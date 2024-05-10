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Из Волчанска массово эвакуируют население из-за усиления российских обстрелов, - ГВА

З Вовчанська на Харківщині евакуюють населення 10 травня

Из Волчанской громады и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения. Людям помогают выезжать власти, полиция и волонтеры. Российские оккупанты массированно обстреливают Волчанск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщил председатель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но в то же время, вместе с гуманитарным центром, мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - рассказал он.

По его словам, эвакуация происходит из-за того, что сейчас российская армия массированно обстреливает Волчанск.

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"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", - отметил председатель ГВА.

Гамбарашвили добавил, что пока информации о погибших и раненых в результате вражеских обстрелов Волчанска нет, однако есть данные о массированных разрушениях.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Также читайте: Рашисты усилили обстрелы севера Харьковщины, ДРГ безуспешно пытались прорвать границу, - Синегубов

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Харьковщина (5577) эвакуация (2067) Волчанск (386)


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пересічний українець таким підйобом не говоритеме про втрачені території.
їх хтось захищав та за них хтось загинув або став інвалідом...
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10.05.2024 13:36 Ответить
Вовчанськ так ніби ще не втратили. Але. Безумовно, за втрачені території гинуть, як і за звільнені. Але від того ці території не перестають бути втраченими. А "під*об" таки є - треба ж було звільнити Залужного, розігнати ефективне керівництво армії, поставити "в доску своїх" і пояснювати це необхідністю щось там поліпшити - а потім отримати оце "поліпшення". Зеленський ще донедавна бив себе п'ятою у груди - на фронті все стабільно.
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10.05.2024 13:42 Ответить
Зєлєнскій був, є і довічно буде брехуном і брехатиме прямо в вічі не зважаючи ні на що. Це тупа хуцпа.
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10.05.2024 13:59 Ответить
саме паскудне, що він не має за потрібне, щось пояснювати тим хто його обрав.
він нікому нічого не должен....
гарного дня
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10.05.2024 14:50 Ответить
Ждунів не чіпати, хай здихають тварюки !!!!
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10.05.2024 14:21 Ответить
 
 