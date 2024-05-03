Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим, – прогноз Нацбанку

Національний банк України (НБУ) прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак тарифи на електроенергію для населення зростатимуть швидше через складну ситуацію в енергетиці.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ, оприлюдненому на сайті регулятора.

Зокрема, в оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк заклав "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію".

"Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", – зазначається у документі.

Нацбанк зауважує, що відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", – вважають у Нацбанку.

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Як повідомлялося, через наслідки масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році до 3% зі 3,6% у попередньому прогнозі.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.