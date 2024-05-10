Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские беспилотники, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 мая россияне снова атаковали Украину беспилотниками. 10 БПЛА запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Также ночью враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

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