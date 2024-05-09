Частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16, - Повітряні сили
Частина українських пілотів вже завершує навчання на літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Підготовка невпинна, цей процес продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі", - сказав він.
За словами речника, Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки.
"Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, у тому числі з крилатими ракетами", - додав Євлаш.
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