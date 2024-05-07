Процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили

Українські пілоти не припиняють навчання на винищувачах F-16. Сам процес розділено на три етапи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то вона одразу переходить на наступний етап", - зазначив він.

За словами Євлаша, таких етапів три:

Вивчення мови та наземна підготовка; Льотна підготовка на легкомоторних літаках; Безпосереднє навчання на F-16.

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"Цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які нам надали країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці", - сказав речник.

Євлаш сподівається, що F-16 зможуть і захищати повітряний простір України, і завдавати ударів по загарбниках на окупованих територіях.

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F-16 для України

Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.