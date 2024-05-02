Саммит в мира – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, – Зеленский. ВИДЕО
Глобальный Саммит мира, который должен пройти в Швейцарии в июне, будет реальным шансом начать восстановление справедливости.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Саммит мира - глобальный саммит. Сейчас, на днях, мы вместе со Швейцарией завершили рассылку приглашений на Саммит. Конкретные даты Саммита - 15 и 16 июня. Это будет первый этап - фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому стоит привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии.
"Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов - попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции - и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере - должны быть сейчас одинаково сильными", - добавил президент.
Саммит мира в Швейцарии: что известно
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна намагается задати свої тренди Заходу та світу.
Тому кацапи як шалені черті, коли починають згадувати цю ініціативу України.
І зараз ху&ло для цего грошей не шкодує.
Виграти інформаційну війну Україні у кацапстану дуже важко. Але це треба робити!
Тому захід «Саміт Миру» е дуже важливий для Перемоги України.
Коли лґдина вміє тільки *******, то їй залишається тільки впевнювати всіх, що саме цим він і переможе.
Це просто продовження тієї ж логіки.
твій термін вичерпаний.
чим більше і довше будеш трипихатися, тим гірше для тебе.
Дебіл...
Один із 1 000 000 0000...?
Мінфін США не дурні, в них є домовленості з швейцарськими банкірами
Зброю дають , що ще ? Щоб сили коаліціі нато були в Україні ти не хочеш! Балачками зупинити ***** як ? Це нереально. Чого він буде зривати цю подію, вона завчасно безтолкова і йому нічого боятися.
а от саміт де вирішувалося питання про допомогу нам силами НАТО тут безперечно ***** б злякався такого повороту
Если бы ты только правильно трындел и не лез командовать войсками.....