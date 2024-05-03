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Зеленский встретился с Кэмероном: Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. ВИДЕО

Зеленський зустрівся із Кемероном

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего - бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - рассказал президент.

Встреча прошла в Киеве.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

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Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Президент Зеленский заявил, что к участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны всех континентов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Кэмерон Дэвид (247)


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Пан призидент, а де Оманські інвестиції?
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03.05.2024 09:13 Ответить
Оманські інветиції і рішення можна найбільше побачити в Маріуполі, Авдіївці , та що там - по всій Україні
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03.05.2024 10:01 Ответить
Звичайно, бо нам потрібно озброєння було ще позавчора. Боневтік Гундос Нетряпкович може дати ЗСУ і Україні тільки обіцянки і марафон. А після 20 травня 2024 року він перетвориться в Херпіду зі знищенням всієї Конституції, прав і свобод громадян. Установить свою диктатуру і головне, що не на користь укрїнців, одного себе і 6 своїх "менеджерів", а точніше ригів. І стала така ситуція, що Майдани неможливі, а воно саме не піде і прийдеться жити в беззаконні і тупізмі і зеленому лайні.
Чим і що думав Херпіду і його нарід 73%, коли замість озброєння будували виключно дороги? Та ще і посварилися зі США та Великобританією. Час показав, що нам була б велика і коротка дупа. То до цього нас вів Боневтік?
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03.05.2024 09:26 Ответить
Шоб тобі, гнида неголена, якомога швидше повилазило за все шо ти наробив, тварюка.
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03.05.2024 09:51 Ответить
Як тільки піде, відразу надійде !
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03.05.2024 09:59 Ответить
 
 