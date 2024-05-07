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Новини Війна
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Процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили

f16,данія

Українські пілоти не припиняють навчання на винищувачах F-16. Сам процес розділено на три етапи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то вона одразу переходить на наступний етап", - зазначив він.

За словами Євлаша, таких етапів три:

  1. Вивчення мови та наземна підготовка;
  2. Льотна підготовка на легкомоторних літаках;
  3. Безпосереднє навчання на F-16.

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"Цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які нам надали країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці", - сказав речник.

Євлаш сподівається, що F-16 зможуть і захищати повітряний простір України, і завдавати ударів по загарбниках на окупованих територіях.

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F-16 для України

Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку. 

У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Автор: 

F16 F-16 (669) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+7
скоро в анонсе; идет тридцатый год войны, процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили
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07.05.2024 11:26
+3
Аэродромы готовьте и подземные ангары бетонируйте, а то как обычно, в последний момент
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07.05.2024 11:15
+2
Та нібито несправність двигунів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.
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07.05.2024 12:29
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Значить пілотів навчають з нуля, тому так довго.
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07.05.2024 11:12 Відповісти
англійська мова- але вчора фюрер з росії встав у позу но питанню Ф-16 і назначив ядерні випробування в рамках навчань і сказав що Ф-16 буде розціюнбвати як носії ядерної зброї. тому - знаючі наших союзників дуже не хочеться щоб ці літаки були затримані і ми їх взагалі не получили. будемо сподіватися на краще- але дуже сподіваюся що цього не станеться
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07.05.2024 11:33 Відповісти
та навряд літаки затримують через пуйла.

Скоріше інфраструктура не готова чи з пілотуванням не все так просто.

кремль звісно в курсі. Але розігрує пропаганду з користю для себе :

типу затримка не через об'єктивні причини, а бо Захід боїться росію
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07.05.2024 12:03 Відповісти
Аэродромы готовьте и подземные ангары бетонируйте, а то как обычно, в последний момент
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07.05.2024 11:15 Відповісти
Так это и есть основная причина с задержкой поставок Ф-16. Условием передачи было строительство подземных бункерных ангаров для этих самолетов. Это было согласовано в октябре 2023 г. Первые бункеры должны были быть построены в апреле 2024 г. После чего НАТОвские инженеры должны были их проинспектировать и первые самолеты полетели. Но у нас в стране никогда не умели строить быстро, т.к. все было построено на коррупции. Больше того, даже коммерческий сектор строится в 2-3 раза дольше, чем аналогичные сооружения га Западе (молчу уже про Китай).
Поэтому не удивительно, что в апреле никуя небыло готово. И теперь звучат осторожные прогнозы о первых самолетах осенью. Это если к осени успеют построить. Успеют ли? ... Ситуация со стоительством фортификаций на фронте говорит об обратном.
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07.05.2024 11:31 Відповісти
Довга ця історія - мало - помало будем переходити на Ф 16 - може цих льотчиків шо в Украіні вже б навчали англіиськоі
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07.05.2024 11:16 Відповісти
Раніше писали що за місяць пілоти навчаться. А воно все не так просто. Вчитись приходиться з нуля. Зовсім інша пілотна схема.
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07.05.2024 11:17 Відповісти
Ніколи такого не писали! Затяті диванні оптимісти-утопісти запевняли що вистачить трьох місяців (що абсолютно нереально!). Про менше 6 (шести) місяців військові навіть не заїкались.
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07.05.2024 11:33 Відповісти
Вже два роки.
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07.05.2024 11:36 Відповісти
Перша група відправилась на навчання в вересні 2023. Обіцяли готовність на травень. Травень наступив...
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07.05.2024 11:44 Відповісти
Фалкони обіцяли до Нового Року. 2024. А про навчання мова була ще в 22-му...
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07.05.2024 11:51 Відповісти
То був випуск літа 23го,до речі вони цілий рік тут на ЛАшках майже кожен день літали інколи вночі.чому їх знову на легкомоторні посадили дивно,до речі цього року вже тут не літають,або дуже рідко,напевно нема наступного курсу.
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07.05.2024 13:29 Відповісти
Ви ще гарної думки про диванних оптимістів-утопістів ...

