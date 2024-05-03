Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим, – прогноз Нацбанку
Національний банк України (НБУ) прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак тарифи на електроенергію для населення зростатимуть швидше через складну ситуацію в енергетиці.
Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ, оприлюдненому на сайті регулятора.
Зокрема, в оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк заклав "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію".
"Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", – зазначається у документі.
Нацбанк зауважує, що відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
"Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", – вважають у Нацбанку.
Як повідомлялося, через наслідки масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році до 3% зі 3,6% у попередньому прогнозі.
Наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.
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от і помнож...
А тепер можете множити, і робити всякі різні математичні розрахунки. )))
постійо включеним тільки
холодильник і камери спостереження.
В Україні чим більше ти економиш, тим більше ціни піднімають, тому що йде втрата прибутків. Отже уяви собі що Ахметов на тобі заробляв 1000 грн в місяць і ти вирішив економити і Ахметов почав на тобі заробляти 500 грн. Що він тоді зробить?
все...
Шо дурні, які голосували за блазня, єпоха бідності так іне закінчилась?
наголосували нам Вирок-2019 та повтікали.. або мовчать аби казатися розумними
стрелятьплатить !!!
До войны Энергоатом говорил о себестоимости 1 кВт/ч на АЭС - 0,7 грн. Расследователи и эксперты говорят, что в этой цене минимум 50% коррупционная составляющая и неэффективный менеджмент. Т.е. настоящая себестоимость - 0,35 грн. за 1кВт/ч. +30% прибыли = 0,45 - пусть будет 0,5 грн. С учетом инфляции и роста курса$, умножим на 2 = 1 грн/кВт/ч. - себестоимость на сегодня.
Есть еще передача, распределение, аккумулирование (балансировка). Не буду вдаваться в технические детали.
Я подошел к этому вопросу с другой стороны. Взял США. Там, приблизительно, такая же структура энергосистем как и унас. Связано это с тем, что именно США проектировали энергосистемы СССР в 30-х годах прошлого века.
В США средняя цена для потребителя составляет 0,17$/кВт. При этом, АЭС продает 1 кВт в среднем по 0,05 $/кВт (это открытая информация). Получается что все эти передача, распределение, аккумулирование (балансировка) добавляют к цене + 240%. Получается в Украине - 1 грн. + 240% = 2,4 грн. за 1 кВт/ч для конечного потребителя. ТАК ДОЛЖНО СТОИТЬ!
Сейчас в Украине население платит 2,7 грн. за 1 кВт/ч, а Юр. лица (предприятия) - от 5 до 7 грн. за 1 кВт/ч.
ТАК НА Х ТОДІ ПІДВИЩУВАТИ ТАРИФ ЯК ЩО НЕСУТТЄВЕ
Якщо західні партнери вимагають вирівняти ціну на електроенергію бізнесу і населення... щоб не було зловживань коли правильним фірмам продають по цінах як для населення... Тоді з подорожчанням населенню мали б впасти ціни для промисловості і юросіб
Мідіардеру відвалювати грощі за те щоб він і надалі доїв наївних українців, а не ремонтував СВОЇ лінії електроживлення і вироблення електроенергії за свої міліарди.
Упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше (688,45 млрд грн).
До рейтингу потрапили п'ять державних компаній, чотири компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а також ТОВ «Київська обласна ЕК», що належить Костенко Нелі.
Вісім компаній займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві - торгівлею газом.
Так, лідером рейтингу другий рік поспіль залишається Д.Трейдинг з групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно з 2022-м, при цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.
До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п'ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом минулого року вдалося збільшити свій дохід.
Ви бачите, як на фоні глобального зубожіння населення країни, енергетичні компанії показують надприбутки, лобіюючи подальше зростання тарифів на електроенергію.
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И это на фоне третьего года повномасштабного вторгнення рф. И это на фоне обнищания украинцев и огромных долгов за комуналку и серьёзного разрушения инфраструктуры.
И ещё более дико на этом фоне звучат заявления Кабмина, Минэнерго, НКРЕКП и др. о поднятии тарифов для населения.
И в этой ситуации обращаясь к мировому опыту восстановления или если хотите создания энергетической или коммунальной инфраструктуры, смотрим на Германию.
Я уже не раз рассказывал о создании Дуальной системы в Германии, опыт работы которой перенимал на стажировке в правительстве земли Бавария.
Дуальная система это государственный фонд ( это важно) который наполняется за деньги производителей ( пользователей) тары, для создания инфраструктуры по переработке ТБО ( мусора)
https://cleanworld.in.ua/2023/03/02/zakordonny-dosvid-pererobki-yak-tsey-p/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3rdhJsuadNWaGa3CbPXvU2Kzu0O8svzOn7L1giAFJ41qGizIHqI42Lt5E_aem_AWq1Rv_CDptawWo7CR0wDEqJ3oDA6bhoMpXj-oCZ-u1m5P16ej0YfmIcGql_fStkXo3kMgreqU0Viuar_g7FRpUO https://cleanworld.in.ua/.../zakordonny-dosvid-pererobki.../
В 2020 году бюджет фонда составлял 960 млн евро, по нынешним деньгам это около 40 млрд гривен.
Как вы можете увидеть, в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий.
По аналогии с восстановлением энергетической инфраструктуры, в Украине необходимо создать Энергетический Фонд восстановления, и пополнение этого фонда возложить на энергетические монополии.
Все эти облэнерго и др. энерго ещё в 2022 году показали сверхприбыли, но никто в грсударстве даже не задумался о том как мы сможем восстановить разрушения, а когда пришёл полный здец, не нашли ничего нового, как переложить это на простых украинцев.
Миллиарды денег пойдут на казино и яхты, а могли бы пойти на восстановление энергетики.
https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/*********************************************************************** Олег Попенко.
Ржали над зеленою енергетикою, а вона би знадобилась зараз.