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Саміт миру - це фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський. ВIДЕО

Глобальний Саміт миру, який має відбутись у Швейцарії в червні, буде реальним шансом розпочати відновлення справедливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Саміт миру - глобальний саміт. Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Конкретні дати Саміту - 15 та 16 червня. Це буде перший етап - фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - наголосив Зеленський.

На його думку, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому варто залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії.

"Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів - спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції - і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері - мають бути зараз однаково сильними", - додав президент.

Читайте: На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ, - Зеленський

Саміт миру у Швейцарії: Що відомо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+28
Можливо я справді тугодум і без фантазії, але скажіть мені, яким чином той саміт миру, з яким носиться Зєлєнскій, припинить війну та ще й на українських умовах? 🤔
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02.05.2024 20:40
+18
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02.05.2024 20:40
+13
Маленький зелений ганDон думає , що він дирижабль ...
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02.05.2024 20:39
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Хоспіді
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02.05.2024 20:36 Відповісти
Саміт Миру це добре, бо це Політична підтримка України.
Україна намагается задати свої тренди Заходу та світу.

Тому кацапи як шалені черті, коли починають згадувати цю ініціативу України.
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02.05.2024 21:18 Відповісти
Кацапи за останні 100 років потратили шалені гроші на підкуп продажних політиків заходу.

І зараз ху&ло для цего грошей не шкодує.

Виграти інформаційну війну Україні у кацапстану дуже важко. Але це треба робити!

Тому захід «Саміт Миру» е дуже важливий для Перемоги України.
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02.05.2024 21:23 Відповісти
Ну так, глеваха ваше всьо, віка, ну а ви, по кар, почесний відвідувач
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02.05.2024 21:36 Відповісти
"Фантазьор", - ти мєня називала
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02.05.2024 20:37 Відповісти
Шашличнік , ітійого ...
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02.05.2024 20:38 Відповісти
Ага, шампур йому у с...у!
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02.05.2024 20:42 Відповісти
Готовь вещи
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02.05.2024 20:39 Відповісти
Маленький зелений ганDон думає , що він дирижабль ...
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02.05.2024 20:39 Відповісти
Гарне порівняння! 100%
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02.05.2024 20:44 Відповісти
Супер!
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03.05.2024 10:30 Відповісти
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02.05.2024 20:40 Відповісти
Ні хлопчику, це він дурням на вуха локшину вішає.
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02.05.2024 20:41 Відповісти
73% дегенератів , з них , ще ,вірять БРЕХУНУ 🤢🤡 №1 - 60% ! Подобаеться зелену січь ковтати
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02.05.2024 21:13 Відповісти
Можливо я справді тугодум і без фантазії, але скажіть мені, яким чином той саміт миру, з яким носиться Зєлєнскій, припинить війну та ще й на українських умовах? 🤔
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02.05.2024 20:40 Відповісти
Ну його виборці ж вірили у 2019 році, що балачками та загляданням в очко ***** можна закінчити війну.

Коли лґдина вміє тільки *******, то їй залишається тільки впевнювати всіх, що саме цим він і переможе.

Це просто продовження тієї ж логіки.
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02.05.2024 21:00 Відповісти
Яким чином? Масовим випуском відосиків ...
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02.05.2024 21:54 Відповісти
Интересно, и как же образом эти разговоры про "справедливый мир" повлияют на РФ? Больше влияние оказали бы снаряды, купленные на те деньги, которые в пустую будут потрачены на это мероприятие.
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02.05.2024 20:40 Відповісти
Їм стане соромно
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02.05.2024 20:45 Відповісти
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02.05.2024 23:25 Відповісти
Навіть дурні не вірять в цей БРЕД
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02.05.2024 21:15 Відповісти
всьо!
твій термін вичерпаний.
чим більше і довше будеш трипихатися, тим гірше для тебе.
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02.05.2024 20:47 Відповісти
Саміт вийде на кордон 1991, а зелені можуть і далі нічого не робити для перемоги
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02.05.2024 20:50 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало - але ж це не за його власні гроші, так потрібні для армії
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02.05.2024 20:51 Відповісти
Папірцями?

Дебіл...
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02.05.2024 20:57 Відповісти
Это было бы смешно, если бы не было бы так грустно...
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02.05.2024 21:01 Відповісти
Війна не закінчиться найближчим часом між тим офіційно заявляють в США. І тільки бубочка вчергове всіх язиком переміг.
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02.05.2024 21:02 Відповісти
Все, травень почався, мерзенна скотина. Час наближається. Прокльони українського народу всього сім'я зеленських та дЄрмаківських вже не за горами. Краще втікай за особистим бажанням. Не треба гріха.
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02.05.2024 21:02 Відповісти
Треба припинити війну в голові і аж раптом настане справедливий мир Воно взагалі притомне? Таке відчуття що воно живе в своїй країні мрій в смвртфоні
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02.05.2024 21:03 Відповісти
Він живе у світі шоу, де потрібно створювати контент і отримувати like від підписників. Але в реальному житті це не працює.
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02.05.2024 21:06 Відповісти
А ще можна пошукати мир в очах *****.
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02.05.2024 21:24 Відповісти
Воно так з квн і не виросло, а на додаток кока...
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02.05.2024 21:24 Відповісти
Звиздіти не в атаку ходити. Поки ми їх не винищемо до критичного рівня, ніякий звиздьож війну не закінчить.
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02.05.2024 22:23 Відповісти
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02.05.2024 23:28 Відповісти
Ідіотіна гундоса.
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02.05.2024 22:31 Відповісти
загальні та порожні фрази
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02.05.2024 22:41 Відповісти
"глобальний саміт миру" це табакерка рашистського антихриста з якою носиться по всьому світі його "зелений" слуга з України.
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02.05.2024 22:47 Відповісти
"... шанс розпочати відновлення справедливого миру" - який нахрен шанс?
Один із 1 000 000 0000...?
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02.05.2024 22:51 Відповісти
Клоун що ти чешеш - просто хочеш навароване з допомоги Заходу поразпихати по швейцарським банкам, бо є дипломатична недоторканість 🤣
Мінфін США не дурні, в них є домовленості з швейцарськими банкірами
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02.05.2024 23:41 Відповісти
Не вийшло збивати ракети шматками асфальту , спробуємо збивати ракети резолюціями самітів ?
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02.05.2024 23:47 Відповісти
ні, зелений поце, це ніякий не шанс, ти, непотріб, як завше, помиляєшся. власне й ти - просто помилка мого нещасного здебілізованого народу...
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03.05.2024 00:13 Відповісти
боже..нет слов..тушите свет..
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03.05.2024 00:21 Відповісти
Дивна і дещо незрозуміла подія.

Зброю дають , що ще ? Щоб сили коаліціі нато були в Україні ти не хочеш! Балачками зупинити ***** як ? Це нереально. Чого він буде зривати цю подію, вона завчасно безтолкова і йому нічого боятися.
а от саміт де вирішувалося питання про допомогу нам силами НАТО тут безперечно ***** б злякався такого повороту
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03.05.2024 01:09 Відповісти
«Кримська платформа» вже була.. «безпекові угоди» зараз видають за бурхливу діяльність… Буде ще і «саміт у Швейцарії»… І все таке « потужне» !!! Що аж ніякого хисту!…
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03.05.2024 02:37 Відповісти
Дорогой Зеля!
Если бы ты только правильно трындел и не лез командовать войсками.....
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03.05.2024 11:59 Відповісти
 
 