У Києві та на більшій частині території України була тривога через загрозу балістики
Вдень 9 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 15.14 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 14.24 карта тривог була така:
"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар09.05.2024 14:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль