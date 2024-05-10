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З Вовчанська масово евакуюють населення через посилення російських обстрілів, - МВА

З Вовчанська на Харківщині евакуюють населення 10 травня

З Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Людям допомогають виїжджати влада, поліція та волонтери. Російські окупанти масовано обстрілюють Вовчанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Громадському радіо" повідомив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", - розповів він.

За його словами, евакуація відбувається через те, що наразі російська армія масовано обстрілює Вовчанськ.

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"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", - зазначив голова МВА.

Гамбарашвілі додав, що наразі інформації щодо загиблих та поранених унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська немає, однак дані про масовані руйнування.

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

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Харківщина (6054) евакуація (2307) Вовчанськ (414)


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пересічний українець таким підйобом не говоритеме про втрачені території.
їх хтось захищав та за них хтось загинув або став інвалідом...
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10.05.2024 13:36 Відповісти
Вовчанськ так ніби ще не втратили. Але. Безумовно, за втрачені території гинуть, як і за звільнені. Але від того ці території не перестають бути втраченими. А "під*об" таки є - треба ж було звільнити Залужного, розігнати ефективне керівництво армії, поставити "в доску своїх" і пояснювати це необхідністю щось там поліпшити - а потім отримати оце "поліпшення". Зеленський ще донедавна бив себе п'ятою у груди - на фронті все стабільно.
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10.05.2024 13:42 Відповісти
Зєлєнскій був, є і довічно буде брехуном і брехатиме прямо в вічі не зважаючи ні на що. Це тупа хуцпа.
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10.05.2024 13:59 Відповісти
саме паскудне, що він не має за потрібне, щось пояснювати тим хто його обрав.
він нікому нічого не должен....
гарного дня
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10.05.2024 14:50 Відповісти
Ждунів не чіпати, хай здихають тварюки !!!!
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10.05.2024 14:21 Відповісти
 
 