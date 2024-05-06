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Новости Помощь Украине
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Первые F-16 от Нидерландов для Украины поступят осенью, - Оллонгрен

F-16 від Нідерландів для Укарїни

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Об этом во время брифинга в Вильнюсе сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр отметила, что именно такой график поставки истребителей Украине предусматривает прописанный план союзников.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - рассказала Оллонгрен.

Нидерландский министр проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - добавила она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

Читайте также: F-16 смогут работать вместе со старой авиацией ВСУ, - Воздушные силы

Автор: 

Нидерланды (1571) F-16 (548) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+25
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06.05.2024 20:11
+24
пздц.
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06.05.2024 20:02
+21
Восени ермак с голобородькой можуть вже в біга податися
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06.05.2024 20:12
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восена вже кінчається
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06.05.2024 20:02 Ответить
Кацап, восена вже закінчилася)
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06.05.2024 20:25 Ответить
дурний тебе піп хрестив
та ще й з рук випустив
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06.05.2024 20:39 Ответить
пздц.
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06.05.2024 20:02 Ответить
А вони просили беріть, поки ми даємо, бо там у нас вибори, зміни, і доведеться все змістити на пізніше....
Дятли....
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07.05.2024 07:52 Ответить
Як несподівано.
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06.05.2024 20:02 Ответить
десь так 30 листопада
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06.05.2024 20:05 Ответить
2027...
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06.05.2024 20:07 Ответить
в 27-мому вже не буде кому
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06.05.2024 20:11 Ответить
не поспішайте хлопці, всього лиш третій рік повномасштабного...
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06.05.2024 20:06 Ответить
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року... - я навіть знаю коли: 6 листопада (або ніколи, але ніколи не рахується)
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06.05.2024 20:07 Ответить
просто сьогодні по Ф16 мід рихфи дало мем :
Ф16 носій ЯЗ ...
я впевнений що й восени нам скажуть що аж весною 2025
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06.05.2024 20:09 Ответить
а там і до літа недалеко
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06.05.2024 20:10 Ответить
Сенс допомоги полягає у її своєчасноті-бо запізнення втрачає сенс...
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06.05.2024 20:10 Ответить
>>> восени 2024 року

ще невiдомо кому...
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06.05.2024 20:11 Ответить
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06.05.2024 20:11 Ответить
Знатний звірюга !
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07.05.2024 08:44 Ответить
Восени ермак с голобородькой можуть вже в біга податися
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06.05.2024 20:12 Ответить
Вы думаете , это их последнее продление военного положения?
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06.05.2024 20:29 Ответить
ґФ-І6 прибудуть в Україну в 202....восени...
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06.05.2024 20:13 Ответить
зразу після дощику
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06.05.2024 20:18 Ответить
Чому Цензор заяву МЗС рихфи не написав про загрозу Ф16 який є носієм ЯЗ ...Щоб читачі розуміли чому голандія включила задню ...
Тут ситуація як вз Таурас ..Німцям пригрозили серйозно так що ті сказали - ніяких Таурас не даємо
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06.05.2024 20:14 Ответить
а в чому проблема з яз? вони його білорусі поставили. Отже і нам наше повернути можна
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06.05.2024 21:42 Ответить
Тобто якраз тоді, коли проводити контрнаступ вже неможливо. Сподіваюсь, у Зелебобера вистачить клепки відкласти його до 2025...
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06.05.2024 20:15 Ответить
Який контрнаступ, отямтесь. Без переваги в повітрі і по снарядах, і ще по багато чому - не треба ризикувати людьми. Або тому кому більше за все треба, тому треба самим першим в той наступ і йти.
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06.05.2024 20:38 Ответить
Я якраз при тямі. А от щодо Зе я не впевнений.
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06.05.2024 21:54 Ответить
саме єлекторат дає попит на "контрнаступ" і "перемогу за 2-3 тижні", але звичайно телемарафон в цьому дуже винний, Треба і щоб люди в перемогу вірили, але і своі сили треба тверезо оцінювати. Сподіваюсь далі буде без залишкового "героізму"
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07.05.2024 01:15 Ответить
Варто рашці заікнутись про яз, так термін передачі літаків пересувають на кілька місяців пізніше. Зимою говорили про початок літа тепер про осінь.
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06.05.2024 20:16 Ответить
У червні повинні надійти перші літаки від Данії , 6 шт , і вони схоже - надійдуть , як і було заплановано . По крайній мірі датчани це твердо обіцяють .
А голландці планують передати свої в період - восени і до кінця року , як і заявляли раніше .
Все залежить від того як швидко наші пілоти закінчать курс навчання .
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06.05.2024 20:41 Ответить
Ігнат вчасно звалив ..Бо знову прийшлось розказувати байку як високо літає Ф16 і які переваги у нього є
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06.05.2024 20:16 Ответить
а казали відразу після Великодня...
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06.05.2024 20:19 Ответить
"перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16"

Головне щоб Данія на зиму не перенесла. А там може й на 25й рік, бо пілоти ще англійську на С1 не вивчили і магістратуру з англійської літератури не закінчили з відзнакою...
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06.05.2024 20:21 Ответить
Ну отаке. Великий привіт сподіваторам та дякулам з ОП.

