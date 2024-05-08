Украина уже летом начнет получать F-16. Первые отправит Дания, - министерша обороны Нидерландов Оллонгрен
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что летом 2024 года в Украину начнут поступать первые западные истребители F-16. Сначала Киев получит датские самолеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.
"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила.
На вопрос о задержке военной помощи министр Нидерландов ответила, что "война сложная и очень уродливая".
"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - добавила Оллонгрен.
Истребители F-16 для Украины
Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Спостерігаймо, як зараз почнуть гадити московіти у мережі від цього!!
Ох і смердітимуть московські прихвостні, після кенгурації пахана…
или просто полезной идиот с очередной теорией заговора?
Американці,Британці - це Південна Корея, кацапи - це північна корея.
1) Скільки і що поставило Ze-шапіто на фронт
2) Чому срампісти блокували допомогу до останнього і зараз лякають "маленького ісусика" усуненням за те , що він погодив допомогу
Союзники роблять для ЗСУ більше ніж Українська влада
Жалюгідне не здатне витримати правда
Але факти на моєму боці. Тому інакше не буде
Краще мовчить, щоб не було як з "контрнаступом"!