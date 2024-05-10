Сьогодні зранку ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині: атаку відбито, - Міноборони
Зранку п’ятниці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Наразі атаку ворога відбито, бої тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.
Спроба прориву лінії оборони
"Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вночі окупанти посилили вогневий тиск артилерії на передній край нашої оборони.
"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - зазначили в пресслужбі.
У Міноборони наголосили, що станом на зараз атаку ворога відбито, тривають бої різної інтенсивності.
"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - додали у відомстві.
Що цьому передувало
Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.
Ворожі ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон.
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якщо це не ДРГ (збронетехнікою ? бої досі тривають..... )
міноборони трохи *******
Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
Кацапи вже закріпились (найгірше становище в Стрілече) .
Зараз стоїть питання:
- чи зупинимо просування і нанесемо кацапам непоправних втрат, щоб вони не сунули далі .
- чи (за традицією 3-х останніх місяців) будемо доводити ситуацію до критичної .
тепер він розжалован ЗЄлєю до невійськовозобовьязоного
Висловлю ряд власних, виключно суб'єктивних і максимально упереджених припущень, оцінок та висновків щодо подальших гіпотетичних дій противника у смузі дії його УВ "Север".
Припущення №1.
Як на мене очевидно, противник таки готується до якихось дій північніше та північно-західніше м. Харків. Інакше ДОДАТКОВІ сили й засоби поїхали би не у Курську та Білгородську обл., а у Брянську (УВ "Брянск" об'єктивно потребує підсилення, з точки зору противника).
Припущення №2.
Але у зв'язку з цим постає цілком логічне питання - а які саме дії з боку противника можливі, бо менше 4000 ДОДАТКОВИХ російських в\сл явно "не тягнуть" на ударне угрупування, яке здатне "охопити м. Харків" та ще й перед цим прорватися північніше та північно-західніше нього через явно підготовлені позиції ЗСУ?
На мій погляд, варто готуватися до наступальних (а скоріше, рейдових) дій у тактичній зоні (а це прикордонні райони Харківської та, менш ймовірно, Сумської обл.) визначеним комплектом російських військ зі складу УВ "Север":
- 11-го АК (пам'ятаєте, його підрозділи ЧАСТКОВО перемістили ще наприкінці зими з Куп'янського напрямку саме у Білгородську обл.);
- 44-го АК (30-й мсп + РЯД підрозділів 128-ї омсбр), про його переміщення я вже написав вище;
- Цілком можливо, що окремі сили й засоби зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) можуть бути залучені до цих дій. Найбільше ймовірно, пару мсб зі складу 138-ї омсбр, бо інша бригада цієї армії - 25-а омсбр - зараз знову втягнулася у бої за с. Синьківка.
Скоріше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської обл, при цьому, ймовірно, з метою відволикти увагу та зусилля нашого командування організує щось подібне (але явно меншого масштабу) з боку Курської обл.
Яка мета цього можливого ворожого "перфомансу" у Слобожанському прикордонні?
Головна - унеможливити використання українським командуванням його резервів (особливо стратегічних) на інших більш важливих для противника операційних напрямках. Розпочавши "обмежений наступ" на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою "прорыва в Харьков" прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.
Причому явно ці дії противника почнуться у найбільш зручний та потрібний для нього момент.
Саме цікаве, коли саме?
Поки у мене немає відповіді на це запитання.
Але нажаль ні, бо бачили хлопці як загинув.
Так казали і про Бахмут, де загинуло дуже багато наших хлопців і товариш мого сина в 21 рік.
І про це казав "найвиличніший лідер **********" що все добре і це фортеці.
Не бачили і не бачать зараз на війні ні зброї ні фортифікаційних споруд.
Зелена влада- гнила і брехлива, яка прийшла знищувати країну зсередини.