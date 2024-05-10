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Новини Війна
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Рашисти посилили обстріли півночі Харківщини, ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон, - Синєгубов

вовчанськ

Російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини, загрози для Харкова наразі немає.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, ЗСУ тримають позиції, а угруповання окупантів не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку

Також глава ОВА закликав жителів прикордонних населених пунктів перебувати в укриттях, оскільки ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Читайте: Окупанти вночі вдарили КАБом по Дергачах, з артилерії обстріляли Липці Харківської області. ФОТО

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


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Промацують, сучі діти !
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10.05.2024 12:22 Відповісти
вже наступають...
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10.05.2024 13:14 Відповісти
Трясця, як у воду дивився. Знову треба ... молитись. Й по губам бити.
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10.05.2024 13:54 Відповісти
 
 