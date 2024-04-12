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Уряд ухвалив рішення щодо фінансування закупівлі РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури

тес,обстріл

Серед пріоритетних напрямків роботи Уряду ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу, децентралізація енергосистеми та посилення ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Як зазначив Шмигаль, пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик зараз — це енергетика. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

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Щодо підтримки української енергетики триває робота у трьох напрямках: 

  • Швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами.
  •  Децентралізація енергосистеми. Уже є понад 120 малих когенераційних установок. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку.
  • Посилення ППО. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.

    Серед інших  викликів держави прем'єр-міністр назвав:
  • Будівництво оборонних рубежів. За дорученням Президента Уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації.
  •  Безпека. Наразі у країні понад 61,5 тисяч укриттів. Для будівництва та облаштування укриттів у школах у нас рекордна сума на цей рік — 2,5 млрд грн.
  •  Підтримка й відновлення економіки. Понад 40 млрд грн закладено в бюджеті, аби стимулювати цей напрямок.

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Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Автор: 

Кабмін (14057) ППО (3138) фінансування (3082) інфраструктура (486) РЕБ (148)


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Топ коментарі
+23
Народна прикмета. Коли Зельониє щось обіцяють зробити - значить будуть красти.
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12.04.2024 18:29
+12
..скорость принятия решений - ваш конек!! Когда вы уже здохнете??
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12.04.2024 18:31
+7
Або як завжди ******** лідор **********, це він вміє як ніхто ******* направо і наліво.
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12.04.2024 18:30
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Народна прикмета. Коли Зельониє щось обіцяють зробити - значить будуть красти.
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12.04.2024 18:29 Відповісти
Або як завжди ******** лідор **********, це він вміє як ніхто ******* направо і наліво.
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12.04.2024 18:30 Відповісти
Хіба мало наобіцяв?! Піпл незадоволений - наобіцяє ще!
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12.04.2024 19:42 Відповісти
наголос на першому чи на другому складі?
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12.04.2024 20:28 Відповісти
Як не постав наголос, все влучно.
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12.04.2024 21:10 Відповісти
Колі ні, теж.
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12.04.2024 18:30 Відповісти
а було інакше колись опісля обіцянок, може є приклади?
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12.04.2024 18:35 Відповісти
Дочекалися, поки розбили, тепер будуть захищати. Суки!
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12.04.2024 21:59 Відповісти
Ставати на ті самі граблі двічі згубна звичка, а от йти по граблях - стиль зебілів...
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12.04.2024 18:29 Відповісти
Трипільська ТЕС тепер буде захищена, але не відразу, треба почекати, бо ще нічого не зробили с захистом, тільки гроші виділили
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12.04.2024 18:30 Відповісти
ну от!
ще, пару трійку млрд.
ось де, золота рибка.
а ви, все за аграрієв хвилюєтесь.

5-6 менеджерів, дуже талановиті.
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12.04.2024 18:31 Відповісти
..скорость принятия решений - ваш конек!! Когда вы уже здохнете??
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12.04.2024 18:31 Відповісти
І як воно проти ракет допоможе?
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12.04.2024 18:31 Відповісти
Зате з розпилом бабла дуже допоможе
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12.04.2024 18:33 Відповісти
допоможе але лише не від балістики. читай 5-го, він вже розробив РЕБ та ще й з лазерною гарматою.
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12.04.2024 18:37 Відповісти
Що за 5-тий?
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12.04.2024 18:40 Відповісти
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12.04.2024 18:49 Відповісти
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12.04.2024 22:10 Відповісти
Від Шахедів точно ...Від крилатих ракет впаде їх точність попадання ... від балістики ніяк...

але антени треба підняти на висоту, до прикладу аеростатами...
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12.04.2024 19:38 Відповісти
звучить як відчепіться від нас ми все вкрали а щоб Ви не тринділи ми Вам нову локшину на вуха накрутимо наперсточники в ділі
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12.04.2024 18:38 Відповісти
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12.04.2024 18:40 Відповісти
Патологічна неспроможність уряду працювати на випередження.
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12.04.2024 18:47 Відповісти
Два останніх слова тут зайві.
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12.04.2024 19:30 Відповісти
Встановлені потужності всіх електростанцій України на 2019р, становили 58.72 ГВт.

з втратою, опісля 2014 року, (знаєм кому дякувати), залишилось~46 ГВт,

а через втрату ЗАЕС- 40 ГВт.

З початком війни потреби України в генеруючих потужностях склали десь біля 6 ГВт, а до війни було ~12 ГВт.

Куди і на на кого працювала наша енергетика як до 2022, так після 2022, може хтось знає про те?
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12.04.2024 18:58 Відповісти
По ціні літака, щоб відкатів на всіх вистачило
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12.04.2024 18:59 Відповісти
Такие роботяги, все только постфактум...
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12.04.2024 19:10 Відповісти
просто жопа третій рік війни а вони зелені мерзотники тільки всра____ся
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12.04.2024 19:11 Відповісти
А ще, спробуйте пофарбувати в інший колір.

П.с.
Нащо ви нам такі потрібні?
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12.04.2024 19:12 Відповісти
Не опіздали з рішенням?
80% генерації йок...
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12.04.2024 19:19 Відповісти
ты бы тут не строчил бы если 80 %
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12.04.2024 19:27 Відповісти
Останні атаки росіян знищили 80% потужностей ТЕС і ТЕЦ, - Шмигаль

15:26 05.04.2024

Попий заспокійливого.
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12.04.2024 19:59 Відповісти
Патриоты купляйтэ
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12.04.2024 19:21 Відповісти
схаменулася киця що всрата гузниця
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12.04.2024 19:30 Відповісти
Так вот, млять, в чём было дело!
Не выделили денег на закупку ПВО!
Вот теперь выделят - и всё будет ОК!
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12.04.2024 19:30 Відповісти
Те, що кацапня б'є по ел. підстанціях, немає нічого дивного, адже усі головні та люті утискувачі узкаґаварящіх сидять у трансформаторних будках.
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12.04.2024 19:36 Відповісти
Це вже не смішно! 5 років при владі команда якихось дегенератів,обраних дебілами.
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12.04.2024 19:38 Відповісти
Це тільки зараз роздуплились?! Вони там що, показились?! А до цього часу, чим думало ось це,- воно?!
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12.04.2024 19:59 Відповісти
еще месяц таких бомбардировок и украина без энергетики, вы думаете как жить дальше?
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12.04.2024 20:27 Відповісти
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12.04.2024 20:31 Відповісти
А хто понесе відповідальність за знищені ТЕЦ і ГЕС? Хто дурив суспільство, що вони зхищені на 100% і витратив західні мільярди на ці цілі? За чиї кошти будуть віновлювати? Чому не застосували асфальт, як приоритетний для відбиття атак ворога?
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12.04.2024 20:44 Відповісти
 
 