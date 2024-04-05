Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

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