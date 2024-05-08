Украина уже летом начнет получать F-16. Первые отправит Дания, - министерша обороны Нидерландов Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что летом 2024 года в Украину начнут поступать первые западные истребители F-16. Сначала Киев получит датские самолеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила.

На вопрос о задержке военной помощи министр Нидерландов ответила, что "война сложная и очень уродливая".

"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - добавила Оллонгрен.

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Истребители F-16 для Украины

Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.