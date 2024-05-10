На Харківщині та Дніпропетровщині найгірша ситуація з електропостачанням через російські обстріли, - YASNO

У Харкові неможливо забезпечити 100 відсотків споживачів. На Дніпропетровщині після масованих обстрілів енергооб’єктів від березня діють обмеження для промислових споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він наголосив, що наразі у Харкові внаслідок російських обстрілів та пошкодження енергетичних об’єктів у місті від 200 до 250 тисяч жителів щогодини мають відключення електроенергії.

У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – це Харків. Ми маємо там мережеві обмеження. Це означає, що не можна подати електроенергію, яка є там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження. І там на кожну годину десь 200-250 тисяч людей перебувають без світла. Звісно, локальний оператор мереж намагається зробити це досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного зі споживачів", – розповів він.

Внаслідок масованих обстрілів з березня на Дніпропетровщині діють обмеження для промислових споживачів.

"Друга історія у нас складається на Дніпропетровщині. В одному з промислових регіонів також діють промислові обмеження ще з березневих обстрілів. І там є обмеження. Вони стосуються насамперед промисловості. Це мережеві обмеження", – повідомив директор компанії YASNO.

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І хоча, зазвичай у квітні та травні фіксуються найнижче енергоспоживання, цього року спостерігається дефіцит у пікові ранкові та вечірні години споживання.

"Звісно, декілька годин в день, коли є сонце, працюють сонячні станції на повну потужність, цього дефіциту може не бути, але в ранкові та ввечері пікові години у нас є вже дефіцит. Треба розуміти ще два моменти. По-перше, це квітень і травень. Такі два місяці за весь рік, в якому споживання максимально низьке. Тобто в нас тепло, у нас довгий світловий день і в нас ще не настала спека, коли вмикаються всі кондиціонери. Тобто ми маємо розуміти, що навіть на низькому споживанні у нас вже є дефіцит", – розповів він.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" наголосили, що більшу частину доби в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Тож, з 18:00 10 травня до 07:00 наступного дня діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.