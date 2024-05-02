Саміт миру - це фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський. ВIДЕО
Глобальний Саміт миру, який має відбутись у Швейцарії в червні, буде реальним шансом розпочати відновлення справедливості.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Саміт миру - глобальний саміт. Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Конкретні дати Саміту - 15 та 16 червня. Це буде перший етап - фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - наголосив Зеленський.
На його думку, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому варто залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії.
"Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів - спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції - і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері - мають бути зараз однаково сильними", - додав президент.
Саміт миру у Швейцарії: Що відомо
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна намагается задати свої тренди Заходу та світу.
Тому кацапи як шалені черті, коли починають згадувати цю ініціативу України.
І зараз ху&ло для цего грошей не шкодує.
Виграти інформаційну війну Україні у кацапстану дуже важко. Але це треба робити!
Тому захід «Саміт Миру» е дуже важливий для Перемоги України.
Коли лґдина вміє тільки *******, то їй залишається тільки впевнювати всіх, що саме цим він і переможе.
Це просто продовження тієї ж логіки.
твій термін вичерпаний.
чим більше і довше будеш трипихатися, тим гірше для тебе.
Дебіл...
Один із 1 000 000 0000...?
Мінфін США не дурні, в них є домовленості з швейцарськими банкірами
Зброю дають , що ще ? Щоб сили коаліціі нато були в Україні ти не хочеш! Балачками зупинити ***** як ? Це нереально. Чого він буде зривати цю подію, вона завчасно безтолкова і йому нічого боятися.
а от саміт де вирішувалося питання про допомогу нам силами НАТО тут безперечно ***** б злякався такого повороту
Если бы ты только правильно трындел и не лез командовать войсками.....