ППО знищила 12 ударних БпЛА з 13, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 6 травня російські загарбники атакували з північного напрямку Сумщину 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Запуск здійснювали з території Курської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 5 травня Повітряні сили повідомили про атаку "шахедів". Згодом стало відомо про удар по енергетичній системі Сумщини.
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Про це в ефірі телемарафону https://ukranews.com/ua/news/1003614-rosiyany-posylayut-vpered-neobstrilyanyh-mobilizovanyh-na-vistrya-shturmu-u-zsu-rozkazaly-pro повідомив офіцер пресслужба 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.
За його словами, російські командири готові миритися з втратами серед недосвідчених мобілізованих, тому пускають їх у штурм першими. Якщо їм вдається закріпитися, пускають вже бійців з досвідом.