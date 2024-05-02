На заседании Ставки заслушал доклады о строительстве фортификаций и производстве дронов и средств РЭБ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Провел Ставку. Заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад", - сообщил Зеленский.

Также на Ставке заслушали доклады о поступлении оружия от партнеров и производстве дронов и средств РЭБ.

"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов", - отметил президент.