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Часть украинских пилотов уже завершает учиться на F-16, - Воздушные силы

f-16,льотчики

Часть украинских пилотов уже завершает обучение на самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подготовка непрерывна, этот процесс продолжается на разных уровнях. У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - сказал он.

По словам спикера, Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки.

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"Такие истребители будут способны бороться и с малоразмерными целями, в том числе с крылатыми ракетами", - добавил Евлаш.

Автор: 

Воздушные силы (2266) F-16 (549) Евлаш Илья (138) пилот (81)


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Але поставка в Україну затримується, бо не ще готова інфраструктура. Де гнівний відосик Найвеличного зчитувача з суфлеру про те, що Захід за цілий рік не підготував Зельоній владі інфраструктуру для F-16???
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09.05.2024 10:52 Ответить
О том что самолеты появились - мы сможем узнать только по косвенным данным. Например о падениях КАБоносцев на болотах. Никто ничего не будет объявлять официально.
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09.05.2024 10:57 Ответить
Дежаву! Год назад те же бодрые заголовки
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09.05.2024 11:00 Ответить
А вот і Маркіян вже іде
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09.05.2024 11:29 Ответить
Чотири пілоти, 8 літаків.
Рік казали, рік навчали, логістичну складову теж будуть рік забезпечувати.
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09.05.2024 11:51 Ответить
Там асфальт не використовується, а на бетонні киздити ще не навчились.
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09.05.2024 12:04 Ответить
..тут Ви дали маху!! Якраз для 16 верхній шар покриття ..БЕЗШОВНИЙ! А наша **ТЕХНОЛОГІЯ** будування бетонних ЗПС повідриває ноги шіснадцятим після першої посадки. Тому асфальт піде ще з більшою швидкістью. І будуть **строїти** ЗПС ще хутчіше, ніж дороги.)))
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09.05.2024 12:24 Ответить
Теперь пора проходить курсы повышения квалификации... И так по кругу!
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09.05.2024 13:23 Ответить
 
 