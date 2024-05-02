На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕБ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Провів Ставку. Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.

Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад", - повідомив Зеленський.

Також на Ставці заслухали доповіді щодо надходження зброї від партнерів та виробництво дронів і засобів РЕБ.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів", - зазначив президент.