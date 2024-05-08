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Новости
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Украина уже летом начнет получать F-16. Первые отправит Дания, - министерша обороны Нидерландов Оллонгрен

Україна влітку отримає перші F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что летом 2024 года в Украину начнут поступать первые западные истребители F-16. Сначала Киев получит датские самолеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила.

На вопрос о задержке военной помощи министр Нидерландов ответила, что "война сложная и очень уродливая".

"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - добавила Оллонгрен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс обучения на F-16 не останавливается, ожидаем истребители как можно быстрее, - Воздушные силы

Истребители F-16 для Украины

Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Автор: 

авиация (2822) F-16 (549) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+5
тому що на момент моєї відповіді кацапу модератор ще не встиг запхати йому балалайку у дупу.
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08.05.2024 14:59
+2
сегодня методичку выдали вместе с акаунтом?
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08.05.2024 14:45
+2
То хоч календарне літо мається на увазі? Бо минулого року літо стояло ще у листопаді, принаймні на півдні.
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08.05.2024 15:03
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Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Україні !!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Спостерігаймо, як зараз почнуть гадити московіти у мережі від цього!!
Ох і смердітимуть московські прихвостні, після кенгурації пахана…
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08.05.2024 14:35 Ответить
Мав бути 1 квартал 2024 року, тепер влітку. Покищо наперед дякувати не будемо.
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08.05.2024 14:46 Ответить
Влітку - це як 01.06, так 31.08. Дві дати, а різниця колосальна
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08.05.2024 18:15 Ответить
Мы никогда точно официально этого не узнаем. О том что авиация появилась и эффективно действует - можно будет судить только по косвенным результатам, например по падению носителей КАБов где то в полях. Либо по видео от орков - если что то пойдет не так.
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08.05.2024 14:43 Ответить
навіщо ви спілкуєтесь з кацапом? щоби що?
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08.05.2024 14:48 Ответить
сегодня методичку выдали вместе с акаунтом?
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08.05.2024 14:45 Ответить
ты на зарплате у ФСБ. Это видно по смраду от твоей нестираной фофудьи, и балалайке, которая торчит у тебя из-за плеча.
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08.05.2024 14:50 Ответить
А чому з-за плеча?
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08.05.2024 14:55 Ответить
тому що на момент моєї відповіді кацапу модератор ще не встиг запхати йому балалайку у дупу.
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08.05.2024 14:59 Ответить
сегодня зарегался, чтобы выдать очередной спам?

или просто полезной идиот с очередной теорией заговора?
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08.05.2024 14:48 Ответить
Головне щоб не кацапам. Кацапи - це гній , хоча навіть від гною є користь і більша від кацапів.
Американці,Британці - це Південна Корея, кацапи - це північна корея.
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08.05.2024 14:52 Ответить
"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - додала Оллонгрен. ЩО Є ЦІЛКОМ СПРАВЕДЛИВО І РЕАЛЬНО, але якщо запитати американського ,натівського ,чи європейського політичного афериста.то все вчасно і в потрібній кількості.та ще навіть трохи більше.як потрібно українському захиснику,котрий в окопах...
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08.05.2024 14:44 Ответить
Нагадай

1) Скільки і що поставило Ze-шапіто на фронт

2) Чому срампісти блокували допомогу до останнього і зараз лякають "маленького ісусика" усуненням за те , що він погодив допомогу
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08.05.2024 15:23 Ответить
а де Ти щось подібне знайшов, щоб Тобі щось нагадувати???Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел???
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08.05.2024 15:31 Ответить
Ти сам себе слухаєш, чи так аби "стрілки переводити"? Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел???
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08.05.2024 18:06 Ответить
Дурбецел , в Тебе не вистарчає мозгів ,щоб відповісти на досить просте запитання,котре до голови дурбецела (або "замполіта" ) ніяк не доходить,а якщо і дійшло,то він не визнає очевидних фактів(((Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел??? (((Тобі неподобаються факти , жертва великого зомбофону))).Дурбецел , "Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен Джерело: - де тут щось від "зомбомарофону,який ти тулиш ,як до голої задниці банний лист???Не розписуйся за тих українців, що в окопах і на 10 рашистських *********** випущених на їхні голови , не можуть собі відповісти тими ж 10 ма.
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08.05.2024 18:40 Ответить
Шавочка максик лише тільки на коментарі може скаржитись , але це не змінює фактів

Союзники роблять для ЗСУ більше ніж Українська влада
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11.05.2024 07:36 Ответить
Дурбецел , очевидні факти - не скарга, а констатація реального стану недопостачання війскової допомоги Україні, Західними партнерами України . Дурбецел- констатація очевидного факту недостатнього постачання війскової допомоги Україні , зовсім не є для того,щоб її порівнювати із діями "зелених прокремлівських слуг " в Україні ,яких цікавлять не захист України і її народу, а наповнення особистих рахунків із кишені українського народу...А від так "а ось вам" .
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11.05.2024 09:53 Ответить
Дурбецел скаржиться на пости де я наводжу пруфи

Жалюгідне не здатне витримати правда

Але факти на моєму боці. Тому інакше не буде
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11.05.2024 16:03 Ответить
спасибо. уже не надо
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08.05.2024 14:46 Ответить
А что так? Над ВР кацапский флажок повесили?
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08.05.2024 14:55 Ответить
1.06-31.08-це теж влітку. Краще промовчати,аніж тримати наших воїнів в очікуванні!
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08.05.2024 14:52 Ответить
То хоч календарне літо мається на увазі? Бо минулого року літо стояло ще у листопаді, принаймні на півдні.
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08.05.2024 15:03 Ответить
Шось не помятаю шоб Іран годами анонсував передачу чогось там, передають і все. Годі вже триндіти з цими ф16, задовбали вже. То амеріканці рік мізки парили - то дадуть то не дадуть, зараз ті ф16 бляха.

Краще мовчить, щоб не було як з "контрнаступом"!
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08.05.2024 23:23 Ответить
 
 