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Зеленський зустрівся із Кемероном у Києві: Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів", - розповів президент.

Зустріч відбулася у Києві.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Читайте також: Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними західних ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Президент Зеленський заявив, що до участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів.

Дивіться: Саміт миру - це фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Кемерон Девід (110)


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Пан призидент, а де Оманські інвестиції?
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03.05.2024 09:13 Відповісти
Оманські інветиції і рішення можна найбільше побачити в Маріуполі, Авдіївці , та що там - по всій Україні
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03.05.2024 10:01 Відповісти
Звичайно, бо нам потрібно озброєння було ще позавчора. Боневтік Гундос Нетряпкович може дати ЗСУ і Україні тільки обіцянки і марафон. А після 20 травня 2024 року він перетвориться в Херпіду зі знищенням всієї Конституції, прав і свобод громадян. Установить свою диктатуру і головне, що не на користь укрїнців, одного себе і 6 своїх "менеджерів", а точніше ригів. І стала така ситуція, що Майдани неможливі, а воно саме не піде і прийдеться жити в беззаконні і тупізмі і зеленому лайні.
Чим і що думав Херпіду і його нарід 73%, коли замість озброєння будували виключно дороги? Та ще і посварилися зі США та Великобританією. Час показав, що нам була б велика і коротка дупа. То до цього нас вів Боневтік?
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03.05.2024 09:26 Відповісти
Шоб тобі, гнида неголена, якомога швидше повилазило за все шо ти наробив, тварюка.
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03.05.2024 09:51 Відповісти
Як тільки піде, відразу надійде !
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03.05.2024 09:59 Відповісти
 
 