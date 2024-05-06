Перші F-16 від Нідерландів для України надійдуть восени, - Оллонгрен
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Міністерка зазначила, що саме такий графік постачання винищувачів Україні передбачає прописаний план союзників.
"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - розповіла Оллонгрен.
Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та ще й з рук випустив
Дятли....
Ф16 носій ЯЗ ...
я впевнений що й восени нам скажуть що аж весною 2025
ще невiдомо кому...
Тут ситуація як вз Таурас ..Німцям пригрозили серйозно так що ті сказали - ніяких Таурас не даємо
А голландці планують передати свої в період - восени і до кінця року , як і заявляли раніше .
Все залежить від того як швидко наші пілоти закінчать курс навчання .
Головне щоб Данія на зиму не перенесла. А там може й на 25й рік, бо пілоти ще англійську на С1 не вивчили і магістратуру з англійської літератури не закінчили з відзнакою...
Анонсуйте та сподівайтеся далі.
Це не вони встигнуть підготувати літаки тільки до осені.
Це МИ встигнемо підготувати аеродроми тільки до осені!
в прошлому році казали що дадуть перед Новим роком 2024 ..Потім казали що дадуть весною 2024 ..І здається 2 неділі назад Данія заявила що надасть Ф16 влітку 2024
F-16 це багатоцільова авіація,це по факту конструктор.Одна машина може виконувати як і штурмовика як і винищувача як бомбардувальника так і інше і це все не окремі машини а одна,яка швидко переоснащується !Одна машина заміняє від 3-5 шт цільової в рашці !Плюс ця машина несе всю зброю яка є в наявності країн Нато і штатів .Не потріьбно щось придумувати і інше .Плюс до неї станції підримки надпотужні вже йдуть.F-16 навіть в старому поколінню це вагома машина проти орків.І вони це бояться.
Заявлено до 80 машин а то і більше зараз і до кінця року.А 80 машин це умножайте на 2 сразу а то і на три по своїм задачам.Плюс втрата такої авіації прийде інша.
Головна проблема в наших саботажниках.
****, минулого року говорило про весну, потім про початок літа, тепер уже про осінь 🤦
Пздц