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Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Україна влітку отримає перші F-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що влітку 2024 року до України почнуть надходити перші західні винищувачі F-16. Спочатку Київ отримає данські літаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати данські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, ​​потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена ​​інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила.

На питання про затримку військової допомоги міністерка Нідерландів відповіла, що "війна складна і дуже потворна".

"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - додала Оллонгрен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили

Винищувачі F-16 для України

Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Автор: 

авіація (4116) F16 F-16 (669) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+5
тому що на момент моєї відповіді кацапу модератор ще не встиг запхати йому балалайку у дупу.
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08.05.2024 14:59
+2
сегодня методичку выдали вместе с акаунтом?
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08.05.2024 14:45
+2
То хоч календарне літо мається на увазі? Бо минулого року літо стояло ще у листопаді, принаймні на півдні.
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08.05.2024 15:03
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Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Україні !!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Спостерігаймо, як зараз почнуть гадити московіти у мережі від цього!!
Ох і смердітимуть московські прихвостні, після кенгурації пахана…
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08.05.2024 14:35 Відповісти
Мав бути 1 квартал 2024 року, тепер влітку. Покищо наперед дякувати не будемо.
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08.05.2024 14:46 Відповісти
Влітку - це як 01.06, так 31.08. Дві дати, а різниця колосальна
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08.05.2024 18:15 Відповісти
Мы никогда точно официально этого не узнаем. О том что авиация появилась и эффективно действует - можно будет судить только по косвенным результатам, например по падению носителей КАБов где то в полях. Либо по видео от орков - если что то пойдет не так.
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08.05.2024 14:43 Відповісти
навіщо ви спілкуєтесь з кацапом? щоби що?
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08.05.2024 14:48 Відповісти
сегодня методичку выдали вместе с акаунтом?
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08.05.2024 14:45 Відповісти
ты на зарплате у ФСБ. Это видно по смраду от твоей нестираной фофудьи, и балалайке, которая торчит у тебя из-за плеча.
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08.05.2024 14:50 Відповісти
А чому з-за плеча?
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08.05.2024 14:55 Відповісти
тому що на момент моєї відповіді кацапу модератор ще не встиг запхати йому балалайку у дупу.
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08.05.2024 14:59 Відповісти
сегодня зарегался, чтобы выдать очередной спам?

или просто полезной идиот с очередной теорией заговора?
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08.05.2024 14:48 Відповісти
Головне щоб не кацапам. Кацапи - це гній , хоча навіть від гною є користь і більша від кацапів.
Американці,Британці - це Південна Корея, кацапи - це північна корея.
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08.05.2024 14:52 Відповісти
"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - додала Оллонгрен. ЩО Є ЦІЛКОМ СПРАВЕДЛИВО І РЕАЛЬНО, але якщо запитати американського ,натівського ,чи європейського політичного афериста.то все вчасно і в потрібній кількості.та ще навіть трохи більше.як потрібно українському захиснику,котрий в окопах...
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08.05.2024 14:44 Відповісти
Нагадай

1) Скільки і що поставило Ze-шапіто на фронт

2) Чому срампісти блокували допомогу до останнього і зараз лякають "маленького ісусика" усуненням за те , що він погодив допомогу
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08.05.2024 15:23 Відповісти
а де Ти щось подібне знайшов, щоб Тобі щось нагадувати???Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел???
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08.05.2024 15:31 Відповісти
Ти сам себе слухаєш, чи так аби "стрілки переводити"? Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел???
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08.05.2024 18:06 Відповісти
Дурбецел , в Тебе не вистарчає мозгів ,щоб відповісти на досить просте запитання,котре до голови дурбецела (або "замполіта" ) ніяк не доходить,а якщо і дійшло,то він не визнає очевидних фактів(((Давай краще відповідь захиснику України ,що в окопах-"Чи достатньо в захисників України артелерійських *********** з обіцяного ЄС мульйона(до березня) ,плюс (тишина)про ті 800 тисяч ,котрі знайшов чех Павел??? (((Тобі неподобаються факти , жертва великого зомбофону))).Дурбецел , "Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен Джерело: - де тут щось від "зомбомарофону,який ти тулиш ,як до голої задниці банний лист???Не розписуйся за тих українців, що в окопах і на 10 рашистських *********** випущених на їхні голови , не можуть собі відповісти тими ж 10 ма.
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08.05.2024 18:40 Відповісти
Шавочка максик лише тільки на коментарі може скаржитись , але це не змінює фактів

Союзники роблять для ЗСУ більше ніж Українська влада
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11.05.2024 07:36 Відповісти
Дурбецел , очевидні факти - не скарга, а констатація реального стану недопостачання війскової допомоги Україні, Західними партнерами України . Дурбецел- констатація очевидного факту недостатнього постачання війскової допомоги Україні , зовсім не є для того,щоб її порівнювати із діями "зелених прокремлівських слуг " в Україні ,яких цікавлять не захист України і її народу, а наповнення особистих рахунків із кишені українського народу...А від так "а ось вам" .
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11.05.2024 09:53 Відповісти
Дурбецел скаржиться на пости де я наводжу пруфи

Жалюгідне не здатне витримати правда

Але факти на моєму боці. Тому інакше не буде
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11.05.2024 16:03 Відповісти
спасибо. уже не надо
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08.05.2024 14:46 Відповісти
А что так? Над ВР кацапский флажок повесили?
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08.05.2024 14:55 Відповісти
1.06-31.08-це теж влітку. Краще промовчати,аніж тримати наших воїнів в очікуванні!
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08.05.2024 14:52 Відповісти
То хоч календарне літо мається на увазі? Бо минулого року літо стояло ще у листопаді, принаймні на півдні.
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08.05.2024 15:03 Відповісти
Шось не помятаю шоб Іран годами анонсував передачу чогось там, передають і все. Годі вже триндіти з цими ф16, задовбали вже. То амеріканці рік мізки парили - то дадуть то не дадуть, зараз ті ф16 бляха.

Краще мовчить, щоб не було як з "контрнаступом"!
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08.05.2024 23:23 Відповісти
 
 