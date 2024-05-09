В Киеве и на большей части территории Украины была тревога из-за угрозы баллистики

Днем 9 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 15:14 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 14.24 карта тревог была такова:

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"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.