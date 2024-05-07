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Новости Война
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Процесс обучения на F-16 не останавливается, ожидаем истребители как можно быстрее, - Воздушные силы

f16,данія

Украинские пилоты не прекращают обучение на истребителях F-16. Сам процесс разделен на три этапа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку, этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, то она сразу переходит на следующий этап", - отметил он.

По словам Евлаша, таких этапов три:

  1. Изучение языка и наземная подготовка;
  2. Летная подготовка на легкомоторных самолетах;
  3. Непосредственное обучение на F-16.

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"Этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участники воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы", - сказал спикер.

Евлаш надеется, что F-16 смогут и защищать воздушное пространство Украины, и наносить удары по захватчикам на оккупированных территориях.

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F-16 для Украины

Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Автор: 

F-16 (549) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+7
скоро в анонсе; идет тридцатый год войны, процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили
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07.05.2024 11:26
+3
Аэродромы готовьте и подземные ангары бетонируйте, а то как обычно, в последний момент
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07.05.2024 11:15
+2
Та нібито несправність двигунів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.
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07.05.2024 12:29
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Значить пілотів навчають з нуля, тому так довго.
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07.05.2024 11:12 Ответить
англійська мова- але вчора фюрер з росії встав у позу но питанню Ф-16 і назначив ядерні випробування в рамках навчань і сказав що Ф-16 буде розціюнбвати як носії ядерної зброї. тому - знаючі наших союзників дуже не хочеться щоб ці літаки були затримані і ми їх взагалі не получили. будемо сподіватися на краще- але дуже сподіваюся що цього не станеться
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07.05.2024 11:33 Ответить
та навряд літаки затримують через пуйла.

Скоріше інфраструктура не готова чи з пілотуванням не все так просто.

кремль звісно в курсі. Але розігрує пропаганду з користю для себе :

типу затримка не через об'єктивні причини, а бо Захід боїться росію
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07.05.2024 12:03 Ответить
Аэродромы готовьте и подземные ангары бетонируйте, а то как обычно, в последний момент
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07.05.2024 11:15 Ответить
Так это и есть основная причина с задержкой поставок Ф-16. Условием передачи было строительство подземных бункерных ангаров для этих самолетов. Это было согласовано в октябре 2023 г. Первые бункеры должны были быть построены в апреле 2024 г. После чего НАТОвские инженеры должны были их проинспектировать и первые самолеты полетели. Но у нас в стране никогда не умели строить быстро, т.к. все было построено на коррупции. Больше того, даже коммерческий сектор строится в 2-3 раза дольше, чем аналогичные сооружения га Западе (молчу уже про Китай).
Поэтому не удивительно, что в апреле никуя небыло готово. И теперь звучат осторожные прогнозы о первых самолетах осенью. Это если к осени успеют построить. Успеют ли? ... Ситуация со стоительством фортификаций на фронте говорит об обратном.
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07.05.2024 11:31 Ответить
Довга ця історія - мало - помало будем переходити на Ф 16 - може цих льотчиків шо в Украіні вже б навчали англіиськоі
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07.05.2024 11:16 Ответить
Раніше писали що за місяць пілоти навчаться. А воно все не так просто. Вчитись приходиться з нуля. Зовсім інша пілотна схема.
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07.05.2024 11:17 Ответить
Ніколи такого не писали! Затяті диванні оптимісти-утопісти запевняли що вистачить трьох місяців (що абсолютно нереально!). Про менше 6 (шести) місяців військові навіть не заїкались.
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07.05.2024 11:33 Ответить
Вже два роки.
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07.05.2024 11:36 Ответить
Перша група відправилась на навчання в вересні 2023. Обіцяли готовність на травень. Травень наступив...
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07.05.2024 11:44 Ответить
Фалкони обіцяли до Нового Року. 2024. А про навчання мова була ще в 22-му...
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07.05.2024 11:51 Ответить
То був випуск літа 23го,до речі вони цілий рік тут на ЛАшках майже кожен день літали інколи вночі.чому їх знову на легкомоторні посадили дивно,до речі цього року вже тут не літають,або дуже рідко,напевно нема наступного курсу.
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07.05.2024 13:29 Ответить
Ви ще гарної думки про диванних оптимістів-утопістів ...

