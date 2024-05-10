Рашисти вдарили по Харкову ракетою С-300: без світла залишилося 80 абонентів, - Терехов
У ніч проти п’ятниці, 10 травня, російські окупанти завдали удару по Харкову ракетою С-300.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.
За його словами, в результаті удару по приватному сектору Харкова постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка.
Горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків, вибиті понад 300 вікон.
Крім того, без світла залишилося 80 абонентів, без газу - чотири.
Терехов додав, що наразі на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ ворог атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області.
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показати весь коментар10.05.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 1
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