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Частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16, - Повітряні сили

f-16,льотчики

Частина українських пілотів вже завершує навчання на літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Підготовка невпинна, цей процес продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі", - сказав він.

За словами речника, Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки.

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"Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, у тому числі з крилатими ракетами", - додав Євлаш.

Автор: 

Повітряні сили (2605) F16 F-16 (669) Євлаш Ілля (162) пілот (81)


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Але поставка в Україну затримується, бо не ще готова інфраструктура. Де гнівний відосик Найвеличного зчитувача з суфлеру про те, що Захід за цілий рік не підготував Зельоній владі інфраструктуру для F-16???
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09.05.2024 10:52 Відповісти
О том что самолеты появились - мы сможем узнать только по косвенным данным. Например о падениях КАБоносцев на болотах. Никто ничего не будет объявлять официально.
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09.05.2024 10:57 Відповісти
Дежаву! Год назад те же бодрые заголовки
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09.05.2024 11:00 Відповісти
А вот і Маркіян вже іде
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09.05.2024 11:29 Відповісти
Чотири пілоти, 8 літаків.
Рік казали, рік навчали, логістичну складову теж будуть рік забезпечувати.
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09.05.2024 11:51 Відповісти
Там асфальт не використовується, а на бетонні киздити ще не навчились.
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09.05.2024 12:04 Відповісти
..тут Ви дали маху!! Якраз для 16 верхній шар покриття ..БЕЗШОВНИЙ! А наша **ТЕХНОЛОГІЯ** будування бетонних ЗПС повідриває ноги шіснадцятим після першої посадки. Тому асфальт піде ще з більшою швидкістью. І будуть **строїти** ЗПС ще хутчіше, ніж дороги.)))
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09.05.2024 12:24 Відповісти
Теперь пора проходить курсы повышения квалификации... И так по кругу!
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09.05.2024 13:23 Відповісти
 
 