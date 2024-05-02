Саміт миру - це фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський. ВIДЕО

Глобальний Саміт миру, який має відбутись у Швейцарії в червні, буде реальним шансом розпочати відновлення справедливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Саміт миру - глобальний саміт. Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Конкретні дати Саміту - 15 та 16 червня. Це буде перший етап - фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - наголосив Зеленський.

На його думку, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому варто залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії.

"Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів - спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції - і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері - мають бути зараз однаково сильними", - додав президент.

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Саміт миру у Швейцарії: Що відомо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.