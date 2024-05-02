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Новости Война
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На заседании Ставки заслушал доклады о строительстве фортификаций и производстве дронов и средств РЭБ, - Зеленский

Президент Зеленський оглядає будівництво фортифікацій

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Провел Ставку. Заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад", - сообщил Зеленский.

Также на Ставке заслушали доклады о поступлении оружия от партнеров и производстве дронов и средств РЭБ.

"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры.

Также читайте: Более 300 ракет и 3,2 тыс. КАБов применила РФ против Украины в течение месяца, - Зеленский

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Александр Сырский (565) Камышин Александр (81) Ставка (125) РЭБ (123) Умеров Рустем (507) фортификации (118)


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Топ комментарии
+13
На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ,
===================
військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
===========
новини почитай ЗЕ...
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02.05.2024 17:46
+12
Это надо было делать с 20 мая 2019 г. А сейчас ты, Вава, уже никто и звать тебя никак.
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02.05.2024 17:44
+12
Мене чомусь від його відосиків і всіляких "на Ставці" нудить. То в мене одного таке?
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02.05.2024 17:44
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умерова вже зняв? чи не знайшов йому ще тепленького містечка цьому крадію?
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02.05.2024 17:41 Ответить
Провів. Заслухав Вирішив!! Пипец Наполеон! «Пришёл увидел победил
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02.05.2024 17:53 Ответить
Оман все вирішів
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02.05.2024 19:17 Ответить
заслухав доповіді

Аж заслухавася...
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02.05.2024 17:43 Ответить
Это надо было делать с 20 мая 2019 г. А сейчас ты, Вава, уже никто и звать тебя никак.
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02.05.2024 17:44 Ответить
Мене чомусь від його відосиків і всіляких "на Ставці" нудить. То в мене одного таке?
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02.05.2024 17:44 Ответить
Бо це окозамилювання, імітація корисних для держави дій, але в царковомуу виконанні, тому не викликає довіри
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02.05.2024 19:22 Ответить
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02.05.2024 17:44 Ответить
Етнічні українці зеленим невгодні. Треба було і сюди втулити мутну бабету.

"Розале Номбре, яку МЗС вибрало для цифрового аватара свого відомства, їздила в окупований Донецьк у 2021-2022 роках."

https://inforesist.org/ua/prototip-shi-avatara-mzs-ukraini-rozale-nombre-izdila-v-doneczk-u-21-22-rokah/
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02.05.2024 18:01 Ответить
Заслухали - селфі зробили і що? Крадемо крадемо крадемо і відступаємо відступаємо відступаємо!
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02.05.2024 17:45 Ответить
собирай свої гнидники і уйоб*й з країни - зрадник номер 1.
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02.05.2024 17:46 Ответить
Ему ещё за содеянное (точнее, за игнорирование своих конституционных обязанностей, передачу власти не пойми кому и т.д.) сидеть здесь долго, возможно всю оставшуюся жизнь.
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02.05.2024 19:54 Ответить
На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ,
===================
військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
===========
новини почитай ЗЕ...
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02.05.2024 17:46 Ответить
ой, бл... як вони вже задовбали своїми показушними дфями.
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02.05.2024 17:52 Ответить
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02.05.2024 17:54 Ответить
Проводив ставку сидячи на барабані біля рояля, з ростібнутою ширінкою ( щоб зручніше було грати).
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02.05.2024 17:55 Ответить
Якшо за фотрифікаціі вважати лише окопчики та ямі, то умовне Очеретино буде повторюватися. Фортифікаціі це цілий комплекс споруд: поперше протитанкові рви та пірамідки, перед ними та за ними мінні поля а на відстанні арт-пострілу прямим наведенням підготовленні стрілецькі позиціі з окопами та бліндажами.
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02.05.2024 17:56 Ответить
Військових слухай, а не своїх ригівських шісток. Якщо тебе дійсно цікавлять фортифікації.

https://nv.ua/ukr/tags/ukrainskie-*******.html Українські військов і повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e Associated Press .

Про це, зокрема, заявив командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний.

«Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень… щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції… Цих укріплень недостатньо», - сказав він.

За словами десятка українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством, після падіння Авдіївки Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому 1000-кілометровому фронту.
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02.05.2024 17:57 Ответить
Ну шо пгслухав, як ******* гроші на фортифікаціях і замість Міноборони дрони поставляють волонтери, а РЕБ Порошенко?
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02.05.2024 18:02 Ответить
Не важливо,що ти чуєш,важливо,що тобі розказують.А розказати можуть і брехню.Скоріше за все,так воно і є.
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02.05.2024 18:06 Ответить
дятел і шашличник...
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02.05.2024 18:13 Ответить
Стільки часу вже тривають самі розмови.
Рішення на поверхні - створити державні воєнізовані будівельні підрозділи та фінансувати їх напряму з бюджету.
Невже в оточенні Президента ЗОВСІМ немає людей наділених організаційним талантом? Нікому доручити цю справу?
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02.05.2024 18:30 Ответить
Там одни недоумки и предатели.
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02.05.2024 19:29 Ответить
Я вообще понял что этот персонаж не организатор, не режиссер, не продюссер, и даже не креативщик (как он себя позиционировал в последнее время). По ходу, все делали за него другие люди, а он был просто прикольной ширмой.
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02.05.2024 19:58 Ответить
Ще які таланти мають, але в дуже вузькій області
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02.05.2024 18:35 Ответить
Как там на работе?Переплутав меседжотримувача.
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02.05.2024 19:08 Ответить
Вже мабуть першій мільйон дронів військовим відали, пішли на другий
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02.05.2024 19:12 Ответить
Заслухав. Але нічого не зрозумів. Прочитав з папірця, що йому заготовили. Теж нічого не зрозумів. Всі робили захопливий вираз обличчя. Розійшлись всі задоволеними.
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02.05.2024 20:06 Ответить
А коли тупорилий ішак прозвітує про "досягнення" на фронті після звільнення Залужного? Чи може безтолкове чмо вважає, що все іде по "його плану" і треба миритись.
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02.05.2024 20:41 Ответить
 
 