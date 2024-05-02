На заседании Ставки заслушал доклады о строительстве фортификаций и производстве дронов и средств РЭБ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Провел Ставку. Заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.
Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад", - сообщил Зеленский.
Также на Ставке заслушали доклады о поступлении оружия от партнеров и производстве дронов и средств РЭБ.
"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов", - отметил президент.
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"Розале Номбре, яку МЗС вибрало для цифрового аватара свого відомства, їздила в окупований Донецьк у 2021-2022 роках."
https://inforesist.org/ua/prototip-shi-avatara-mzs-ukraini-rozale-nombre-izdila-v-doneczk-u-21-22-rokah/
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військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
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новини почитай ЗЕ...
https://nv.ua/ukr/tags/ukrainskie-*******.html Українські військов і повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e Associated Press .
Про це, зокрема, заявив командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний.
«Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень… щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції… Цих укріплень недостатньо», - сказав він.
За словами десятка українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством, після падіння Авдіївки Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому 1000-кілометровому фронту.
Рішення на поверхні - створити державні воєнізовані будівельні підрозділи та фінансувати їх напряму з бюджету.
Невже в оточенні Президента ЗОВСІМ немає людей наділених організаційним талантом? Нікому доручити цю справу?