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Перші F-16 від Нідерландів для України надійдуть восени, - Оллонгрен

F-16 від Нідерландів для Укарїни

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністерка зазначила, що саме такий графік постачання винищувачів Україні передбачає прописаний план союзників.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - розповіла Оллонгрен.

Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Читайте: F-16 зможуть працювати разом зі старою авіацією ЗСУ, - Повітряні сили

Автор: 

Нідерланди (1554) F16 F-16 (669) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+25
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06.05.2024 20:11
+24
пздц.
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06.05.2024 20:02
+21
Восени ермак с голобородькой можуть вже в біга податися
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06.05.2024 20:12
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восена вже кінчається
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06.05.2024 20:02 Відповісти
Кацап, восена вже закінчилася)
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06.05.2024 20:25 Відповісти
дурний тебе піп хрестив
та ще й з рук випустив
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06.05.2024 20:39 Відповісти
пздц.
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06.05.2024 20:02 Відповісти
А вони просили беріть, поки ми даємо, бо там у нас вибори, зміни, і доведеться все змістити на пізніше....
Дятли....
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07.05.2024 07:52 Відповісти
Як несподівано.
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06.05.2024 20:02 Відповісти
десь так 30 листопада
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06.05.2024 20:05 Відповісти
2027...
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06.05.2024 20:07 Відповісти
в 27-мому вже не буде кому
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06.05.2024 20:11 Відповісти
не поспішайте хлопці, всього лиш третій рік повномасштабного...
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06.05.2024 20:06 Відповісти
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року... - я навіть знаю коли: 6 листопада (або ніколи, але ніколи не рахується)
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06.05.2024 20:07 Відповісти
просто сьогодні по Ф16 мід рихфи дало мем :
Ф16 носій ЯЗ ...
я впевнений що й восени нам скажуть що аж весною 2025
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06.05.2024 20:09 Відповісти
а там і до літа недалеко
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06.05.2024 20:10 Відповісти
Сенс допомоги полягає у її своєчасноті-бо запізнення втрачає сенс...
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06.05.2024 20:10 Відповісти
>>> восени 2024 року

ще невiдомо кому...
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06.05.2024 20:11 Відповісти
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06.05.2024 20:11 Відповісти
Знатний звірюга !
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07.05.2024 08:44 Відповісти
Восени ермак с голобородькой можуть вже в біга податися
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06.05.2024 20:12 Відповісти
Вы думаете , это их последнее продление военного положения?
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06.05.2024 20:29 Відповісти
ґФ-І6 прибудуть в Україну в 202....восени...
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06.05.2024 20:13 Відповісти
зразу після дощику
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06.05.2024 20:18 Відповісти
Чому Цензор заяву МЗС рихфи не написав про загрозу Ф16 який є носієм ЯЗ ...Щоб читачі розуміли чому голандія включила задню ...
Тут ситуація як вз Таурас ..Німцям пригрозили серйозно так що ті сказали - ніяких Таурас не даємо
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06.05.2024 20:14 Відповісти
а в чому проблема з яз? вони його білорусі поставили. Отже і нам наше повернути можна
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06.05.2024 21:42 Відповісти
Тобто якраз тоді, коли проводити контрнаступ вже неможливо. Сподіваюсь, у Зелебобера вистачить клепки відкласти його до 2025...
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06.05.2024 20:15 Відповісти
Який контрнаступ, отямтесь. Без переваги в повітрі і по снарядах, і ще по багато чому - не треба ризикувати людьми. Або тому кому більше за все треба, тому треба самим першим в той наступ і йти.
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06.05.2024 20:38 Відповісти
Я якраз при тямі. А от щодо Зе я не впевнений.
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06.05.2024 21:54 Відповісти
саме єлекторат дає попит на "контрнаступ" і "перемогу за 2-3 тижні", але звичайно телемарафон в цьому дуже винний, Треба і щоб люди в перемогу вірили, але і своі сили треба тверезо оцінювати. Сподіваюсь далі буде без залишкового "героізму"
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07.05.2024 01:15 Відповісти
Варто рашці заікнутись про яз, так термін передачі літаків пересувають на кілька місяців пізніше. Зимою говорили про початок літа тепер про осінь.
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06.05.2024 20:16 Відповісти
У червні повинні надійти перші літаки від Данії , 6 шт , і вони схоже - надійдуть , як і було заплановано . По крайній мірі датчани це твердо обіцяють .
А голландці планують передати свої в період - восени і до кінця року , як і заявляли раніше .
Все залежить від того як швидко наші пілоти закінчать курс навчання .
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06.05.2024 20:41 Відповісти
Ігнат вчасно звалив ..Бо знову прийшлось розказувати байку як високо літає Ф16 і які переваги у нього є
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06.05.2024 20:16 Відповісти
а казали відразу після Великодня...
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06.05.2024 20:19 Відповісти
"перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16"

Головне щоб Данія на зиму не перенесла. А там може й на 25й рік, бо пілоти ще англійську на С1 не вивчили і магістратуру з англійської літератури не закінчили з відзнакою...
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06.05.2024 20:21 Відповісти
Ну отаке. Великий привіт сподіваторам та дякулам з ОП.

