Уряд ухвалив рішення щодо фінансування закупівлі РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури
Серед пріоритетних напрямків роботи Уряду ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу, децентралізація енергосистеми та посилення ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Як зазначив Шмигаль, пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик зараз — це енергетика. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.
Щодо підтримки української енергетики триває робота у трьох напрямках:
- Швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами.
- Децентралізація енергосистеми. Уже є понад 120 малих когенераційних установок. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку.
- Посилення ППО. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.
Серед інших викликів держави прем'єр-міністр назвав:
- Будівництво оборонних рубежів. За дорученням Президента Уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації.
- Безпека. Наразі у країні понад 61,5 тисяч укриттів. Для будівництва та облаштування укриттів у школах у нас рекордна сума на цей рік — 2,5 млрд грн.
- Підтримка й відновлення економіки. Понад 40 млрд грн закладено в бюджеті, аби стимулювати цей напрямок.
Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.
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ще, пару трійку млрд.
ось де, золота рибка.
а ви, все за аграрієв хвилюєтесь.
5-6 менеджерів, дуже талановиті.
але антени треба підняти на висоту, до прикладу аеростатами...
з втратою, опісля 2014 року, (знаєм кому дякувати), залишилось~46 ГВт,
а через втрату ЗАЕС- 40 ГВт.
З початком війни потреби України в генеруючих потужностях склали десь біля 6 ГВт, а до війни було ~12 ГВт.
Куди і на на кого працювала наша енергетика як до 2022, так після 2022, може хтось знає про те?
П.с.
Нащо ви нам такі потрібні?
80% генерації йок...
15:26 05.04.2024
Попий заспокійливого.
Не выделили денег на закупку ПВО!
Вот теперь выделят - и всё будет ОК!