Правительство приняло решение о финансировании закупки РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Среди приоритетных направлений работы правительства ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы и усиление ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Как отметил Шмыгаль, приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас – это энергетика. Враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

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Относительно поддержки украинской энергетики продолжается работа в трех направлениях:

Быстрые ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения. Ремонты идут 24/7. Два дня назад разговаривали с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами.

Децентрализация энергосистем. Уже более 120 малых когенерационных установок. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами по этому направлению.

Усиление ПВО. Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Среди других вызовов государства премьер-министр назвал:

Строительство оборонительных рубежей. По поручению президента правительство выделило еще 3,88 млрд грн на фортификации.

Безопасность. Сейчас в стране более 61,5 тысячи укрытий. Для строительства и обустройства укрытий в школах у нас рекордная сумма на этот год – 2,5 млрд грн.

Поддержка и восстановление экономики. Более 40 млрд грн заложено в бюджете, чтобы стимулировать это направление.

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Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.