Часть украинских пилотов уже завершает учиться на F-16, - Воздушные силы

Часть украинских пилотов уже завершает обучение на самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подготовка непрерывна, этот процесс продолжается на разных уровнях. У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - сказал он.

По словам спикера, Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки.

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"Такие истребители будут способны бороться и с малоразмерными целями, в том числе с крылатыми ракетами", - добавил Евлаш.