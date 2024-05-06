ППО знищила 12 ударних БпЛА з 13, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 травня російські загарбники атакували з північного напрямку Сумщину 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Запуск здійснювали з території Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 травня Повітряні сили повідомили про атаку "шахедів". Згодом стало відомо про удар по енергетичній системі Сумщини.

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