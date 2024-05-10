Силы ПВО ночью уничтожили все вражеские беспилотники, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 мая россияне снова атаковали Украину беспилотниками. 10 БПЛА запустили с территории временно оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Также ночью враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.
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phantom4
показать весь комментарий10.05.2024 07:37 Ответить Мне нравится 2
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Дорофеев Сергей
показать весь комментарий10.05.2024 09:09 Ответить Мне нравится 0
Amber
показать весь комментарий10.05.2024 11:27 Ответить Мне нравится 0
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