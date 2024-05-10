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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня утром враг пытался прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине: атака отбита, - Минобороны

Рашисти спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області

Утром в пятницу, 10 мая, российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. На данный момент атака врага отбита, бои продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Попытка прорыва линии обороны

"Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью оккупанты усилили огневое давление артиллерии на передний край нашей обороны.

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"Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - отметили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что по состоянию на сейчас атака врага отбита, продолжаются бои различной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - добавили в ведомстве.

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Что этому предшествовало

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Вражеские ДРГ безуспешно пытались прорвать границу.

Автор: 

Минобороны (9302) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+11
Та ні, прямо північніше Харкова, вже чотири села у сірій зоні, кацапи намагаються закріпитися там. https://t.me/DeepStateUA/19444 Джерело: DeepStateMap

міноборони трохи *******
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10.05.2024 13:59
+8
Это наступает то угруповання, создание которого никто "не отмечал".
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10.05.2024 14:04
+8
Сподіваємось. Бо після звільнення Залужного від Генштабу багато піздежу стало.

Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
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10.05.2024 14:24
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Що значить в Харківській області? Купянськ це теж Харківщина, вони там третій рік прориваються.
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10.05.2024 13:45 Ответить
Вовчанськ - це неподалеку від самого Харкова...
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10.05.2024 13:54 Ответить
тобто, про той самий новий, Харківський, напрямок наступу кацапів, про який так довго говорили....

якщо це не ДРГ (збронетехнікою ? бої досі тривають..... )
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10.05.2024 13:58 Ответить
ну так це воно і починається, застосовують бронетехніку, артилерію, авіцію... які нахер ДРГ?!
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10.05.2024 14:01 Ответить
пролізли гниди кацапськи у декілька сіл уздовж кордону та у напрямку Вовчанська зі сторони блєтгородської області, на DeepStateMap дивись... Стрілеча, Пильна, Борисівка, Плетенівка...
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10.05.2024 13:56 Ответить
Я знаю.
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10.05.2024 13:59 Ответить
Та ні, прямо північніше Харкова, вже чотири села у сірій зоні, кацапи намагаються закріпитися там. https://t.me/DeepStateUA/19444 Джерело: DeepStateMap

міноборони трохи *******
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10.05.2024 13:59 Ответить
Кацапів там зараз добивають
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10.05.2024 14:07 Ответить
Сподіваємось. Бо після звільнення Залужного від Генштабу багато піздежу стало.

Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
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10.05.2024 14:24 Ответить
"добивають"? Почитайте Бутусова:

Кацапи вже закріпились (найгірше становище в Стрілече) .
Зараз стоїть питання:
- чи зупинимо просування і нанесемо кацапам непоправних втрат, щоб вони не сунули далі .
- чи (за традицією 3-х останніх місяців) будемо доводити ситуацію до критичної .
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10.05.2024 15:11 Ответить
35 км.кв. опинилися у сірій зоні, а вони заливають про відбиття атаки!(((
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10.05.2024 14:11 Ответить
зелений члєн дограється
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10.05.2024 13:48 Ответить
А що це за нік у тебе,ти кацап-путлобот?
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10.05.2024 13:52 Ответить
Генерал Залужний попереджав про це ще восени

тепер він розжалован ЗЄлєю до невійськовозобовьязоного
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10.05.2024 14:00 Ответить
З Харьковом ЗЕІУДА , легко прощався , ще до 22. 2022 р 🤢:» Харьков може бути окупован « ,наказавши відвести одну-єдину бригаду , Дудіна , кинув за грати , за те , що організував оборону! А зараз , знявши Залужного , Дерьмак на полусогнутих здає , все , що в Кабо Верде обіцяли !
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10.05.2024 15:00 Ответить
Это наступает то угруповання, создание которого никто "не отмечал".
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10.05.2024 14:04 Ответить
погано ви слідкуєте за новинами. Останні тижні говорили що накопичується.
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10.05.2024 15:11 Ответить
Від Машовця за 5 травня:

Висловлю ряд власних, виключно суб'єктивних і максимально упереджених припущень, оцінок та висновків щодо подальших гіпотетичних дій противника у смузі дії його УВ "Север".

Припущення №1.

