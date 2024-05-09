Оккупанты запустили ракеты на Николаевщину, - Воздушные силы

Днем 9 мая 2024 года войска РФ запустили ракеты на Николаевщину с Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракеты на Николаевщину с Черного моря", - говорится в сообщении.

Больше информации о попытке врага нанести удар по Николаевской области пока не известно.

Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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