Процесс обучения на F-16 не останавливается, ожидаем истребители как можно быстрее, - Воздушные силы
Украинские пилоты не прекращают обучение на истребителях F-16. Сам процесс разделен на три этапа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.
"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку, этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, то она сразу переходит на следующий этап", - отметил он.
По словам Евлаша, таких этапов три:
- Изучение языка и наземная подготовка;
- Летная подготовка на легкомоторных самолетах;
- Непосредственное обучение на F-16.
"Этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участники воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы", - сказал спикер.
Евлаш надеется, что F-16 смогут и защищать воздушное пространство Украины, и наносить удары по захватчикам на оккупированных территориях.
F-16 для Украины
Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
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Скоріше інфраструктура не готова чи з пілотуванням не все так просто.
кремль звісно в курсі. Але розігрує пропаганду з користю для себе :
типу затримка не через об'єктивні причини, а бо Захід боїться росію
Поэтому не удивительно, что в апреле никуя небыло готово. И теперь звучат осторожные прогнозы о первых самолетах осенью. Это если к осени успеют построить. Успеют ли? ... Ситуация со стоительством фортификаций на фронте говорит об обратном.
Найбільш затяті оптимісти цензора ще у 2022 писали, що достатньо дати літаки - а пілоти вже готові (типу штати таємно всіх навчили).
А боги оптимізму писали в квітні 2022, що над Києвом вже літає f-15 ...
Оце вони мабуть зараз трохи... здивувалися...
Два роки "вчитися" у Франції під час війни, коли твої колеги щоденно ризикують життями?
Знаючи принципи призначення послів...
Але тоді повстає питання, чому літуни не катапультуватись?
Але наші у свої звіти цей літак не включили, як і все на та над ворожої території.