Найбільш затяті оптимісти цензора ще у 2022 писали, що достатньо дати літаки - а пілоти вже готові (типу штати таємно всіх навчили).

А боги оптимізму писали в квітні 2022, що над Києвом вже літає f-15 ...
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07.05.2024 12:07 Відповісти
якшо тв водій на Жигулях і тебе пересадятьна Бентлі -то там питання хвилин зрозуміти якшо ти льотчик з сотнями годин нальоту то днів
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07.05.2024 11:35 Відповісти
Якщо права куплені то хоч на Майбах сади - ДТП гарантоване...
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07.05.2024 12:10 Відповісти
То у всіх наших пілотів "права куплені"?
Оце вони мабуть зараз трохи... здивувалися...
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07.05.2024 12:56 Відповісти
А то! Якщо не було нальоту годин то який з нього "льотчик"?
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07.05.2024 13:10 Відповісти
скоро в анонсе; идет тридцатый год войны, процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили
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07.05.2024 11:26 Відповісти
...а пілоти продвинулись до літери "Q" у вивченні англійської мови!
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07.05.2024 12:57 Відповісти
Це насправді не смішно.Перший етап самий тривалий,вивчення технічного англ. дехто думає що пересісти з одного в інший літак то швидко як два пальці об...,можливо з літаками вироблених у ЕС було б дещо простіше бо у нас спільні метричні одиниці але з американською технікою є нюанс у вигляді використання імперських одиниць вимірювання в кабіні пілота, у нас кілометр у них мілях, ярдах, у нас літри у них галони, фунти замість кілограмів та короткі тонни, хто з цим стикався розуміє про що я кажу.
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07.05.2024 14:39 Відповісти
Та згоден, це зовсім не смішно. Але коли закінчуються вже всі матюки й опускаються руки, залишаються лиш жарти.
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07.05.2024 15:08 Відповісти
З'являються вже якісь сумніви.
Два роки "вчитися" у Франції під час війни, коли твої колеги щоденно ризикують життями?
Знаючи принципи призначення послів...
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07.05.2024 11:35 Відповісти
Свого нема, залишається чекати допомоги від західних партнерів, вибір невеликий
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07.05.2024 11:37 Відповісти
Трохи не про те. Авіаційну школу, як і армію вцілому розвалили ще в 90х.. Один із останніх пострілів в голову, розформування Чернігівської авіаційної бази , бувшого ЧВВАУЛ в 2004 році . А потім все, тишаааа… І пройшло вже 20 років, покоління змінилось, а льотчики швидко старіють, в 35 років ти вже дід, шкраб покритий ракушками.
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07.05.2024 11:55 Відповісти
Курсантам та молодим льотчикам "чомусь" увесь час палива не вистачало - за рік бувало менше 2 годин нальоту...
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07.05.2024 11:58 Відповісти
У «крєпкіх хозяйствєніков» були інші пріоритети, помʼятаю як звягільский продав 200 тис тон авіаціїного керосину за кордон.
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07.05.2024 12:11 Відповісти
Якби тільки один Фіма. А був ще "перший непрохідний" Гриценко...
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07.05.2024 13:12 Відповісти
То один приклад, там бери любого хто керував країною за 30 років, і став до стінки, всі тільки і робили, що крали. І все в них добре, поліція ж патрони по карманам відпускників з фронту шукає, а ті живуть з дітьми і онуками, не в Україні так в Монако, а нарід що за них голосував всі ці десятиріччя, завиває на цензорі, ...де наша авіаціяяяя...???!!! Ото там...
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07.05.2024 14:11 Відповісти
Kto podbil kacapski samoliot su34 pod Belgorodom?
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07.05.2024 12:12 Відповісти
Та нібито несправність двигунів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.
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07.05.2024 12:29 Відповісти
Так Нідерланди ж сказали шо тільки восени дадуть?...
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07.05.2024 12:29 Відповісти
 
 