Як на мене очевидно, противник таки готується до якихось дій північніше та північно-західніше м. Харків. Інакше ДОДАТКОВІ сили й засоби поїхали би не у Курську та Білгородську обл., а у Брянську (УВ "Брянск" об'єктивно потребує підсилення, з точки зору противника).

Припущення №2.

Але у зв'язку з цим постає цілком логічне питання - а які саме дії з боку противника можливі, бо менше 4000 ДОДАТКОВИХ російських в\сл явно "не тягнуть" на ударне угрупування, яке здатне "охопити м. Харків" та ще й перед цим прорватися північніше та північно-західніше нього через явно підготовлені позиції ЗСУ?

На мій погляд, варто готуватися до наступальних (а скоріше, рейдових) дій у тактичній зоні (а це прикордонні райони Харківської та, менш ймовірно, Сумської обл.) визначеним комплектом російських військ зі складу УВ "Север":

- 11-го АК (пам'ятаєте, його підрозділи ЧАСТКОВО перемістили ще наприкінці зими з Куп'янського напрямку саме у Білгородську обл.);
- 44-го АК (30-й мсп + РЯД підрозділів 128-ї омсбр), про його переміщення я вже написав вище;
- Цілком можливо, що окремі сили й засоби зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) можуть бути залучені до цих дій. Найбільше ймовірно, пару мсб зі складу 138-ї омсбр, бо інша бригада цієї армії - 25-а омсбр - зараз знову втягнулася у бої за с. Синьківка.

Скоріше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської обл, при цьому, ймовірно, з метою відволикти увагу та зусилля нашого командування організує щось подібне (але явно меншого масштабу) з боку Курської обл.

Яка мета цього можливого ворожого "перфомансу" у Слобожанському прикордонні?

Головна - унеможливити використання українським командуванням його резервів (особливо стратегічних) на інших більш важливих для противника операційних напрямках. Розпочавши "обмежений наступ" на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою "прорыва в Харьков" прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.

Причому явно ці дії противника почнуться у найбільш зручний та потрібний для нього момент.
Саме цікаве, коли саме?

Поки у мене немає відповіді на це запитання.
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10.05.2024 14:12 Ответить
Про цей "страшний наступ" вже всі знали тиждень тому.
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10.05.2024 14:15 Ответить
Минобороны ты то при чём к этому?
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10.05.2024 14:24 Ответить
А где же тот доблестный российский легион и ещё какие-то российские солдатики, которые грозили воевать во всех ********??? Всех разнесли в клочья и теперь рашисты в наглую прут на Харьков??
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10.05.2024 14:24 Ответить
це була чергова вистава бойової роти 95кварталу.... Ну гівномарафон схавав
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10.05.2024 14:27 Ответить
Есть они эти парни из Легиона Свободы, вчера возлагали цветы на 9 мая, на памятнике в Украине, вот они борцы за свободу, вышли из Белгородской и всесте с ВСУ просрали уже 4 села в Харьковской области
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10.05.2024 14:37 Ответить
та вони ж ДРГ, ні більше
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10.05.2024 15:12 Ответить
Ну ось така там як кажуть "картина маслом" Це орки там просто на природу виїхали - "всі на шашлики ніякого наступу не буде - 2"!!!
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10.05.2024 14:39 Ответить
Наступление ожидалось, но взятие Харькова - кишка тонка.
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10.05.2024 14:48 Ответить
Поживемо - побачимо!
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10.05.2024 15:04 Ответить
Так казали і про Авдіївку, доречі дитинка там 20 років моїх знайомих лежить і поховати не можуть, загинув при виході. Все досі вірять, що живий.
Але нажаль ні, бо бачили хлопці як загинув.
Так казали і про Бахмут, де загинуло дуже багато наших хлопців і товариш мого сина в 21 рік.
І про це казав "найвиличніший лідер **********" що все добре і це фортеці.
Не бачили і не бачать зараз на війні ні зброї ні фортифікаційних споруд.
Зелена влада- гнила і брехлива, яка прийшла знищувати країну зсередини.
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10.05.2024 16:37 Ответить
Обмежено придатних на заміну до кордону з Білорусю та придністров'ям. Ті бригади на підсилення військ поки мобілізація буксує. Всім здоров'я
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11.05.2024 09:56 Ответить
 
 