РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5969 посетителей онлайн
Новости
3 493 25

Фортификации возводятся в 14 областях, только в последнее время правительство выделило для этих целей 38 млрд грн, - Шмыгаль

оборона,дніпропетровщина,фортифікації

Фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях Украины, в последнее время на это выделено 38 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство выделило для этих целей только за последнее время 38 млрд гривен. Фортификации строятся в 14 областях, есть соответствующие дедлайны, есть утвержденные Генштабом ВСУ планы", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что фортификационные сооружения возводятся во всех приграничных и прифронтовых областях.

Смотрите также: Россияне за месяц построили более 100 км фортификаций на побережье Черного моря на оккупированных территориях Крыма и Херсона, - Центр журналистских расследований. ФОТОрепортаж

По его словам, во время визита на Волынь и Львовщину правительственная делегация проинспектировала ход строительства второго уровня защиты электроподстанций. Чиновники убедились, что часть работ уже завершена, а остальные - завершатся вовремя.

Премьер-министр добавил, что Украина договорилась с международными партнерами о предоставлении помощи энергетическому сектору, и такая помощь поступает. Кроме того, реализуется отдельный проект по защите объектов энергетики средствами РЭБ.

Смотрите также: Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО

Автор: 

Шмыгаль Денис (2669) фортификации (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
І чому я їм не вірю...
показать весь комментарий
27.04.2024 21:57
+14
Гроші виділять ви вмієте.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
показать весь комментарий
27.04.2024 22:00
+11
Потім порахують. І виявиться, що це найдорожчі фортифікації у світі за всі часи у всіх народів.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
показать весь комментарий
27.04.2024 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чому я їм не вірю...
показать весь комментарий
27.04.2024 21:57 Ответить
От що це чудо говорило кілька місяців назад -
....Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики....
https://news.finance.ua/ua/uryad-vydilyv-9-7-mlrd-hrn-na-zahyst-krytychnoi-infrastruktury-ukrainy Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України - Finance.ua
===============================================

Тепер ні стратегічних об'єктів енергетики немає, ні 9,7 млрд.
Цим клоунам можуть вірити хіба тих 73%, хто їх вибрав.
показать весь комментарий
27.04.2024 22:38 Ответить
о, можна прібарахліца!!
показать весь комментарий
27.04.2024 21:57 Ответить
карту в фсб надай, шмига
показать весь комментарий
27.04.2024 21:58 Ответить
Шмигаль скажи а скільки ви вже спи.дили з цих мільярдів виділених на будівництво фортифікацій?
показать весь комментарий
27.04.2024 21:59 Ответить
Гроші виділять ви вмієте.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
показать весь комментарий
27.04.2024 22:00 Ответить
ооо.. є шо пи$дить
показать весь комментарий
27.04.2024 22:01 Ответить
А чому, Зеленський з гончаруком від приблуд95, не будували ці споруди з 2019 року??? Хто з привладних, разом із Зеленським, заборонив/саботував/невиконання учинив!?!?!
Генпрокурорів, вдосталь на посадах, і гроші отримують, а свої обов'язки не виконують…

Гевже група осіб, при посадах у ЦОВВ, пішла на зраду України, перед прутіним??!
Стефанчук з бакановим, теж у цій групі осіб??
ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
показать весь комментарий
27.04.2024 22:05 Ответить
чому дописувачі ставлять під сумнів виділення коштів? це аж бігом! А ось відбудова, да в потрібному місці це вже інше питання! Особисто вчора бачив побудову фортифікацій на межі миколаївської та одеської областей...Ніяк інакше як цінічний піздінг назвати це не можу
показать весь комментарий
27.04.2024 22:07 Ответить
А для чого вони там будуються, залишилось ще на польському кордоні будувати.
показать весь комментарий
27.04.2024 22:44 Ответить
Ці фортифікації мають будуватися безкоштовно в рамках воєнноого стану. Має робити мобілізована техніка "Автостради" та інших великобудівничих.
А уйопки просто тендери з "великого будівництва" перевели на фортифікації і вже там пиляють ті самі гроші.
показать весь комментарий
27.04.2024 22:11 Ответить
Потім порахують. І виявиться, що це найдорожчі фортифікації у світі за всі часи у всіх народів.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
показать весь комментарий
27.04.2024 22:20 Ответить
Ви про кондиціонери з джакузі забули..
показать весь комментарий
27.04.2024 22:27 Ответить
Блін, вибачаюсь, таки забув....
Задивився на фотку окопчика в метр глибиною, який видають за потужну "лінію оборони".
показать весь комментарий
27.04.2024 22:29 Ответить
і барабани з брендовими пательнями
показать весь комментарий
28.04.2024 00:20 Ответить
Після 10 років війни українське командування нарешті зрозуміло що їм потрібні фортифікації. Коментарі лишні.
показать весь комментарий
27.04.2024 23:15 Ответить
В 19 році це було тре робити , нє шашлики, не дороги, ракети та фортифікації.
показать весь комментарий
27.04.2024 23:15 Ответить
Єдина інформація, яку Зельониє подають це скільки з бюджетуа виділили. А скільки побудовано вони ніколи не скажуть. Щоб не нанести психічну травму ніжним глядачам Шмарклемарафону.
показать весь комментарий
27.04.2024 23:49 Ответить
Фортификации возводятся в 14 областях, только в последнее время правительство выделило для этих целей 38 млрд грн, - Шмыгаль Источник:
================
Знаем. 37 млрд. из этих денег украдено. А на телемарафоне первый раз правду сказали. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14884
показать весь комментарий
28.04.2024 06:37 Ответить
Владі вірити, себе не поважати! Влада вже здала більше 500кв. км. теріторії! При Залужному шли в перед, хоть не так як хтілося, але вперед.
показать весь комментарий
28.04.2024 07:09 Ответить
Велике крадівництво 2.0.
Бутусов у інтерв'ю НВ, каже, що по факту ніяких ефективних укріплень не має. Є імітація будівництва.
показать весь комментарий
28.04.2024 08:25 Ответить
 
 