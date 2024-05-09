В Киеве и на большей части территории Украины была тревога из-за угрозы баллистики
Днем 9 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 15:14 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 14.24 карта тревог была такова:
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий09.05.2024 14:49 Ответить Мне нравится 0
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