Анонсуйте та сподівайтеся далі.
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06.05.2024 20:28 Ответить
О, млять! То в кінці травня, потім на початку літа, а це вже восени. Під**ри та й годі...
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06.05.2024 20:31 Ответить
Уточнення:
Це не вони встигнуть підготувати літаки тільки до осені.
Це МИ встигнемо підготувати аеродроми тільки до осені!
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06.05.2024 20:35 Ответить
..якщо не сказали якого року конкретно,то є велика вірогідність ,що по -старій привичці ,і так як вони вміють, по відношенні до України і її народу в черговий раз 3,14стят ,,,,???
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06.05.2024 20:37 Ответить
Що ж ви тягните так?
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06.05.2024 20:38 Ответить
Все йде за планом. І нема чого тут соплі пускати. Радійте, що взагалі щось дають і досить добре. А не кілька десятків джавелінів і те для тренування.
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06.05.2024 20:38 Ответить
Ти побачив с запада,а с Востока- осліп начисто . ???Вилазь із рашистських порток/
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06.05.2024 20:48 Ответить
Козлорылый, спалился, Мотор Сич никогда не выпускала геликоптеры.
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06.05.2024 21:40 Ответить
Ты сказки про мотор сич никому больше не рассказывай...бабки они из бюджета вымывали а не вертолёты выпускали...
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06.05.2024 22:25 Ответить
в кого пам'ять коротка то у Цензора є архів :
в прошлому році казали що дадуть перед Новим роком 2024 ..Потім казали що дадуть весною 2024 ..І здається 2 неділі назад Данія заявила що надасть Ф16 влітку 2024
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06.05.2024 20:42 Ответить
Піда#аси
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06.05.2024 20:54 Ответить
Так Оллонгрен і каже, що Данія влітку, а ми вже так... восени, але це не точно.
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07.05.2024 04:16 Ответить
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06.05.2024 20:55 Ответить
Як раз до оборони Львова та Буковеля встигнуть.
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06.05.2024 20:59 Ответить
аби ж то
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06.05.2024 21:00 Ответить
Лишь бы успели подготовить аэродромы и закрытые ангары для них...
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06.05.2024 21:00 Ответить
Тягнуть, сподіваючись на те, що за цей час станеться перемир"я, чи щось таке. Тоді не доведеться їх застосовувати, бо це ж "червоні лінії".)
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06.05.2024 21:01 Ответить
це вже навіть звучить як анігдот, хоча казали ж після паски, по факту так і буде
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06.05.2024 21:10 Ответить
Во істину кажете, Пасха ж восени буде.
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06.05.2024 22:00 Ответить
Ну 6 то вже літом наидуть стопудово - ось - ось
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06.05.2024 21:10 Ответить
Как быстро время, так летит.
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06.05.2024 21:22 Ответить
Простая арифметика: У России 500 истребителей, Украина для победы, просит минимум 200 F16 Запад даёт максимум 60 и то не точно Только в США, стоят без дела 2.231 F16 Простой вопрос: Почему Запад не хочет победы Украины, если в современной войне, авиация решает всё?
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06.05.2024 21:45 Ответить
Если бы Запад хотел победы Украины, то американские лётчики в отставке на F-16 давно бы обнулили ВКС рф.
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06.05.2024 22:04 Ответить
Арифметика не вірна в рашці авіація воєнна цільова це окремі види і штурмовики і бомбардувальники і інше.Тобто для кожних задач своя авіація.Плюс величезна країна яку потрібно теж охороняти тому така цифра в такому контексті навіть не може поряд стояти.
F-16 це багатоцільова авіація,це по факту конструктор.Одна машина може виконувати як і штурмовика як і винищувача як бомбардувальника так і інше і це все не окремі машини а одна,яка швидко переоснащується !Одна машина заміняє від 3-5 шт цільової в рашці !Плюс ця машина несе всю зброю яка є в наявності країн Нато і штатів .Не потріьбно щось придумувати і інше .Плюс до неї станції підримки надпотужні вже йдуть.F-16 навіть в старому поколінню це вагома машина проти орків.І вони це бояться.
Заявлено до 80 машин а то і більше зараз і до кінця року.А 80 машин це умножайте на 2 сразу а то і на три по своїм задачам.Плюс втрата такої авіації прийде інша.
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06.05.2024 22:22 Ответить
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, Джерело:
Головна проблема в наших саботажниках.
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06.05.2024 21:59 Ответить
Перша обіцянка була про серпень 2023 року
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06.05.2024 22:00 Ответить
Багато коментарів але трохи інфа подана не зовсім коректно .Це стосується самих Нідерландів.F -16 пілоти проходять навчанняв в низці країн і авіація буде також від різних країн не одні Нідерланди.
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06.05.2024 22:11 Ответить
Djopa
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06.05.2024 22:25 Ответить
Та не звертайте уваги на ці дати що озвучують!!! Вони з'являться несподівано для всіх!!! В першу чергу для монголоїдів, коли завдадуть мощного удару по них!!! Чекаємо!!!
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06.05.2024 22:38 Ответить
Якої осені , це вже не смішно
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06.05.2024 22:57 Ответить
Якраз кацапня встигне окупувати повністю Донецьку область і попросити про "перемир'я" для перегрупування і нового удару🤦🤦🤦
****, минулого року говорило про весну, потім про початок літа, тепер уже про осінь 🤦
Пздц
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06.05.2024 23:59 Ответить
і справді куди б**ть спішмти можна і восени 2025
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07.05.2024 02:07 Ответить
а коли настане восена тоді скажуть знову що на весну переносять
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07.05.2024 02:09 Ответить
 
 