Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що влітку 2024 року до України почнуть надходити перші західні винищувачі F-16. Спочатку Київ отримає данські літаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.
"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати данські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила.
На питання про затримку військової допомоги міністерка Нідерландів відповіла, що "війна складна і дуже потворна".
"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - додала Оллонгрен.
Винищувачі F-16 для України
Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Спостерігаймо, як зараз почнуть гадити московіти у мережі від цього!!
Ох і смердітимуть московські прихвостні, після кенгурації пахана…
или просто полезной идиот с очередной теорией заговора?
Американці,Британці - це Південна Корея, кацапи - це північна корея.
1) Скільки і що поставило Ze-шапіто на фронт
2) Чому срампісти блокували допомогу до останнього і зараз лякають "маленького ісусика" усуненням за те , що він погодив допомогу
Союзники роблять для ЗСУ більше ніж Українська влада
Жалюгідне не здатне витримати правда
Але факти на моєму боці. Тому інакше не буде
Краще мовчить, щоб не було як з "контрнаступом"!