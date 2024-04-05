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Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський в окопі

Зеленський держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Зеленський на Чернігівщині

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Сумщині відвідав розташування 117-ї бригади ТрО та ознайомився з будівництвом фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Чернігівщина (1584) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+22
Закопуйте поки не виліз!
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05.04.2024 18:34
+22
в Часовому Яру не хоче оглянути "лінію ЗЄлюнікіна" ?
за рік після падіння фортці Бахмут не зроблено було ні-хрє-на !!!

кацапи бронеколонами катаються як по Бродвею
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05.04.2024 18:42
+7
Если бы их там начали строить осенью 21 года - может и не пригодились бы.
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05.04.2024 18:34
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Если бы их там начали строить осенью 21 года - может и не пригодились бы.
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05.04.2024 18:34 Відповісти
Та річь зовсім не у тому, хоча ви і праві. А от колись тусливе, мстиве та кончене чмо, яке зовсім ничого не тямить ні у фортіфікації ні у військовій справі, ні у єкономіці ні у чому іншому, окрім крадійства у тому чесли номеру імітації гри писюном на піаніно, стадо баранів та віслюків приводить до влади, робить розумне обличчя для фотосесії це вже не цірк, це ТРАГЕДІЯ для народу. Це ЖИТТЯ СОЛДАТІВ ЗСУ, які воно, це чмо, краде.
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05.04.2024 20:35 Відповісти
Закопуйте поки не виліз!
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05.04.2024 18:34 Відповісти
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05.04.2024 18:38 Відповісти
в Часовому Яру не хоче оглянути "лінію ЗЄлюнікіна" ?
за рік після падіння фортці Бахмут не зроблено було ні-хрє-на !!!

кацапи бронеколонами катаються як по Бродвею
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05.04.2024 18:42 Відповісти
припустимо, щось там накопали. Що далі? Снарядів нема, джавеліни закінчилися. Окопи без арти не мають сенсу, бо миттєво перейдуть у власність ворога, який засипе їх кабами й снарядами.
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05.04.2024 19:13 Відповісти
Якій військовий вищ закінчував та коли?
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05.04.2024 20:26 Відповісти
щоб ідентіфікувати ковбасу з кошаків та туалетноого папіру, не треба закінчувати ковбасний технікум.
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05.04.2024 22:52 Відповісти
Тобто, ви навчались у ПТВ.
Питань до вас більш нема.
Онануйте далі.
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06.04.2024 05:37 Відповісти
Сиди на пляшці далі.
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06.04.2024 11:02 Відповісти
Бухарь ********** і далі. З горла плящці на якой твій папа посидів.
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06.04.2024 13:02 Відповісти
Твій і не вставав.У вас іх дві.
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06.04.2024 15:24 Відповісти
Так і це воно оглядає напевно третю лінію, всі без касок і бронеків, не хай би воно поїхало під Бахму, під Авдіївку, а то весь час на показові виступи катається!!! Чмо!!!
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05.04.2024 19:30 Відповісти
Зеленський держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, Джерело:

лідор гундозеків працює.
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05.04.2024 23:07 Відповісти
Для кацапів Нелох це знахідка і він про це знає, тому без каски
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06.04.2024 03:29 Відповісти
На жаль, це не лінія Монергейма…

це більше ніж нічого, але…

Дуже скромно. Таке враження що військові інженери були не причепні. Локальний великий бізнес - єксковатори, трактари, бетонні заводи, бетоновози були не задіяні…

Дуже хочу помилитися. Маю надію що усего нам не показують. Але спостереження за чиновниками говорять про те що рот вони не можуть тримати закритим..
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05.04.2024 18:43 Відповісти
бригада ужгородських циган зробить те ж саме в десять разів дешевше
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05.04.2024 20:47 Відповісти
Це лінія боневтіка, жаль що дощу не було на оглядинах.
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05.04.2024 22:04 Відповісти
Цена 1 км траншей будет как цена 1 км дорог или как цена 10 км немецкого автобана. Кубраков с Юзиком не дадут соврать. Компания "Рыжевский гранитный карьер", председателем правления которой является брат народного депутата от "Слуга народа" Юрия Корявченкова, более двух лет работала без разрешения. За время программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продала щебня на 2 млрд грн.

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05.04.2024 18:46 Відповісти
Весь час всі "кіна 95 кварталу" про укріплення знімають в одному і тому місці.
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05.04.2024 18:50 Відповісти
Красіво! Схоже,що готуються зйомки якогось нового серіалу від кварталу! Може хоть тут каску надінуть на лисого та пікалова,якщо розмір підберуть. Бо такі будки від"їли,що телевізор треба ставити вертикально,щоб влізли.
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05.04.2024 18:52 Відповісти
Слабоватенько. Рашисты КАБами размотают ети два бункера которые торчат посреди поля как три тополя на плющихе. Тут нужно что то другое. Хотя бы фальшбункерами все усыпать. А траншеи накрыть масксеткой. А то такое ощущение что все ето строили те которые вообще никогда на фронте не были. Поучились бы у рашистов как возле Роботино порыли норами и бункерами а траншеи закрыли щитами что не видно сколько их там и куда они перемещаются.
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05.04.2024 18:52 Відповісти
А на Харківщині він не хоче їх перевірити?!
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05.04.2024 18:53 Відповісти
ДЕРЬМОВІ СПОРУДИ - на трієчку, іноді навіть з мінусом!

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05.04.2024 19:02 Відповісти
Щеб на Закарпаття проїхав ознайомитись
Там де вони потрібні зараз і де люди гинуть із-за їх відсутності то там це шапіто не гастролює
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05.04.2024 19:03 Відповісти
Якесь воно муляжне, недолуге. Хіба траншеї не повинні бути без прямих ділянок? Типу з карманами для заходу. Якась місцевість з ландшафтною перевагою/посиленням..
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05.04.2024 19:14 Відповісти
Єрмак у чорних окулярах, щоб Людям в очі, не так важко дивитися, за свої безцільні катання по світу, за рахунок бюджету цих Людей!!!
Пильнуймо Україну від трутнів Оманських «інвесторів»…
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05.04.2024 19:26 Відповісти
дріт стирчить на скрутках - це ж поранення та пошкодження особового складу навіть не в бою. І глибина траншеї - ледве кордуплика ховає
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05.04.2024 20:11 Відповісти
Шось мені здається шо це десь біля Києва.
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05.04.2024 20:28 Відповісти
Шо воно там ходить,наче щось розуміє.
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05.04.2024 20:28 Відповісти
А чого на молдовський кордон не поїхав інспектувати ями ? Або на польський ? дЄрмака можна відправити до нас на північ Сумщини ? Йому покажемо де мільярди закопані.
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05.04.2024 20:31 Відповісти
Почему не осенью 21 года? И тогда нне было-бы никакого захвата Мариуполя и всего побережья Азовского моря и значительной чпсти левого берега Днепра. Да Русня не смогла-бы из Крыма выйти:их-бы так на узком перешейкае ВСУ как в тире расстреливали. Те капитальные рубежи обороны что построил Порошенко-многие из них не взяты до сих пор
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05.04.2024 20:50 Відповісти
Таке враження, що це спеціально для відосіка вирили на скору руку
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05.04.2024 20:55 Відповісти


Тупорилий муфлон на третьому році війни "демонструє" підготовку до війни. До безтолковового ішака дійшло через 2,5 роки.
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05.04.2024 21:34 Відповісти
дерьмак на месте? нога в руку?
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05.04.2024 21:34 Відповісти
 
 