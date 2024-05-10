З Вовчанська масово евакуюють населення через посилення російських обстрілів, - МВА

З Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Людям допомогають виїжджати влада, поліція та волонтери. Російські окупанти масовано обстрілюють Вовчанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Громадському радіо" повідомив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", - розповів він.

За його словами, евакуація відбувається через те, що наразі російська армія масовано обстрілює Вовчанськ.

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"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", - зазначив голова МВА.

Гамбарашвілі додав, що наразі інформації щодо загиблих та поранених унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська немає, однак дані про масовані руйнування.

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

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