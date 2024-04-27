Фортифікації будуються в 14 областях, лише останнім часом уряд виділив для цих цілей 38 млрд грн, - Шмигаль

Фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях України, упродовж останнього часу на це виділено 38 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд виділив для цих цілей лише за останній час 38 млрд гривень. Фортифікації будуються у 14 областях, є відповідні дедлайни, є затверджені Генштабом ЗСУ плани", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях.

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За його словами, під час візиту на Волинь та Львівщину урядова делегація проінспектувала хід будівництва другого рівня захисту електропідстанцій. Урядовці переконалися, що частина робіт уже завершена, а решта - завершиться вчасно.

Прем'єр-міністр додав, що Україна домовилася із міжнародними партнерами про надання допомоги енергетичному сектору, і така допомога надходить. Крім того, реалізується окремий проєкт із захисту об'єктів енергетики засобами РЕБ.

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