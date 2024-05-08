Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що влітку 2024 року до України почнуть надходити перші західні винищувачі F-16. Спочатку Київ отримає данські літаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати данські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, ​​потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена ​​інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила.

На питання про затримку військової допомоги міністерка Нідерландів відповіла, що "війна складна і дуже потворна".

"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - додала Оллонгрен.

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Винищувачі F-16 для України

Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.