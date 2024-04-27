Фортификации возводятся в 14 областях, только в последнее время правительство выделило для этих целей 38 млрд грн, - Шмыгаль
Фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях Украины, в последнее время на это выделено 38 миллиардов гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство выделило для этих целей только за последнее время 38 млрд гривен. Фортификации строятся в 14 областях, есть соответствующие дедлайны, есть утвержденные Генштабом ВСУ планы", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях.
По его словам, во время визита на Волынь и Львовщину правительственная делегация проинспектировала ход строительства второго уровня защиты электроподстанций. Чиновники убедились, что часть работ уже завершена, а остальные - завершатся вовремя.
Премьер-министр добавил, что Украина договорилась с международными партнерами о предоставлении помощи энергетическому сектору, и такая помощь поступает. Кроме того, реализуется отдельный проект по защите объектов энергетики средствами РЭБ.
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....Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики....
https://news.finance.ua/ua/uryad-vydilyv-9-7-mlrd-hrn-na-zahyst-krytychnoi-infrastruktury-ukrainy Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України - Finance.ua
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Тепер ні стратегічних об'єктів енергетики немає, ні 9,7 млрд.
Цим клоунам можуть вірити хіба тих 73%, хто їх вибрав.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
Генпрокурорів, вдосталь на посадах, і гроші отримують, а свої обов'язки не виконують…
Гевже група осіб, при посадах у ЦОВВ, пішла на зраду України, перед прутіним??!
Стефанчук з бакановим, теж у цій групі осіб??
ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
А уйопки просто тендери з "великого будівництва" перевели на фортифікації і вже там пиляють ті самі гроші.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
Задивився на фотку окопчика в метр глибиною, який видають за потужну "лінію оборони".
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Знаем. 37 млрд. из этих денег украдено. А на телемарафоне первый раз правду сказали. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14884
Бутусов у інтерв'ю НВ, каже, що по факту ніяких ефективних укріплень не має. Є імітація будівництва.