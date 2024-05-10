Окупанти вночі вдарили КАБом по Дергачах, з артилерії обстріляли Липці Харківської області. ФОТО

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв 21 населений пункт Харківщини. Авіаобстрілів зазнали Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 3.30 10 травня росіяни вдарили керованою авіабомбою по Дергачах Харківського району. КАБ влучила біля об‘єкта інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони.

Також вночі, о 3.15, ворог здійснив артобстріл с. Липці, постраждала 62-річна жінка. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда.

Протягом 9 травня під ворожий вогонь потрапили Куп'янську, Дергачі та Вовчанськ.

Куп'янськ ворог двічі обстріляв з артилерії. О 17:40 пошкоджено три будинки. 10:15 ворог вдарив біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік та поранена 49-річна жінка.

Внаслідок обстрілу БПЛА у Дергачах пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль.

Зранку ворог вкрив Вовчанськ мінометним вогнем. У місті пошкоджено приватне підприємство, ангар шиферний та вагова.

Як повідомлялось раніше, вночі 10 травня ворог завдав ракетного удару по Харкову. Поцілив по житловому району.

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