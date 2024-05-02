Саммит в мира – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, – Зеленский. ВИДЕО

Глобальный Саммит мира, который должен пройти в Швейцарии в июне, будет реальным шансом начать восстановление справедливости.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Саммит мира - глобальный саммит. Сейчас, на днях, мы вместе со Швейцарией завершили рассылку приглашений на Саммит. Конкретные даты Саммита - 15 и 16 июня. Это будет первый этап - фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому стоит привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии.

"Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов - попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции - и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере - должны быть сейчас одинаково сильными", - добавил президент.

Читайте также: На заседании Ставки заслушал доклады о строительстве фортификаций и производстве дронов и средств РЭБ, - Зеленский

Саммит мира в Швейцарии: что известно

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.