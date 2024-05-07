Процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили
Українські пілоти не припиняють навчання на винищувачах F-16. Сам процес розділено на три етапи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то вона одразу переходить на наступний етап", - зазначив він.
За словами Євлаша, таких етапів три:
- Вивчення мови та наземна підготовка;
- Льотна підготовка на легкомоторних літаках;
- Безпосереднє навчання на F-16.
"Цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які нам надали країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці", - сказав речник.
Євлаш сподівається, що F-16 зможуть і захищати повітряний простір України, і завдавати ударів по загарбниках на окупованих територіях.
F-16 для України
Раніше посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії зазначили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
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Скоріше інфраструктура не готова чи з пілотуванням не все так просто.
кремль звісно в курсі. Але розігрує пропаганду з користю для себе :
типу затримка не через об'єктивні причини, а бо Захід боїться росію
Поэтому не удивительно, что в апреле никуя небыло готово. И теперь звучат осторожные прогнозы о первых самолетах осенью. Это если к осени успеют построить. Успеют ли? ... Ситуация со стоительством фортификаций на фронте говорит об обратном.
Найбільш затяті оптимісти цензора ще у 2022 писали, що достатньо дати літаки - а пілоти вже готові (типу штати таємно всіх навчили).
А боги оптимізму писали в квітні 2022, що над Києвом вже літає f-15 ...
Оце вони мабуть зараз трохи... здивувалися...
Два роки "вчитися" у Франції під час війни, коли твої колеги щоденно ризикують життями?
Знаючи принципи призначення послів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.