Анонсуйте та сподівайтеся далі.
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06.05.2024 20:28 Відповісти
О, млять! То в кінці травня, потім на початку літа, а це вже восени. Під**ри та й годі...
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06.05.2024 20:31 Відповісти
Уточнення:
Це не вони встигнуть підготувати літаки тільки до осені.
Це МИ встигнемо підготувати аеродроми тільки до осені!
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06.05.2024 20:35 Відповісти
..якщо не сказали якого року конкретно,то є велика вірогідність ,що по -старій привичці ,і так як вони вміють, по відношенні до України і її народу в черговий раз 3,14стят ,,,,???
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06.05.2024 20:37 Відповісти
Що ж ви тягните так?
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06.05.2024 20:38 Відповісти
Все йде за планом. І нема чого тут соплі пускати. Радійте, що взагалі щось дають і досить добре. А не кілька десятків джавелінів і те для тренування.
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06.05.2024 20:38 Відповісти
Ти побачив с запада,а с Востока- осліп начисто . ???Вилазь із рашистських порток/
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06.05.2024 20:48 Відповісти
Козлорылый, спалился, Мотор Сич никогда не выпускала геликоптеры.
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06.05.2024 21:40 Відповісти
Ты сказки про мотор сич никому больше не рассказывай...бабки они из бюджета вымывали а не вертолёты выпускали...
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06.05.2024 22:25 Відповісти
в кого пам'ять коротка то у Цензора є архів :
в прошлому році казали що дадуть перед Новим роком 2024 ..Потім казали що дадуть весною 2024 ..І здається 2 неділі назад Данія заявила що надасть Ф16 влітку 2024
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06.05.2024 20:42 Відповісти
Піда#аси
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06.05.2024 20:54 Відповісти
Так Оллонгрен і каже, що Данія влітку, а ми вже так... восени, але це не точно.
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07.05.2024 04:16 Відповісти
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06.05.2024 20:55 Відповісти
Як раз до оборони Львова та Буковеля встигнуть.
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06.05.2024 20:59 Відповісти
аби ж то
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06.05.2024 21:00 Відповісти
Лишь бы успели подготовить аэродромы и закрытые ангары для них...
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06.05.2024 21:00 Відповісти
Тягнуть, сподіваючись на те, що за цей час станеться перемир"я, чи щось таке. Тоді не доведеться їх застосовувати, бо це ж "червоні лінії".)
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06.05.2024 21:01 Відповісти
це вже навіть звучить як анігдот, хоча казали ж після паски, по факту так і буде
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06.05.2024 21:10 Відповісти
Во істину кажете, Пасха ж восени буде.
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06.05.2024 22:00 Відповісти
Ну 6 то вже літом наидуть стопудово - ось - ось
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06.05.2024 21:10 Відповісти
Как быстро время, так летит.
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06.05.2024 21:22 Відповісти
Простая арифметика: У России 500 истребителей, Украина для победы, просит минимум 200 F16 Запад даёт максимум 60 и то не точно Только в США, стоят без дела 2.231 F16 Простой вопрос: Почему Запад не хочет победы Украины, если в современной войне, авиация решает всё?
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06.05.2024 21:45 Відповісти
Если бы Запад хотел победы Украины, то американские лётчики в отставке на F-16 давно бы обнулили ВКС рф.
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06.05.2024 22:04 Відповісти
Арифметика не вірна в рашці авіація воєнна цільова це окремі види і штурмовики і бомбардувальники і інше.Тобто для кожних задач своя авіація.Плюс величезна країна яку потрібно теж охороняти тому така цифра в такому контексті навіть не може поряд стояти.
F-16 це багатоцільова авіація,це по факту конструктор.Одна машина може виконувати як і штурмовика як і винищувача як бомбардувальника так і інше і це все не окремі машини а одна,яка швидко переоснащується !Одна машина заміняє від 3-5 шт цільової в рашці !Плюс ця машина несе всю зброю яка є в наявності країн Нато і штатів .Не потріьбно щось придумувати і інше .Плюс до неї станції підримки надпотужні вже йдуть.F-16 навіть в старому поколінню це вагома машина проти орків.І вони це бояться.
Заявлено до 80 машин а то і більше зараз і до кінця року.А 80 машин це умножайте на 2 сразу а то і на три по своїм задачам.Плюс втрата такої авіації прийде інша.
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06.05.2024 22:22 Відповісти
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, Джерело:
Головна проблема в наших саботажниках.
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06.05.2024 21:59 Відповісти
Перша обіцянка була про серпень 2023 року
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06.05.2024 22:00 Відповісти
Багато коментарів але трохи інфа подана не зовсім коректно .Це стосується самих Нідерландів.F -16 пілоти проходять навчанняв в низці країн і авіація буде також від різних країн не одні Нідерланди.
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06.05.2024 22:11 Відповісти
Djopa
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06.05.2024 22:25 Відповісти
Та не звертайте уваги на ці дати що озвучують!!! Вони з'являться несподівано для всіх!!! В першу чергу для монголоїдів, коли завдадуть мощного удару по них!!! Чекаємо!!!
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06.05.2024 22:38 Відповісти
Якої осені , це вже не смішно
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06.05.2024 22:57 Відповісти
Якраз кацапня встигне окупувати повністю Донецьку область і попросити про "перемир'я" для перегрупування і нового удару🤦🤦🤦
****, минулого року говорило про весну, потім про початок літа, тепер уже про осінь 🤦
Пздц
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06.05.2024 23:59 Відповісти
і справді куди б**ть спішмти можна і восени 2025
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07.05.2024 02:07 Відповісти
а коли настане восена тоді скажуть знову що на весну переносять
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07.05.2024 02:09 Відповісти
 
 