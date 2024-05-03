Зеленский посетил военный госпиталь в Хмельницком: Вручил ордена раненым защитникам. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкий и наградил раненых воинов в военном госпитале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что президент посетил госпиталь в Хмельницком, где оказывают специализированную помощь военнослужащим Сил обороны.

Президент вручил ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине" военнослужащим ВСУ и Государственной пограничной службы, которые получили ранения на востоке, в том числе во время обороны Авдеевки, Марьинки и Часового Яра, на Бахмутском направлении.

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"Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства. Приятно быть здесь и наградить вас. Спасибо за то, что защитили Украину. Выздоравливайте и возвращайтесь домой. Желаю всем вам и всем нам победы", - подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" военных медиков.

"Прежде всего желаю вам всем, вашим родным и близким крепкого здоровья. Вы возвращаете к жизни наших воинов. Хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный добросовестный труд. Высоко ценим это", – добавил он.

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