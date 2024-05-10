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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні зранку ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині: атаку відбито, - Міноборони

Рашисти спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області

Зранку п’ятниці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Наразі атаку ворога відбито, бої тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Спроба прориву лінії оборони

"Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі окупанти посилили вогневий тиск артилерії на передній край нашої оборони.

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"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - зазначили в пресслужбі.

У Міноборони наголосили, що станом на зараз атаку ворога відбито, тривають бої різної інтенсивності.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - додали у відомстві.

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Що цьому передувало

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Ворожі ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон.

Автор: 

Міноборони (7325) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+11
Та ні, прямо північніше Харкова, вже чотири села у сірій зоні, кацапи намагаються закріпитися там. https://t.me/DeepStateUA/19444 Джерело: DeepStateMap

міноборони трохи *******
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10.05.2024 13:59
+8
Это наступает то угруповання, создание которого никто "не отмечал".
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10.05.2024 14:04
+8
Сподіваємось. Бо після звільнення Залужного від Генштабу багато піздежу стало.

Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
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10.05.2024 14:24
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Що значить в Харківській області? Купянськ це теж Харківщина, вони там третій рік прориваються.
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10.05.2024 13:45 Відповісти
Вовчанськ - це неподалеку від самого Харкова...
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10.05.2024 13:54 Відповісти
тобто, про той самий новий, Харківський, напрямок наступу кацапів, про який так довго говорили....

якщо це не ДРГ (збронетехнікою ? бої досі тривають..... )
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10.05.2024 13:58 Відповісти
ну так це воно і починається, застосовують бронетехніку, артилерію, авіцію... які нахер ДРГ?!
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10.05.2024 14:01 Відповісти
пролізли гниди кацапськи у декілька сіл уздовж кордону та у напрямку Вовчанська зі сторони блєтгородської області, на DeepStateMap дивись... Стрілеча, Пильна, Борисівка, Плетенівка...
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10.05.2024 13:56 Відповісти
Я знаю.
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10.05.2024 13:59 Відповісти
Та ні, прямо північніше Харкова, вже чотири села у сірій зоні, кацапи намагаються закріпитися там. https://t.me/DeepStateUA/19444 Джерело: DeepStateMap

міноборони трохи *******
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10.05.2024 13:59 Відповісти
Кацапів там зараз добивають
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10.05.2024 14:07 Відповісти
Сподіваємось. Бо після звільнення Залужного від Генштабу багато піздежу стало.

Але усе одно кацапи наявними силами Харьків не захоплять ніяк, а ось наблизитися щоб створити буферну зону - можуть, і це, мабуть, і є їхня ціль зараз.
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10.05.2024 14:24 Відповісти
"добивають"? Почитайте Бутусова:

Кацапи вже закріпились (найгірше становище в Стрілече) .
Зараз стоїть питання:
- чи зупинимо просування і нанесемо кацапам непоправних втрат, щоб вони не сунули далі .
- чи (за традицією 3-х останніх місяців) будемо доводити ситуацію до критичної .
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10.05.2024 15:11 Відповісти
35 км.кв. опинилися у сірій зоні, а вони заливають про відбиття атаки!(((
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10.05.2024 14:11 Відповісти
зелений члєн дограється
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10.05.2024 13:48 Відповісти
А що це за нік у тебе,ти кацап-путлобот?
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10.05.2024 13:52 Відповісти
Генерал Залужний попереджав про це ще восени

тепер він розжалован ЗЄлєю до невійськовозобовьязоного
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10.05.2024 14:00 Відповісти
З Харьковом ЗЕІУДА , легко прощався , ще до 22. 2022 р 🤢:» Харьков може бути окупован « ,наказавши відвести одну-єдину бригаду , Дудіна , кинув за грати , за те , що організував оборону! А зараз , знявши Залужного , Дерьмак на полусогнутих здає , все , що в Кабо Верде обіцяли !
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10.05.2024 15:00 Відповісти
Это наступает то угруповання, создание которого никто "не отмечал".
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10.05.2024 14:04 Відповісти
погано ви слідкуєте за новинами. Останні тижні говорили що накопичується.
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10.05.2024 15:11 Відповісти
Від Машовця за 5 травня:

Висловлю ряд власних, виключно суб'єктивних і максимально упереджених припущень, оцінок та висновків щодо подальших гіпотетичних дій противника у смузі дії його УВ "Север".

