РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10593 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 675 1

В Киеве и на большей части территории Украины была тревога из-за угрозы баллистики

Днем 9 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 15:14 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

відбій загрози

По состоянию на 14.24 карта тревог была такова:

Повітряна тривога 9 травня 2024 року

Читайте: Российские войска запускали "шахеды" из акватории Черного моря, - Воздушные силы

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (791)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо кацапаротиє...лєтят асвабадітілі ат украінскай мови...
показать весь комментарий
09.05.2024 14:49 Ответить
 
 