Найбільш затяті оптимісти цензора ще у 2022 писали, що достатньо дати літаки - а пілоти вже готові (типу штати таємно всіх навчили).

А боги оптимізму писали в квітні 2022, що над Києвом вже літає f-15 ...
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07.05.2024 12:07 Ответить
якшо тв водій на Жигулях і тебе пересадятьна Бентлі -то там питання хвилин зрозуміти якшо ти льотчик з сотнями годин нальоту то днів
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07.05.2024 11:35 Ответить
Якщо права куплені то хоч на Майбах сади - ДТП гарантоване...
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07.05.2024 12:10 Ответить
То у всіх наших пілотів "права куплені"?
Оце вони мабуть зараз трохи... здивувалися...
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07.05.2024 12:56 Ответить
А то! Якщо не було нальоту годин то який з нього "льотчик"?
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07.05.2024 13:10 Ответить
скоро в анонсе; идет тридцатый год войны, процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили
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07.05.2024 11:26 Ответить
...а пілоти продвинулись до літери "Q" у вивченні англійської мови!
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07.05.2024 12:57 Ответить
Це насправді не смішно.Перший етап самий тривалий,вивчення технічного англ. дехто думає що пересісти з одного в інший літак то швидко як два пальці об...,можливо з літаками вироблених у ЕС було б дещо простіше бо у нас спільні метричні одиниці але з американською технікою є нюанс у вигляді використання імперських одиниць вимірювання в кабіні пілота, у нас кілометр у них мілях, ярдах, у нас літри у них галони, фунти замість кілограмів та короткі тонни, хто з цим стикався розуміє про що я кажу.
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07.05.2024 14:39 Ответить
Та згоден, це зовсім не смішно. Але коли закінчуються вже всі матюки й опускаються руки, залишаються лиш жарти.
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07.05.2024 15:08 Ответить
З'являються вже якісь сумніви.
Два роки "вчитися" у Франції під час війни, коли твої колеги щоденно ризикують життями?
Знаючи принципи призначення послів...
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07.05.2024 11:35 Ответить
Свого нема, залишається чекати допомоги від західних партнерів, вибір невеликий
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07.05.2024 11:37 Ответить
Трохи не про те. Авіаційну школу, як і армію вцілому розвалили ще в 90х.. Один із останніх пострілів в голову, розформування Чернігівської авіаційної бази , бувшого ЧВВАУЛ в 2004 році . А потім все, тишаааа… І пройшло вже 20 років, покоління змінилось, а льотчики швидко старіють, в 35 років ти вже дід, шкраб покритий ракушками.
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07.05.2024 11:55 Ответить
Курсантам та молодим льотчикам "чомусь" увесь час палива не вистачало - за рік бувало менше 2 годин нальоту...
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07.05.2024 11:58 Ответить
У «крєпкіх хозяйствєніков» були інші пріоритети, помʼятаю як звягільский продав 200 тис тон авіаціїного керосину за кордон.
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07.05.2024 12:11 Ответить
Якби тільки один Фіма. А був ще "перший непрохідний" Гриценко...
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07.05.2024 13:12 Ответить
То один приклад, там бери любого хто керував країною за 30 років, і став до стінки, всі тільки і робили, що крали. І все в них добре, поліція ж патрони по карманам відпускників з фронту шукає, а ті живуть з дітьми і онуками, не в Україні так в Монако, а нарід що за них голосував всі ці десятиріччя, завиває на цензорі, ...де наша авіаціяяяя...???!!! Ото там...
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07.05.2024 14:11 Ответить
Kto podbil kacapski samoliot su34 pod Belgorodom?
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07.05.2024 12:12 Ответить
Та нібито несправність двигунів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.
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07.05.2024 12:29 Ответить
Так Нідерланди ж сказали шо тільки восени дадуть?...
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07.05.2024 12:29 Ответить
 
 