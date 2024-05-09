Окупанти запустили ракети на Миколаївщину, - Повітряні сили

Вдень 9 травні 2024 року війська РФ запустили ракети на Миколаївщину з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети на Миколаївщину з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо спроби ворога завдати удару по Миколаївщині наразі не відомо.

Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

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