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Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО

Во время рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський в окопі

Зеленский осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.

Зеленський на Чернігівщині

Президенту доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

Смотрите также: Зеленский в Сумской области посетил расположение 117-й бригады ТрО и ознакомился со строительством фортификаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Черниговщина (1485) фортификации (118)


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Топ комментарии
+22
Закопуйте поки не виліз!
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05.04.2024 18:34
+22
в Часовому Яру не хоче оглянути "лінію ЗЄлюнікіна" ?
за рік після падіння фортці Бахмут не зроблено було ні-хрє-на !!!

кацапи бронеколонами катаються як по Бродвею
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05.04.2024 18:42
+7
Если бы их там начали строить осенью 21 года - может и не пригодились бы.
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05.04.2024 18:34
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Если бы их там начали строить осенью 21 года - может и не пригодились бы.
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05.04.2024 18:34 Ответить
Та річь зовсім не у тому, хоча ви і праві. А от колись тусливе, мстиве та кончене чмо, яке зовсім ничого не тямить ні у фортіфікації ні у військовій справі, ні у єкономіці ні у чому іншому, окрім крадійства у тому чесли номеру імітації гри писюном на піаніно, стадо баранів та віслюків приводить до влади, робить розумне обличчя для фотосесії це вже не цірк, це ТРАГЕДІЯ для народу. Це ЖИТТЯ СОЛДАТІВ ЗСУ, які воно, це чмо, краде.
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05.04.2024 20:35 Ответить
Закопуйте поки не виліз!
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05.04.2024 18:34 Ответить
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05.04.2024 18:38 Ответить
в Часовому Яру не хоче оглянути "лінію ЗЄлюнікіна" ?
за рік після падіння фортці Бахмут не зроблено було ні-хрє-на !!!

кацапи бронеколонами катаються як по Бродвею
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05.04.2024 18:42 Ответить
припустимо, щось там накопали. Що далі? Снарядів нема, джавеліни закінчилися. Окопи без арти не мають сенсу, бо миттєво перейдуть у власність ворога, який засипе їх кабами й снарядами.
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05.04.2024 19:13 Ответить
Якій військовий вищ закінчував та коли?
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05.04.2024 20:26 Ответить
щоб ідентіфікувати ковбасу з кошаків та туалетноого папіру, не треба закінчувати ковбасний технікум.
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05.04.2024 22:52 Ответить
Тобто, ви навчались у ПТВ.
Питань до вас більш нема.
Онануйте далі.
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06.04.2024 05:37 Ответить
Сиди на пляшці далі.
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06.04.2024 11:02 Ответить
Бухарь ********** і далі. З горла плящці на якой твій папа посидів.
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06.04.2024 13:02 Ответить
Твій і не вставав.У вас іх дві.
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06.04.2024 15:24 Ответить
Так і це воно оглядає напевно третю лінію, всі без касок і бронеків, не хай би воно поїхало під Бахму, під Авдіївку, а то весь час на показові виступи катається!!! Чмо!!!
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05.04.2024 19:30 Ответить
Зеленський держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, Джерело:

лідор гундозеків працює.
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05.04.2024 23:07 Ответить
Для кацапів Нелох це знахідка і він про це знає, тому без каски
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06.04.2024 03:29 Ответить
На жаль, це не лінія Монергейма…

це більше ніж нічого, але…

Дуже скромно. Таке враження що військові інженери були не причепні. Локальний великий бізнес - єксковатори, трактари, бетонні заводи, бетоновози були не задіяні…

Дуже хочу помилитися. Маю надію що усего нам не показують. Але спостереження за чиновниками говорять про те що рот вони не можуть тримати закритим..
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05.04.2024 18:43 Ответить
бригада ужгородських циган зробить те ж саме в десять разів дешевше
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05.04.2024 20:47 Ответить
Це лінія боневтіка, жаль що дощу не було на оглядинах.
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05.04.2024 22:04 Ответить
Цена 1 км траншей будет как цена 1 км дорог или как цена 10 км немецкого автобана. Кубраков с Юзиком не дадут соврать. Компания "Рыжевский гранитный карьер", председателем правления которой является брат народного депутата от "Слуга народа" Юрия Корявченкова, более двух лет работала без разрешения. За время программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продала щебня на 2 млрд грн.

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05.04.2024 18:46 Ответить
Весь час всі "кіна 95 кварталу" про укріплення знімають в одному і тому місці.
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05.04.2024 18:50 Ответить
Красіво! Схоже,що готуються зйомки якогось нового серіалу від кварталу! Може хоть тут каску надінуть на лисого та пікалова,якщо розмір підберуть. Бо такі будки від"їли,що телевізор треба ставити вертикально,щоб влізли.
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05.04.2024 18:52 Ответить
Слабоватенько. Рашисты КАБами размотают ети два бункера которые торчат посреди поля как три тополя на плющихе. Тут нужно что то другое. Хотя бы фальшбункерами все усыпать. А траншеи накрыть масксеткой. А то такое ощущение что все ето строили те которые вообще никогда на фронте не были. Поучились бы у рашистов как возле Роботино порыли норами и бункерами а траншеи закрыли щитами что не видно сколько их там и куда они перемещаются.
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05.04.2024 18:52 Ответить
А на Харківщині він не хоче їх перевірити?!
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05.04.2024 18:53 Ответить
ДЕРЬМОВІ СПОРУДИ - на трієчку, іноді навіть з мінусом!

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05.04.2024 19:02 Ответить
Щеб на Закарпаття проїхав ознайомитись
Там де вони потрібні зараз і де люди гинуть із-за їх відсутності то там це шапіто не гастролює
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05.04.2024 19:03 Ответить
Якесь воно муляжне, недолуге. Хіба траншеї не повинні бути без прямих ділянок? Типу з карманами для заходу. Якась місцевість з ландшафтною перевагою/посиленням..
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05.04.2024 19:14 Ответить
Єрмак у чорних окулярах, щоб Людям в очі, не так важко дивитися, за свої безцільні катання по світу, за рахунок бюджету цих Людей!!!
Пильнуймо Україну від трутнів Оманських «інвесторів»…
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05.04.2024 19:26 Ответить
дріт стирчить на скрутках - це ж поранення та пошкодження особового складу навіть не в бою. І глибина траншеї - ледве кордуплика ховає
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05.04.2024 20:11 Ответить
Шось мені здається шо це десь біля Києва.
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05.04.2024 20:28 Ответить
Шо воно там ходить,наче щось розуміє.
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05.04.2024 20:28 Ответить
А чого на молдовський кордон не поїхав інспектувати ями ? Або на польський ? дЄрмака можна відправити до нас на північ Сумщини ? Йому покажемо де мільярди закопані.
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05.04.2024 20:31 Ответить
Почему не осенью 21 года? И тогда нне было-бы никакого захвата Мариуполя и всего побережья Азовского моря и значительной чпсти левого берега Днепра. Да Русня не смогла-бы из Крыма выйти:их-бы так на узком перешейкае ВСУ как в тире расстреливали. Те капитальные рубежи обороны что построил Порошенко-многие из них не взяты до сих пор
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05.04.2024 20:50 Ответить
Таке враження, що це спеціально для відосіка вирили на скору руку
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05.04.2024 20:55 Ответить


Тупорилий муфлон на третьому році війни "демонструє" підготовку до війни. До безтолковового ішака дійшло через 2,5 роки.
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05.04.2024 21:34 Ответить
дерьмак на месте? нога в руку?
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05.04.2024 21:34 Ответить
 
 