Припущення №1.

Як на мене очевидно, противник таки готується до якихось дій північніше та північно-західніше м. Харків. Інакше ДОДАТКОВІ сили й засоби поїхали би не у Курську та Білгородську обл., а у Брянську (УВ "Брянск" об'єктивно потребує підсилення, з точки зору противника).

Припущення №2.

Але у зв'язку з цим постає цілком логічне питання - а які саме дії з боку противника можливі, бо менше 4000 ДОДАТКОВИХ російських в\сл явно "не тягнуть" на ударне угрупування, яке здатне "охопити м. Харків" та ще й перед цим прорватися північніше та північно-західніше нього через явно підготовлені позиції ЗСУ?

На мій погляд, варто готуватися до наступальних (а скоріше, рейдових) дій у тактичній зоні (а це прикордонні райони Харківської та, менш ймовірно, Сумської обл.) визначеним комплектом російських військ зі складу УВ "Север":

- 11-го АК (пам'ятаєте, його підрозділи ЧАСТКОВО перемістили ще наприкінці зими з Куп'янського напрямку саме у Білгородську обл.);
- 44-го АК (30-й мсп + РЯД підрозділів 128-ї омсбр), про його переміщення я вже написав вище;
- Цілком можливо, що окремі сили й засоби зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) можуть бути залучені до цих дій. Найбільше ймовірно, пару мсб зі складу 138-ї омсбр, бо інша бригада цієї армії - 25-а омсбр - зараз знову втягнулася у бої за с. Синьківка.

Скоріше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської обл, при цьому, ймовірно, з метою відволикти увагу та зусилля нашого командування організує щось подібне (але явно меншого масштабу) з боку Курської обл.

Яка мета цього можливого ворожого "перфомансу" у Слобожанському прикордонні?

Головна - унеможливити використання українським командуванням його резервів (особливо стратегічних) на інших більш важливих для противника операційних напрямках. Розпочавши "обмежений наступ" на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою "прорыва в Харьков" прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.

Причому явно ці дії противника почнуться у найбільш зручний та потрібний для нього момент.
Саме цікаве, коли саме?

Поки у мене немає відповіді на це запитання.
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10.05.2024 14:12 Відповісти
Про цей "страшний наступ" вже всі знали тиждень тому.
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10.05.2024 14:15 Відповісти
Минобороны ты то при чём к этому?
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10.05.2024 14:24 Відповісти
А где же тот доблестный российский легион и ещё какие-то российские солдатики, которые грозили воевать во всех ********??? Всех разнесли в клочья и теперь рашисты в наглую прут на Харьков??
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10.05.2024 14:24 Відповісти
це була чергова вистава бойової роти 95кварталу.... Ну гівномарафон схавав
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10.05.2024 14:27 Відповісти
Есть они эти парни из Легиона Свободы, вчера возлагали цветы на 9 мая, на памятнике в Украине, вот они борцы за свободу, вышли из Белгородской и всесте с ВСУ просрали уже 4 села в Харьковской области
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10.05.2024 14:37 Відповісти
та вони ж ДРГ, ні більше
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10.05.2024 15:12 Відповісти
Ну ось така там як кажуть "картина маслом" Це орки там просто на природу виїхали - "всі на шашлики ніякого наступу не буде - 2"!!!
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10.05.2024 14:39 Відповісти
Наступление ожидалось, но взятие Харькова - кишка тонка.
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10.05.2024 14:48 Відповісти
Поживемо - побачимо!
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10.05.2024 15:04 Відповісти
Так казали і про Авдіївку, доречі дитинка там 20 років моїх знайомих лежить і поховати не можуть, загинув при виході. Все досі вірять, що живий.
Але нажаль ні, бо бачили хлопці як загинув.
Так казали і про Бахмут, де загинуло дуже багато наших хлопців і товариш мого сина в 21 рік.
І про це казав "найвиличніший лідер **********" що все добре і це фортеці.
Не бачили і не бачать зараз на війні ні зброї ні фортифікаційних споруд.
Зелена влада- гнила і брехлива, яка прийшла знищувати країну зсередини.
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10.05.2024 16:37 Відповісти
Обмежено придатних на заміну до кордону з Білорусю та придністров'ям. Ті бригади на підсилення військ поки мобілізація буксує. Всім здоров'я
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11.05.2024 09:56 Відповісти
 
 