У Києві та на більшій частині території України була тривога через загрозу балістики

Вдень 9 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 15.14 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 14.24 карта тривог була така:

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"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.