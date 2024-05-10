Сьогодні зранку ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині: атаку відбито, - Міноборони

Зранку п’ятниці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Наразі атаку ворога відбито, бої тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Спроба прориву лінії оборони

"Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі окупанти посилили вогневий тиск артилерії на передній край нашої оборони.

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"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - зазначили в пресслужбі.

У Міноборони наголосили, що станом на зараз атаку ворога відбито, тривають бої різної інтенсивності.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - додали у відомстві.

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Що цьому передувало

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Ворожі ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон.