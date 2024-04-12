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Правительство приняло решение о финансировании закупки РЭБ для объектов критической инфраструктуры

тес,обстріл

Среди приоритетных направлений работы правительства ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы и усиление ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Как отметил Шмыгаль, приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас – это энергетика. Враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

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Относительно поддержки украинской энергетики продолжается работа в трех направлениях:

  • Быстрые ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения. Ремонты идут 24/7. Два дня назад разговаривали с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами.
  • Децентрализация энергосистем. Уже более 120 малых когенерационных установок. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами по этому направлению.
  • Усиление ПВО. Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Среди других вызовов государства премьер-министр назвал:

  • Строительство оборонительных рубежей. По поручению президента правительство выделило еще 3,88 млрд грн на фортификации.
  • Безопасность. Сейчас в стране более 61,5 тысячи укрытий. Для строительства и обустройства укрытий в школах у нас рекордная сумма на этот год – 2,5 млрд грн.
  • Поддержка и восстановление экономики. Более 40 млрд грн заложено в бюджете, чтобы стимулировать это направление.

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Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

Автор: 

Кабмин (14025) ПВО (2729) финансирование (1795) инфраструктура (250) РЭБ (127)


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Топ комментарии
+23
Народна прикмета. Коли Зельониє щось обіцяють зробити - значить будуть красти.
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12.04.2024 18:29
+12
..скорость принятия решений - ваш конек!! Когда вы уже здохнете??
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12.04.2024 18:31
+7
Або як завжди ******** лідор **********, це він вміє як ніхто ******* направо і наліво.
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12.04.2024 18:30
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Народна прикмета. Коли Зельониє щось обіцяють зробити - значить будуть красти.
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12.04.2024 18:29 Ответить
Або як завжди ******** лідор **********, це він вміє як ніхто ******* направо і наліво.
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12.04.2024 18:30 Ответить
Хіба мало наобіцяв?! Піпл незадоволений - наобіцяє ще!
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12.04.2024 19:42 Ответить
наголос на першому чи на другому складі?
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12.04.2024 20:28 Ответить
Як не постав наголос, все влучно.
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12.04.2024 21:10 Ответить
Колі ні, теж.
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12.04.2024 18:30 Ответить
а було інакше колись опісля обіцянок, може є приклади?
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12.04.2024 18:35 Ответить
Дочекалися, поки розбили, тепер будуть захищати. Суки!
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12.04.2024 21:59 Ответить
Ставати на ті самі граблі двічі згубна звичка, а от йти по граблях - стиль зебілів...
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12.04.2024 18:29 Ответить
Трипільська ТЕС тепер буде захищена, але не відразу, треба почекати, бо ще нічого не зробили с захистом, тільки гроші виділили
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12.04.2024 18:30 Ответить
ну от!
ще, пару трійку млрд.
ось де, золота рибка.
а ви, все за аграрієв хвилюєтесь.

5-6 менеджерів, дуже талановиті.
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12.04.2024 18:31 Ответить
..скорость принятия решений - ваш конек!! Когда вы уже здохнете??
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12.04.2024 18:31 Ответить
І як воно проти ракет допоможе?
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12.04.2024 18:31 Ответить
Зате з розпилом бабла дуже допоможе
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12.04.2024 18:33 Ответить
допоможе але лише не від балістики. читай 5-го, він вже розробив РЕБ та ще й з лазерною гарматою.
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12.04.2024 18:37 Ответить
Що за 5-тий?
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12.04.2024 18:40 Ответить
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12.04.2024 18:49 Ответить
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12.04.2024 22:10 Ответить
Від Шахедів точно ...Від крилатих ракет впаде їх точність попадання ... від балістики ніяк...

але антени треба підняти на висоту, до прикладу аеростатами...
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12.04.2024 19:38 Ответить
звучить як відчепіться від нас ми все вкрали а щоб Ви не тринділи ми Вам нову локшину на вуха накрутимо наперсточники в ділі
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12.04.2024 18:38 Ответить
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12.04.2024 18:40 Ответить
Патологічна неспроможність уряду працювати на випередження.
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12.04.2024 18:47 Ответить
Два останніх слова тут зайві.
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12.04.2024 19:30 Ответить
Встановлені потужності всіх електростанцій України на 2019р, становили 58.72 ГВт.

з втратою, опісля 2014 року, (знаєм кому дякувати), залишилось~46 ГВт,

а через втрату ЗАЕС- 40 ГВт.

З початком війни потреби України в генеруючих потужностях склали десь біля 6 ГВт, а до війни було ~12 ГВт.

Куди і на на кого працювала наша енергетика як до 2022, так після 2022, може хтось знає про те?
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12.04.2024 18:58 Ответить
По ціні літака, щоб відкатів на всіх вистачило
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12.04.2024 18:59 Ответить
Такие роботяги, все только постфактум...
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12.04.2024 19:10 Ответить
просто жопа третій рік війни а вони зелені мерзотники тільки всра____ся
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12.04.2024 19:11 Ответить
А ще, спробуйте пофарбувати в інший колір.

П.с.
Нащо ви нам такі потрібні?
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12.04.2024 19:12 Ответить
Не опіздали з рішенням?
80% генерації йок...
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12.04.2024 19:19 Ответить
ты бы тут не строчил бы если 80 %
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12.04.2024 19:27 Ответить
Останні атаки росіян знищили 80% потужностей ТЕС і ТЕЦ, - Шмигаль

15:26 05.04.2024

Попий заспокійливого.
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12.04.2024 19:59 Ответить
Патриоты купляйтэ
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12.04.2024 19:21 Ответить
схаменулася киця що всрата гузниця
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12.04.2024 19:30 Ответить
Так вот, млять, в чём было дело!
Не выделили денег на закупку ПВО!
Вот теперь выделят - и всё будет ОК!
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12.04.2024 19:30 Ответить
Те, що кацапня б'є по ел. підстанціях, немає нічого дивного, адже усі головні та люті утискувачі узкаґаварящіх сидять у трансформаторних будках.
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12.04.2024 19:36 Ответить
Це вже не смішно! 5 років при владі команда якихось дегенератів,обраних дебілами.
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12.04.2024 19:38 Ответить
Це тільки зараз роздуплились?! Вони там що, показились?! А до цього часу, чим думало ось це,- воно?!
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12.04.2024 19:59 Ответить
еще месяц таких бомбардировок и украина без энергетики, вы думаете как жить дальше?
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12.04.2024 20:27 Ответить
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12.04.2024 20:31 Ответить
А хто понесе відповідальність за знищені ТЕЦ і ГЕС? Хто дурив суспільство, що вони зхищені на 100% і витратив західні мільярди на ці цілі? За чиї кошти будуть віновлювати? Чому не застосували асфальт, як приоритетний для відбиття атак ворога?
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12.04.2024 20:44 Ответить
 
 