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Окупанти запустили ракети на Миколаївщину, - Повітряні сили

Ракети на Миколаївщину

Вдень 9 травні 2024 року війська РФ запустили ракети на Миколаївщину з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети на Миколаївщину з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо спроби ворога завдати удару по Миколаївщині наразі не відомо. 

Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Також читайте: Сили ППО зранку знищили російський "Орлан-10" над Миколаївщиною, - ПК "Схід"

Автор: 

Миколаївська область (2261) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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👀Мінус кацапський Су-25 на Авдіївському напрямку. - монітори

Очікуємо на підтвердження від Генштабу
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09.05.2024 15:49 Відповісти
даже видел
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09.05.2024 16:30 Відповісти
 
 