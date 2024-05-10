Сегодня утром враг пытался прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине: атака отбита, - Минобороны
Утром в пятницу, 10 мая, российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. На данный момент атака врага отбита, бои продолжаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
Попытка прорыва линии обороны
"Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью оккупанты усилили огневое давление артиллерии на передний край нашей обороны.
"Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - отметили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что по состоянию на сейчас атака врага отбита, продолжаются бои различной интенсивности.
"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - добавили в ведомстве.
Что этому предшествовало
Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Вражеские ДРГ безуспешно пытались прорвать границу.
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якщо це не ДРГ (збронетехнікою ? бої досі тривають..... )
міноборони трохи *******
Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
Кацапи вже закріпились (найгірше становище в Стрілече) .
Зараз стоїть питання:
- чи зупинимо просування і нанесемо кацапам непоправних втрат, щоб вони не сунули далі .
- чи (за традицією 3-х останніх місяців) будемо доводити ситуацію до критичної .
тепер він розжалован ЗЄлєю до невійськовозобовьязоного
Висловлю ряд власних, виключно суб'єктивних і максимально упереджених припущень, оцінок та висновків щодо подальших гіпотетичних дій противника у смузі дії його УВ "Север".
Припущення №1.
Як на мене очевидно, противник таки готується до якихось дій північніше та північно-західніше м. Харків. Інакше ДОДАТКОВІ сили й засоби поїхали би не у Курську та Білгородську обл., а у Брянську (УВ "Брянск" об'єктивно потребує підсилення, з точки зору противника).
Припущення №2.
Але у зв'язку з цим постає цілком логічне питання - а які саме дії з боку противника можливі, бо менше 4000 ДОДАТКОВИХ російських в\сл явно "не тягнуть" на ударне угрупування, яке здатне "охопити м. Харків" та ще й перед цим прорватися північніше та північно-західніше нього через явно підготовлені позиції ЗСУ?
На мій погляд, варто готуватися до наступальних (а скоріше, рейдових) дій у тактичній зоні (а це прикордонні райони Харківської та, менш ймовірно, Сумської обл.) визначеним комплектом російських військ зі складу УВ "Север":
- 11-го АК (пам'ятаєте, його підрозділи ЧАСТКОВО перемістили ще наприкінці зими з Куп'янського напрямку саме у Білгородську обл.);
- 44-го АК (30-й мсп + РЯД підрозділів 128-ї омсбр), про його переміщення я вже написав вище;
- Цілком можливо, що окремі сили й засоби зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) можуть бути залучені до цих дій. Найбільше ймовірно, пару мсб зі складу 138-ї омсбр, бо інша бригада цієї армії - 25-а омсбр - зараз знову втягнулася у бої за с. Синьківка.
Скоріше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської обл, при цьому, ймовірно, з метою відволикти увагу та зусилля нашого командування організує щось подібне (але явно меншого масштабу) з боку Курської обл.
Яка мета цього можливого ворожого "перфомансу" у Слобожанському прикордонні?
Головна - унеможливити використання українським командуванням його резервів (особливо стратегічних) на інших більш важливих для противника операційних напрямках. Розпочавши "обмежений наступ" на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою "прорыва в Харьков" прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.
Причому явно ці дії противника почнуться у найбільш зручний та потрібний для нього момент.
Саме цікаве, коли саме?
Поки у мене немає відповіді на це запитання.
Але нажаль ні, бо бачили хлопці як загинув.
Так казали і про Бахмут, де загинуло дуже багато наших хлопців і товариш мого сина в 21 рік.
І про це казав "найвиличніший лідер **********" що все добре і це фортеці.
Не бачили і не бачать зараз на війні ні зброї ні фортифікаційних споруд.
Зелена влада- гнила і брехлива, яка прийшла знищувати країну зсередини.