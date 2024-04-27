Фортификации возводятся в 14 областях, только в последнее время правительство выделило для этих целей 38 млрд грн, - Шмыгаль

Фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях Украины, в последнее время на это выделено 38 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство выделило для этих целей только за последнее время 38 млрд гривен. Фортификации строятся в 14 областях, есть соответствующие дедлайны, есть утвержденные Генштабом ВСУ планы", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях.

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По его словам, во время визита на Волынь и Львовщину правительственная делегация проинспектировала ход строительства второго уровня защиты электроподстанций. Чиновники убедились, что часть работ уже завершена, а остальные - завершатся вовремя.

Премьер-министр добавил, что Украина договорилась с международными партнерами о предоставлении помощи энергетическому сектору, и такая помощь поступает. Кроме того, реализуется отдельный проект по защите объектов энергетики средствами РЭБ.

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