Правительство приняло решение о финансировании закупки РЭБ для объектов критической инфраструктуры
Среди приоритетных направлений работы правительства ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы и усиление ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.
Как отметил Шмыгаль, приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас – это энергетика. Враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.
Относительно поддержки украинской энергетики продолжается работа в трех направлениях:
- Быстрые ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения. Ремонты идут 24/7. Два дня назад разговаривали с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами.
- Децентрализация энергосистем. Уже более 120 малых когенерационных установок. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами по этому направлению.
- Усиление ПВО. Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.
Среди других вызовов государства премьер-министр назвал:
- Строительство оборонительных рубежей. По поручению президента правительство выделило еще 3,88 млрд грн на фортификации.
- Безопасность. Сейчас в стране более 61,5 тысячи укрытий. Для строительства и обустройства укрытий в школах у нас рекордная сумма на этот год – 2,5 млрд грн.
- Поддержка и восстановление экономики. Более 40 млрд грн заложено в бюджете, чтобы стимулировать это направление.
Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.
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ще, пару трійку млрд.
ось де, золота рибка.
а ви, все за аграрієв хвилюєтесь.
5-6 менеджерів, дуже талановиті.
але антени треба підняти на висоту, до прикладу аеростатами...
з втратою, опісля 2014 року, (знаєм кому дякувати), залишилось~46 ГВт,
а через втрату ЗАЕС- 40 ГВт.
З початком війни потреби України в генеруючих потужностях склали десь біля 6 ГВт, а до війни було ~12 ГВт.
Куди і на на кого працювала наша енергетика як до 2022, так після 2022, може хтось знає про те?
П.с.
Нащо ви нам такі потрібні?
80% генерації йок...
15:26 05.04.2024
Попий заспокійливого.
Не выделили денег на закупку ПВО!
Вот теперь выделят - и всё будет ОК!