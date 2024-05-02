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Саммит в мира – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, – Зеленский. ВИДЕО

Глобальный Саммит мира, который должен пройти в Швейцарии в июне, будет реальным шансом начать восстановление справедливости.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Саммит мира - глобальный саммит. Сейчас, на днях, мы вместе со Швейцарией завершили рассылку приглашений на Саммит. Конкретные даты Саммита - 15 и 16 июня. Это будет первый этап - фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому стоит привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии.

"Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов - попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции - и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере - должны быть сейчас одинаково сильными", - добавил президент.

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Саммит мира в Швейцарии: что известно

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+28
Можливо я справді тугодум і без фантазії, але скажіть мені, яким чином той саміт миру, з яким носиться Зєлєнскій, припинить війну та ще й на українських умовах? 🤔
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02.05.2024 20:40
+18
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02.05.2024 20:40
+13
Маленький зелений ганDон думає , що він дирижабль ...
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02.05.2024 20:39
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Хоспіді
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02.05.2024 20:36 Ответить
Саміт Миру це добре, бо це Політична підтримка України.
Україна намагается задати свої тренди Заходу та світу.

Тому кацапи як шалені черті, коли починають згадувати цю ініціативу України.
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02.05.2024 21:18 Ответить
Кацапи за останні 100 років потратили шалені гроші на підкуп продажних політиків заходу.

І зараз ху&ло для цего грошей не шкодує.

Виграти інформаційну війну Україні у кацапстану дуже важко. Але це треба робити!

Тому захід «Саміт Миру» е дуже важливий для Перемоги України.
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02.05.2024 21:23 Ответить
Ну так, глеваха ваше всьо, віка, ну а ви, по кар, почесний відвідувач
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02.05.2024 21:36 Ответить
"Фантазьор", - ти мєня називала
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02.05.2024 20:37 Ответить
Шашличнік , ітійого ...
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02.05.2024 20:38 Ответить
Ага, шампур йому у с...у!
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02.05.2024 20:42 Ответить
Готовь вещи
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02.05.2024 20:39 Ответить
Маленький зелений ганDон думає , що він дирижабль ...
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02.05.2024 20:39 Ответить
Гарне порівняння! 100%
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02.05.2024 20:44 Ответить
Супер!
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03.05.2024 10:30 Ответить
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02.05.2024 20:40 Ответить
Ні хлопчику, це він дурням на вуха локшину вішає.
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02.05.2024 20:41 Ответить
73% дегенератів , з них , ще ,вірять БРЕХУНУ 🤢🤡 №1 - 60% ! Подобаеться зелену січь ковтати
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02.05.2024 21:13 Ответить
Можливо я справді тугодум і без фантазії, але скажіть мені, яким чином той саміт миру, з яким носиться Зєлєнскій, припинить війну та ще й на українських умовах? 🤔
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02.05.2024 20:40 Ответить
Ну його виборці ж вірили у 2019 році, що балачками та загляданням в очко ***** можна закінчити війну.

Коли лґдина вміє тільки *******, то їй залишається тільки впевнювати всіх, що саме цим він і переможе.

Це просто продовження тієї ж логіки.
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02.05.2024 21:00 Ответить
Яким чином? Масовим випуском відосиків ...
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02.05.2024 21:54 Ответить
Интересно, и как же образом эти разговоры про "справедливый мир" повлияют на РФ? Больше влияние оказали бы снаряды, купленные на те деньги, которые в пустую будут потрачены на это мероприятие.
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02.05.2024 20:40 Ответить
Їм стане соромно
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02.05.2024 20:45 Ответить
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02.05.2024 23:25 Ответить
Навіть дурні не вірять в цей БРЕД
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02.05.2024 21:15 Ответить
всьо!
твій термін вичерпаний.
чим більше і довше будеш трипихатися, тим гірше для тебе.
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02.05.2024 20:47 Ответить
Саміт вийде на кордон 1991, а зелені можуть і далі нічого не робити для перемоги
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02.05.2024 20:50 Ответить
Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало - але ж це не за його власні гроші, так потрібні для армії
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02.05.2024 20:51 Ответить
Папірцями?

Дебіл...
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02.05.2024 20:57 Ответить
Это было бы смешно, если бы не было бы так грустно...
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02.05.2024 21:01 Ответить
Війна не закінчиться найближчим часом між тим офіційно заявляють в США. І тільки бубочка вчергове всіх язиком переміг.
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02.05.2024 21:02 Ответить
Все, травень почався, мерзенна скотина. Час наближається. Прокльони українського народу всього сім'я зеленських та дЄрмаківських вже не за горами. Краще втікай за особистим бажанням. Не треба гріха.
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02.05.2024 21:02 Ответить
Треба припинити війну в голові і аж раптом настане справедливий мир Воно взагалі притомне? Таке відчуття що воно живе в своїй країні мрій в смвртфоні
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02.05.2024 21:03 Ответить
Він живе у світі шоу, де потрібно створювати контент і отримувати like від підписників. Але в реальному житті це не працює.
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02.05.2024 21:06 Ответить
А ще можна пошукати мир в очах *****.
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02.05.2024 21:24 Ответить
Воно так з квн і не виросло, а на додаток кока...
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02.05.2024 21:24 Ответить
Звиздіти не в атаку ходити. Поки ми їх не винищемо до критичного рівня, ніякий звиздьож війну не закінчить.
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02.05.2024 22:23 Ответить
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02.05.2024 23:28 Ответить
Ідіотіна гундоса.
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02.05.2024 22:31 Ответить
загальні та порожні фрази
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02.05.2024 22:41 Ответить
"глобальний саміт миру" це табакерка рашистського антихриста з якою носиться по всьому світі його "зелений" слуга з України.
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02.05.2024 22:47 Ответить
"... шанс розпочати відновлення справедливого миру" - який нахрен шанс?
Один із 1 000 000 0000...?
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02.05.2024 22:51 Ответить
Клоун що ти чешеш - просто хочеш навароване з допомоги Заходу поразпихати по швейцарським банкам, бо є дипломатична недоторканість 🤣
Мінфін США не дурні, в них є домовленості з швейцарськими банкірами
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02.05.2024 23:41 Ответить
Не вийшло збивати ракети шматками асфальту , спробуємо збивати ракети резолюціями самітів ?
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02.05.2024 23:47 Ответить
ні, зелений поце, це ніякий не шанс, ти, непотріб, як завше, помиляєшся. власне й ти - просто помилка мого нещасного здебілізованого народу...
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03.05.2024 00:13 Ответить
боже..нет слов..тушите свет..
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03.05.2024 00:21 Ответить
Дивна і дещо незрозуміла подія.

Зброю дають , що ще ? Щоб сили коаліціі нато були в Україні ти не хочеш! Балачками зупинити ***** як ? Це нереально. Чого він буде зривати цю подію, вона завчасно безтолкова і йому нічого боятися.
а от саміт де вирішувалося питання про допомогу нам силами НАТО тут безперечно ***** б злякався такого повороту
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03.05.2024 01:09 Ответить
«Кримська платформа» вже була.. «безпекові угоди» зараз видають за бурхливу діяльність… Буде ще і «саміт у Швейцарії»… І все таке « потужне» !!! Що аж ніякого хисту!…
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03.05.2024 02:37 Ответить
Дорогой Зеля!
Если бы ты только правильно трындел и не лез командовать войсками.....
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03.05.2024 11:59 Ответить
 
 