Перші F-16 від Нідерландів для України надійдуть восени, - Оллонгрен

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністерка зазначила, що саме такий графік постачання винищувачів Україні передбачає прописаний план союзників.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - розповіла Оллонгрен.

Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Читайте: F-16 зможуть працювати разом зі старою авіацією ЗСУ, - Повітряні сили