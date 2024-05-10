РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10978 посетителей онлайн
Новости
1 823 4

Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские беспилотники, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота мобільних груп 10 травня

В ночь на 10 мая россияне снова атаковали Украину беспилотниками. 10 БПЛА запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Также ночью враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

Также читайте: Войска РФ запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Результат роботи ППО

Автор: 

беспилотник (3548) ПВО (2717) Воздушные силы (2266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!
показать весь комментарий
10.05.2024 07:37 Ответить
Представляю себе, какая подлянка по жизни, жить под флагом Белоруси
показать весь комментарий
10.05.2024 09:09 Ответить
Гарна новина 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
10.05.2024 11:27 Ответить
 
 