Часть украинских пилотов уже завершает учиться на F-16, - Воздушные силы
Часть украинских пилотов уже завершает обучение на самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Подготовка непрерывна, этот процесс продолжается на разных уровнях. У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - сказал он.
По словам спикера, Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки.
"Такие истребители будут способны бороться и с малоразмерными целями, в том числе с крылатыми ракетами", - добавил Евлаш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рік казали, рік навчали, логістичну складову теж будуть рік забезпечувати.