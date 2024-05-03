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Зеленский посетил военный госпиталь в Хмельницком: Вручил ордена раненым защитникам. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкий и наградил раненых воинов в военном госпитале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что президент посетил госпиталь в Хмельницком, где оказывают специализированную помощь военнослужащим Сил обороны.

Президент вручил ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине" военнослужащим ВСУ и Государственной пограничной службы, которые получили ранения на востоке, в том числе во время обороны Авдеевки, Марьинки и Часового Яра, на Бахмутском направлении.

Зеленський нагородив поранених воїнів у Хмельницькому 3 травня 2024 року

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"Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства. Приятно быть здесь и наградить вас. Спасибо за то, что защитили Украину. Выздоравливайте и возвращайтесь домой. Желаю всем вам и всем нам победы", - подчеркнул Зеленский.

Зеленський нагородив поранених воїнів у Хмельницькому 3 травня 2024 року

Также Владимир Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" военных медиков.

"Прежде всего желаю вам всем, вашим родным и близким крепкого здоровья. Вы возвращаете к жизни наших воинов. Хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный добросовестный труд. Высоко ценим это", – добавил он.

Зеленський у Хмельницькому 3 травня 2024 року

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Хмельницький (478)


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Топ комментарии
+4
Чому Зе, а не справжній госпідар України зЕрмак?
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03.05.2024 13:38
+2
дЄрмаку то впадло робити, сину москальського ГРУшника то не престало...
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03.05.2024 13:40
+2
тим часом дєрьмак вже традиційно скинув геолокацію госпіталя своїм шефам.
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03.05.2024 13:49
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Чому Зе, а не справжній госпідар України зЕрмак?
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03.05.2024 13:38 Ответить
дЄрмаку то впадло робити, сину москальського ГРУшника то не престало...
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03.05.2024 13:40 Ответить
Тому що Зе - президент , а Ермак -завгосп. Ти ж за Зе голосував, як за президента, а не за Ермака
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03.05.2024 14:53 Ответить
тим часом дєрьмак вже традиційно скинув геолокацію госпіталя своїм шефам.
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03.05.2024 13:49 Ответить
А як він ще не додумався вручити орден дорогому Лєоніду Іллічу (ой, Владіміру Алєксандровічу)?
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03.05.2024 14:10 Ответить
Може краще поїхати до сиріт, вдів, матерів, які поховали своїх синів і дочок?
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03.05.2024 14:41 Ответить
Для чого піаритись на військових госпіталях,щоб туди прилітали "Іскандери",а потім ще й СБУ попіарится,мов піймали чергову божевільну бабку 75-ти років,яка в "Однокласниках" наводила ракети?
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03.05.2024 15:01 Ответить
агент «хрипла борода» працює!
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03.05.2024 15:11 Ответить
Перше, що залишилося ще цьому продажному злодюжному підару - вручати медальки і декламувати пафосні монологи і привітання з численними ювілеями (благо, що таких наштампували як гною...)
А друге - удавитись самому. Або його рано чи пізно удавлять люди...
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05.05.2024 09:07 Ответить
 
 