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На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ, - Зеленський

Президент Зеленський оглядає будівництво фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Провів Ставку. Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.

Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад", - повідомив Зеленський.

Також на Ставці заслухали доповіді щодо надходження зброї від партнерів та виробництво дронів і засобів РЕБ.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів", - зазначив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Сирський Олександр (587) Камишін Олександр (163) Ставка (134) РЕБ (149) Умєров Рустем (587) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+13
На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ,
===================
військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
===========
новини почитай ЗЕ...
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02.05.2024 17:46
+12
Это надо было делать с 20 мая 2019 г. А сейчас ты, Вава, уже никто и звать тебя никак.
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02.05.2024 17:44
+12
Мене чомусь від його відосиків і всіляких "на Ставці" нудить. То в мене одного таке?
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02.05.2024 17:44
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умерова вже зняв? чи не знайшов йому ще тепленького містечка цьому крадію?
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02.05.2024 17:41 Відповісти
Провів. Заслухав Вирішив!! Пипец Наполеон! «Пришёл увидел победил
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02.05.2024 17:53 Відповісти
Оман все вирішів
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02.05.2024 19:17 Відповісти
заслухав доповіді

Аж заслухавася...
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02.05.2024 17:43 Відповісти
Это надо было делать с 20 мая 2019 г. А сейчас ты, Вава, уже никто и звать тебя никак.
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02.05.2024 17:44 Відповісти
Мене чомусь від його відосиків і всіляких "на Ставці" нудить. То в мене одного таке?
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02.05.2024 17:44 Відповісти
Бо це окозамилювання, імітація корисних для держави дій, але в царковомуу виконанні, тому не викликає довіри
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02.05.2024 19:22 Відповісти
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02.05.2024 17:44 Відповісти
Етнічні українці зеленим невгодні. Треба було і сюди втулити мутну бабету.

"Розале Номбре, яку МЗС вибрало для цифрового аватара свого відомства, їздила в окупований Донецьк у 2021-2022 роках."

https://inforesist.org/ua/prototip-shi-avatara-mzs-ukraini-rozale-nombre-izdila-v-doneczk-u-21-22-rokah/
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02.05.2024 18:01 Відповісти
Заслухали - селфі зробили і що? Крадемо крадемо крадемо і відступаємо відступаємо відступаємо!
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02.05.2024 17:45 Відповісти
собирай свої гнидники і уйоб*й з країни - зрадник номер 1.
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02.05.2024 17:46 Відповісти
Ему ещё за содеянное (точнее, за игнорирование своих конституционных обязанностей, передачу власти не пойми кому и т.д.) сидеть здесь долго, возможно всю оставшуюся жизнь.
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02.05.2024 19:54 Відповісти
На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ,
===================
військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР Джерело:
===========
новини почитай ЗЕ...
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02.05.2024 17:46 Відповісти
ой, бл... як вони вже задовбали своїми показушними дфями.
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02.05.2024 17:52 Відповісти
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02.05.2024 17:54 Відповісти
Проводив ставку сидячи на барабані біля рояля, з ростібнутою ширінкою ( щоб зручніше було грати).
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02.05.2024 17:55 Відповісти
Якшо за фотрифікаціі вважати лише окопчики та ямі, то умовне Очеретино буде повторюватися. Фортифікаціі це цілий комплекс споруд: поперше протитанкові рви та пірамідки, перед ними та за ними мінні поля а на відстанні арт-пострілу прямим наведенням підготовленні стрілецькі позиціі з окопами та бліндажами.
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02.05.2024 17:56 Відповісти
Військових слухай, а не своїх ригівських шісток. Якщо тебе дійсно цікавлять фортифікації.

https://nv.ua/ukr/tags/ukrainskie-*******.html Українські військов і повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e Associated Press .

Про це, зокрема, заявив командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний.

«Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень… щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції… Цих укріплень недостатньо», - сказав він.

За словами десятка українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством, після падіння Авдіївки Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому 1000-кілометровому фронту.
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02.05.2024 17:57 Відповісти
Ну шо пгслухав, як ******* гроші на фортифікаціях і замість Міноборони дрони поставляють волонтери, а РЕБ Порошенко?
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02.05.2024 18:02 Відповісти
Не важливо,що ти чуєш,важливо,що тобі розказують.А розказати можуть і брехню.Скоріше за все,так воно і є.
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02.05.2024 18:06 Відповісти
дятел і шашличник...
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02.05.2024 18:13 Відповісти
Стільки часу вже тривають самі розмови.
Рішення на поверхні - створити державні воєнізовані будівельні підрозділи та фінансувати їх напряму з бюджету.
Невже в оточенні Президента ЗОВСІМ немає людей наділених організаційним талантом? Нікому доручити цю справу?
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02.05.2024 18:30 Відповісти
Там одни недоумки и предатели.
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02.05.2024 19:29 Відповісти
Я вообще понял что этот персонаж не организатор, не режиссер, не продюссер, и даже не креативщик (как он себя позиционировал в последнее время). По ходу, все делали за него другие люди, а он был просто прикольной ширмой.
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02.05.2024 19:58 Відповісти
Ще які таланти мають, але в дуже вузькій області
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02.05.2024 18:35 Відповісти
Как там на работе?Переплутав меседжотримувача.
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02.05.2024 19:08 Відповісти
Вже мабуть першій мільйон дронів військовим відали, пішли на другий
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02.05.2024 19:12 Відповісти
Заслухав. Але нічого не зрозумів. Прочитав з папірця, що йому заготовили. Теж нічого не зрозумів. Всі робили захопливий вираз обличчя. Розійшлись всі задоволеними.
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02.05.2024 20:06 Відповісти
А коли тупорилий ішак прозвітує про "досягнення" на фронті після звільнення Залужного? Чи може безтолкове чмо вважає, що все іде по "його плану" і треба миритись.
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02.05.2024 20:41 Відповісти
 
 