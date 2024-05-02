На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Провів Ставку. Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.
Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад", - повідомив Зеленський.
Також на Ставці заслухали доповіді щодо надходження зброї від партнерів та виробництво дронів і засобів РЕБ.
"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів", - зазначив президент.
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"Розале Номбре, яку МЗС вибрало для цифрового аватара свого відомства, їздила в окупований Донецьк у 2021-2022 роках."
https://inforesist.org/ua/prototip-shi-avatara-mzs-ukraini-rozale-nombre-izdila-v-doneczk-u-21-22-rokah/
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військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
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новини почитай ЗЕ...
https://nv.ua/ukr/tags/ukrainskie-*******.html Українські військов і повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e Associated Press .
Про це, зокрема, заявив командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний.
«Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень… щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції… Цих укріплень недостатньо», - сказав він.
За словами десятка українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством, після падіння Авдіївки Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому 1000-кілометровому фронту.
Рішення на поверхні - створити державні воєнізовані будівельні підрозділи та фінансувати їх напряму з бюджету.
Невже в оточенні Президента ЗОВСІМ немає людей наділених організаційним талантом? Нікому доручити цю справу?