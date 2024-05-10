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Рашисти вдарили по Харкову ракетою С-300: без світла залишилося 80 абонентів, - Терехов

Ракетний удар РФ по Харкову 10 травня

У ніч проти п’ятниці, 10 травня, російські окупанти завдали удару по Харкову ракетою С-300.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

За його словами, в результаті удару по приватному сектору Харкова постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка.

Горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків, вибиті понад 300 вікон.

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Крім того, без світла залишилося 80 абонентів, без газу - чотири.

Терехов додав, що наразі на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ ворог атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області.

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обстріл (28284) Харків (5572) Терехов Ігор (311)


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Нада ставить старику Байдену ультиматум: или даешь томагивки, или мы начинаем сливать бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора. У нас этих бочек хоть жопой жуй. Я давно про бочки пишу и рано или поздно и к этому придем, вот увидите
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10.05.2024 09:37 Відповісти
 
 