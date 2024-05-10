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У Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло

тариф,електроенергія,світло

У Кабінеті міністрів обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Суспільне.

"Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", – сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що рішення про здорожчання світла ще не ухвалене, але не виключає, що уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", – додала Гринчук.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

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не тільки на світло. введуть ще й новий тариф при оплаті на темноту. його планують підвищувати взимку, як і плату за її доставку.
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10.05.2024 13:37 Відповісти
А чому влада не захистила об'єкти енергетики,а докладали 9,5 млрд.гривень на це пішло,спитайте в Наєма.А тепер знов люди платити будуть за ваше головотяпство???
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10.05.2024 14:34 Відповісти
Давно вже пора,а то "попередники" церімонились з безмозглим скотом-поетапне повишеніє,субсідіі,пільгові тарифи.І чим скот відпатив-побіг голосувати за блазня кацапського.
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10.05.2024 14:36 Відповісти
Вже кілька днів закидають цю тему та дивляться на реакцію народу. Головне не дати цім тварям з Міненерго та Укренерго втекти з України. За все прийдеться відповідати й за кошти які надали західні країни, за кошти які отримали за продаж електроенергії за кордон 5 країнам. Вам мало, не можете нажертися? В такому випадку йдіть у відставку, нехай на ваше місце прийдуть порядні спеціалісти, які будуть думати за країну та народ.
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10.05.2024 16:53 Відповісти

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