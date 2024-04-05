Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО

Во время рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.

Президенту доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

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