Фортифікації будуються в 14 областях, лише останнім часом уряд виділив для цих цілей 38 млрд грн, - Шмигаль
Фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях України, упродовж останнього часу на це виділено 38 мільярдів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд виділив для цих цілей лише за останній час 38 млрд гривень. Фортифікації будуються у 14 областях, є відповідні дедлайни, є затверджені Генштабом ЗСУ плани", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях.
За його словами, під час візиту на Волинь та Львівщину урядова делегація проінспектувала хід будівництва другого рівня захисту електропідстанцій. Урядовці переконалися, що частина робіт уже завершена, а решта - завершиться вчасно.
Прем'єр-міністр додав, що Україна домовилася із міжнародними партнерами про надання допомоги енергетичному сектору, і така допомога надходить. Крім того, реалізується окремий проєкт із захисту об'єктів енергетики засобами РЕБ.
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....Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики....
https://news.finance.ua/ua/uryad-vydilyv-9-7-mlrd-hrn-na-zahyst-krytychnoi-infrastruktury-ukrainy Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України - Finance.ua
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Тепер ні стратегічних об'єктів енергетики немає, ні 9,7 млрд.
Цим клоунам можуть вірити хіба тих 73%, хто їх вибрав.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
Генпрокурорів, вдосталь на посадах, і гроші отримують, а свої обов'язки не виконують…
Гевже група осіб, при посадах у ЦОВВ, пішла на зраду України, перед прутіним??!
Стефанчук з бакановим, теж у цій групі осіб??
ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
А уйопки просто тендери з "великого будівництва" перевели на фортифікації і вже там пиляють ті самі гроші.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
Задивився на фотку окопчика в метр глибиною, який видають за потужну "лінію оборони".
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Знаем. 37 млрд. из этих денег украдено. А на телемарафоне первый раз правду сказали. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14884
Бутусов у інтерв'ю НВ, каже, що по факту ніяких ефективних укріплень не має. Є імітація будівництва.