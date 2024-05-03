Зеленський зустрівся із Кемероном у Києві: Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів", - розповів президент.

Зустріч відбулася у Києві.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

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Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними західних ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Президент Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів.

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