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Новости Война
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Рашисты усилили обстрелы севера Харьковщины, ДРГ безуспешно пытались прорвать границу, - Синегубов

вовчанськ

Российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины, угрозы для Харькова пока нет.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего, противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, ВСУ держат позиции, а группировка оккупантов не представляет угрозы для Харькова, ее сил хватает только для провокаций на северном направлении

Также глава ОВА призвал жителей приграничных населенных пунктов находиться в укрытиях, поскольку враг наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Также смотрите: Оккупанты ночью ударили КАБом по Дергачам, из артиллерии обстреляли Липцы Харьковской области. ФОТО

Автор: 

обстрел (26961) Харьковщина (5577)


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Промацують, сучі діти !
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10.05.2024 12:22 Ответить
вже наступають...
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10.05.2024 13:14 Ответить
Трясця, як у воду дивився. Знову треба ... молитись. Й по губам бити.
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10.05.2024 13:54 Ответить
 
 