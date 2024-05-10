У Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло

У Кабінеті міністрів обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Суспільне.

"Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", – сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що рішення про здорожчання світла ще не ухвалене, але не виключає, що уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", – додала Гринчук.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.