Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО
Во время рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.
Президенту доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.
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за рік після падіння фортці Бахмут не зроблено було ні-хрє-на !!!
кацапи бронеколонами катаються як по Бродвею
Питань до вас більш нема.
Онануйте далі.
лідор гундозеків працює.
це більше ніж нічого, але…
Дуже скромно. Таке враження що військові інженери були не причепні. Локальний великий бізнес - єксковатори, трактари, бетонні заводи, бетоновози були не задіяні…
Дуже хочу помилитися. Маю надію що усего нам не показують. Але спостереження за чиновниками говорять про те що рот вони не можуть тримати закритим..
Там де вони потрібні зараз і де люди гинуть із-за їх відсутності то там це шапіто не гастролює
Пильнуймо Україну від трутнів Оманських «інвесторів»…
Тупорилий муфлон на третьому році війни "демонструє" підготовку до війни. До безтолковового ішака дійшло через 2,5 роки.