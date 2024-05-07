Процесс обучения на F-16 не останавливается, ожидаем истребители как можно быстрее, - Воздушные силы

Украинские пилоты не прекращают обучение на истребителях F-16. Сам процесс разделен на три этапа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку, этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, то она сразу переходит на следующий этап", - отметил он.

По словам Евлаша, таких этапов три:

Изучение языка и наземная подготовка; Летная подготовка на легкомоторных самолетах; Непосредственное обучение на F-16.

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"Этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участники воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы", - сказал спикер.

Евлаш надеется, что F-16 смогут и защищать воздушное пространство Украины, и наносить удары по захватчикам на оккупированных территориях.

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F-16 для Украины

Ранее посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии отметили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.