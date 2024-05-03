Зеленский встретился с Кэмероном: Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего - бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - рассказал президент.

Встреча прошла в Киеве.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

Также читайте: Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Президент Зеленский заявил, что к участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны всех континентов.

Также смотрите: Саммит в мира – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, – Зеленский. ВИДЕО