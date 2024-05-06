Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - Оллонгрен
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
Об этом во время брифинга в Вильнюсе сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Министр отметила, что именно такой график поставки истребителей Украине предусматривает прописанный план союзников.
"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - рассказала Оллонгрен.
Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.
"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - добавила она.
Как сообщал Цензор.НЕТ, посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.
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та ще й з рук випустив
Дятли....
Ф16 носій ЯЗ ...
я впевнений що й восени нам скажуть що аж весною 2025
ще невiдомо кому...
Тут ситуація як вз Таурас ..Німцям пригрозили серйозно так що ті сказали - ніяких Таурас не даємо
А голландці планують передати свої в період - восени і до кінця року , як і заявляли раніше .
Все залежить від того як швидко наші пілоти закінчать курс навчання .
Головне щоб Данія на зиму не перенесла. А там може й на 25й рік, бо пілоти ще англійську на С1 не вивчили і магістратуру з англійської літератури не закінчили з відзнакою...
Анонсуйте та сподівайтеся далі.
Це не вони встигнуть підготувати літаки тільки до осені.
Це МИ встигнемо підготувати аеродроми тільки до осені!
в прошлому році казали що дадуть перед Новим роком 2024 ..Потім казали що дадуть весною 2024 ..І здається 2 неділі назад Данія заявила що надасть Ф16 влітку 2024
F-16 це багатоцільова авіація,це по факту конструктор.Одна машина може виконувати як і штурмовика як і винищувача як бомбардувальника так і інше і це все не окремі машини а одна,яка швидко переоснащується !Одна машина заміняє від 3-5 шт цільової в рашці !Плюс ця машина несе всю зброю яка є в наявності країн Нато і штатів .Не потріьбно щось придумувати і інше .Плюс до неї станції підримки надпотужні вже йдуть.F-16 навіть в старому поколінню це вагома машина проти орків.І вони це бояться.
Заявлено до 80 машин а то і більше зараз і до кінця року.А 80 машин це умножайте на 2 сразу а то і на три по своїм задачам.Плюс втрата такої авіації прийде інша.
Головна проблема в наших саботажниках.
****, минулого року говорило про весну, потім про початок літа, тепер уже про осінь 🤦
Пздц