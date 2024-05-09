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У Києві та на більшій частині території України була тривога через загрозу балістики

Вдень 9 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 15.14 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій загрози

Станом на 14.24 карта тривог була така:

Повітряна тривога 9 травня 2024 року

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"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.

Автор: 

Повітряні сили (2636) повітряна тривога (918)


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Ну шо кацапаротиє...лєтят асвабадітілі ат украінскай мови...
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09.05.2024 14:49 Відповісти
 
 