Сегодня утром враг пытался прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине: атака отбита, - Минобороны

Утром в пятницу, 10 мая, российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. На данный момент атака врага отбита, бои продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Попытка прорыва линии обороны

"Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью оккупанты усилили огневое давление артиллерии на передний край нашей обороны.

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"Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - отметили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что по состоянию на сейчас атака врага отбита, продолжаются бои различной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - добавили в ведомстве.

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Что этому предшествовало

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Вражеские ДРГ безуспешно пытались прорвать границу.