ПВО уничтожила 12 ударных БпЛА из 13, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 мая российские захватчики атаковали с северного направления Сумскую область 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Запуск осуществляли с территории Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 мая Воздушные силы сообщили об атаке "шахедов". Впоследствии стало известно об ударе по энергетической системе Сумщины.

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