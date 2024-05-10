Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА

Из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения. Людям помогают выезжать власти, полиция и волонтеры. Российские оккупанты массированно обстреливают Волчанск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщил председатель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но в то же время, вместе с гуманитарным центром, мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - рассказал он.

По его словам, эвакуация происходит из-за того, что сейчас российская армия массированно обстреливает Волчанск.

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"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", - отметил председатель ГВА.

Гамбарашвили добавил, что пока информации о погибших и раненых в результате вражеских обстрелов Волчанска нет, однако есть данные о массированных разрушениях.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

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