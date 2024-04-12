Уряд ухвалив рішення щодо фінансування закупівлі РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури

Серед пріоритетних напрямків роботи Уряду ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу, децентралізація енергосистеми та посилення ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Як зазначив Шмигаль, пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик зараз — це енергетика. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

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Щодо підтримки української енергетики триває робота у трьох напрямках:

Швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами.

Децентралізація енергосистеми. Уже є понад 120 малих когенераційних установок. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку.

Посилення ППО. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.



Серед інших викликів держави прем'єр-міністр назвав:

Серед інших викликів держави прем'єр-міністр назвав: Будівництво оборонних рубежів. За дорученням Президента Уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації.

Безпека. Наразі у країні понад 61,5 тисяч укриттів. Для будівництва та облаштування укриттів у школах у нас рекордна сума на цей рік — 2,5 млрд грн.

Підтримка й відновлення економіки. Понад 40 млрд грн закладено в бюджеті, аби стимулювати цей напрямок.

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Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.