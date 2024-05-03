Зеленский встретился с Кэмероном: Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего - бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - рассказал президент.
Встреча прошла в Киеве.
Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.
Президент Зеленский заявил, что к участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны всех континентов.
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Чим і що думав Херпіду і його нарід 73%, коли замість озброєння будували виключно дороги? Та ще і посварилися зі США та Великобританією. Час показав, що нам була б велика і коротка дупа. То до цього нас вів Боневтік?