ПВО уничтожила 12 ударных БпЛА из 13, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 6 мая российские захватчики атаковали с северного направления Сумскую область 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Запуск осуществляли с территории Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 5 мая Воздушные силы сообщили об атаке "шахедов". Впоследствии стало известно об ударе по энергетической системе Сумщины.
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Про це в ефірі телемарафону https://ukranews.com/ua/news/1003614-rosiyany-posylayut-vpered-neobstrilyanyh-mobilizovanyh-na-vistrya-shturmu-u-zsu-rozkazaly-pro повідомив офіцер пресслужба 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.
За його словами, російські командири готові миритися з втратами серед недосвідчених мобілізованих, тому пускають їх у штурм першими. Якщо їм вдається закріпитися, пускають вже бійців з досвідом.