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ПВО уничтожила 12 ударных БпЛА из 13, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО 6 травня

В ночь на 6 мая российские захватчики атаковали с северного направления Сумскую область 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Запуск осуществляли с территории Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 мая Воздушные силы сообщили об атаке "шахедов". Впоследствии стало известно об ударе по энергетической системе Сумщины.

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Результат роботи ППО 6 травня

Автор: 

беспилотник (3544) ПВО (2715) Воздушные силы (2259)


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06.05.2024 08:25 Ответить
в Сумской обл. за ночь восстановили энерго обеспечение
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06.05.2024 08:43 Ответить
Кацапськи окупанти кидають у штурми малодосвідчених мобілізованих, а навчених бійців і техніку бережуть. Таку тактику помітили під час атак у районі Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону https://ukranews.com/ua/news/1003614-rosiyany-posylayut-vpered-neobstrilyanyh-mobilizovanyh-na-vistrya-shturmu-u-zsu-rozkazaly-pro повідомив офіцер пресслужба 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.

За його словами, російські командири готові миритися з втратами серед недосвідчених мобілізованих, тому пускають їх у штурм першими. Якщо їм вдається закріпитися, пускають вже бійців з досвідом.
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06.05.2024 13:09 Ответить
 
 