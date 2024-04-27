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Фортифікації будуються в 14 областях, лише останнім часом уряд виділив для цих цілей 38 млрд грн, - Шмигаль

оборона,дніпропетровщина,фортифікації

Фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях України, упродовж останнього часу на це виділено 38 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд виділив для цих цілей лише за останній час 38 млрд гривень. Фортифікації будуються у 14 областях, є відповідні дедлайни, є затверджені Генштабом ЗСУ плани", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що фортифікаційні споруди зводяться у всіх прикордонних та прифронтових областях.

Також дивіться: Росіяни за місяць збудували понад 100 км фортифікацій на узбережжі Чорного моря на окупованих територіях Криму і Херсонщини, - Центр журналістських розслідувань. ФОТОрепортаж

За його словами, під час візиту на Волинь та Львівщину урядова делегація проінспектувала хід будівництва другого рівня захисту електропідстанцій. Урядовці переконалися, що частина робіт уже завершена, а решта - завершиться вчасно.

Прем'єр-міністр додав, що Україна домовилася із міжнародними партнерами про надання допомоги енергетичному сектору, і така допомога надходить. Крім того, реалізується окремий проєкт із захисту об'єктів енергетики засобами РЕБ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: 

Денис Шмигаль (4546) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+17
І чому я їм не вірю...
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27.04.2024 21:57
+14
Гроші виділять ви вмієте.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
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27.04.2024 22:00
+11
Потім порахують. І виявиться, що це найдорожчі фортифікації у світі за всі часи у всіх народів.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
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27.04.2024 22:20
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І чому я їм не вірю...
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27.04.2024 21:57 Відповісти
От що це чудо говорило кілька місяців назад -
....Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики....
https://news.finance.ua/ua/uryad-vydilyv-9-7-mlrd-hrn-na-zahyst-krytychnoi-infrastruktury-ukrainy Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України - Finance.ua
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Тепер ні стратегічних об'єктів енергетики немає, ні 9,7 млрд.
Цим клоунам можуть вірити хіба тих 73%, хто їх вибрав.
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27.04.2024 22:38 Відповісти
о, можна прібарахліца!!
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27.04.2024 21:57 Відповісти
карту в фсб надай, шмига
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27.04.2024 21:58 Відповісти
Шмигаль скажи а скільки ви вже спи.дили з цих мільярдів виділених на будівництво фортифікацій?
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27.04.2024 21:59 Відповісти
Гроші виділять ви вмієте.
Кірюша Тімошенко крупний спец по виділеним грошам...
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27.04.2024 22:00 Відповісти
ооо.. є шо пи$дить
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27.04.2024 22:01 Відповісти
А чому, Зеленський з гончаруком від приблуд95, не будували ці споруди з 2019 року??? Хто з привладних, разом із Зеленським, заборонив/саботував/невиконання учинив!?!?!
Генпрокурорів, вдосталь на посадах, і гроші отримують, а свої обов'язки не виконують…

Гевже група осіб, при посадах у ЦОВВ, пішла на зраду України, перед прутіним??!
Стефанчук з бакановим, теж у цій групі осіб??
ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
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27.04.2024 22:05 Відповісти
чому дописувачі ставлять під сумнів виділення коштів? це аж бігом! А ось відбудова, да в потрібному місці це вже інше питання! Особисто вчора бачив побудову фортифікацій на межі миколаївської та одеської областей...Ніяк інакше як цінічний піздінг назвати це не можу
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27.04.2024 22:07 Відповісти
А для чого вони там будуються, залишилось ще на польському кордоні будувати.
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27.04.2024 22:44 Відповісти
Ці фортифікації мають будуватися безкоштовно в рамках воєнноого стану. Має робити мобілізована техніка "Автостради" та інших великобудівничих.
А уйопки просто тендери з "великого будівництва" перевели на фортифікації і вже там пиляють ті самі гроші.
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27.04.2024 22:11 Відповісти
Потім порахують. І виявиться, що це найдорожчі фортифікації у світі за всі часи у всіх народів.
Окопи ковровими доріжками вислані, в бліндажах телевізори і саундбари, кулеметні гнізда забезпечені масажними кріслами.
Не смішно? А судячи з ціни - так воно і є...
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27.04.2024 22:20 Відповісти
Ви про кондиціонери з джакузі забули..
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27.04.2024 22:27 Відповісти
Блін, вибачаюсь, таки забув....
Задивився на фотку окопчика в метр глибиною, який видають за потужну "лінію оборони".
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27.04.2024 22:29 Відповісти
і барабани з брендовими пательнями
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28.04.2024 00:20 Відповісти
Після 10 років війни українське командування нарешті зрозуміло що їм потрібні фортифікації. Коментарі лишні.
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27.04.2024 23:15 Відповісти
В 19 році це було тре робити , нє шашлики, не дороги, ракети та фортифікації.
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27.04.2024 23:15 Відповісти
Єдина інформація, яку Зельониє подають це скільки з бюджетуа виділили. А скільки побудовано вони ніколи не скажуть. Щоб не нанести психічну травму ніжним глядачам Шмарклемарафону.
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27.04.2024 23:49 Відповісти
Фортификации возводятся в 14 областях, только в последнее время правительство выделило для этих целей 38 млрд грн, - Шмыгаль Источник:
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Знаем. 37 млрд. из этих денег украдено. А на телемарафоне первый раз правду сказали. https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14884
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28.04.2024 06:37 Відповісти
Владі вірити, себе не поважати! Влада вже здала більше 500кв. км. теріторії! При Залужному шли в перед, хоть не так як хтілося, але вперед.
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28.04.2024 07:09 Відповісти
Велике крадівництво 2.0.
Бутусов у інтерв'ю НВ, каже, що по факту ніяких ефективних укріплень не має. Є імітація будівництва.
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28.04.2024 08:25 Відповісти
 
 