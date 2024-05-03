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Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим, – прогноз Нацбанку

тариф,тарифи

Національний банк України (НБУ) прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак тарифи на електроенергію для населення зростатимуть швидше через складну ситуацію в енергетиці.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ, оприлюдненому на сайті регулятора.

Зокрема, в оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк заклав "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію".

"Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", – зазначається у документі.

Нацбанк зауважує, що відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", – вважають у Нацбанку.

Читайте також: У Міненерго розглядають можливість коригування тарифу на світло для відновлення енергетики

Як повідомлялося, через наслідки масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році до 3% зі 3,6% у попередньому прогнозі.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.

Автор: 

НБУ (9265) тарифи (1302) комунальні послуги (337) електроенергія (4234) Підвищення тарифів (236)


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Топ коментарі
+29
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03.05.2024 14:46
+27
Біля холодильника? 🤔
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03.05.2024 13:59
+22
Молодці! Добийте це населення вже до кінця.
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03.05.2024 14:00
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дякую.дуже дякую
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03.05.2024 13:53 Відповісти
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03.05.2024 14:19 Відповісти
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03.05.2024 14:20 Відповісти
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03.05.2024 14:21 Відповісти
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03.05.2024 14:46 Відповісти
"І це правильно" - подумав німецький платник податків, за кошти якого фінансується український бюджет.
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03.05.2024 13:55 Відповісти
"Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн, а у Польщі - 1326 грн." Так теж правильно? 🤔 Може досить байок про те, що в Україні все дешеве?
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03.05.2024 13:58 Відповісти
Електрика - точно, дешевша, ніж в Євросоюзі і праця - точно.
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03.05.2024 14:02 Відповісти
Оптові ціни на електрику в Європі.

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03.05.2024 15:34 Відповісти
оптова від роздрібної відрізняється від 3,5 разів до 8-10 разів.
от і помнож...
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03.05.2024 15:40 Відповісти
Оптові ціни інколи теж дуже мінливі. Наприклад, місяць тому кіловат в Іспанії (оптовий) коштував усього 17 копійок. А за місяць подорожчав до 1 гривні 10 копійок (у перерахунку).
А тепер можете множити, і робити всякі різні математичні розрахунки. )))

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03.05.2024 16:07 Відповісти
самий прстий розрахунок: на сьогодні вартість одного кВт в Іспанії коштує трохи більше 6 грн (у перерахунку) в самому дешевому тарифі до 10 кВт. ось тут і закінчуються усі твої фантастичні історії про дешеву електрику і математичні розрахунки.
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06.05.2024 08:41 Відповісти
А шо, не дешеве? Наприклад, жінка блазня, Ленка, купуе скумбрію по 8 гр. за кіло. Очевидно на Бессарабкі.
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03.05.2024 15:53 Відповісти
геть багатих! всю владу бідним!
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03.05.2024 17:07 Відповісти
лєнін?
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03.05.2024 17:25 Відповісти
Майже по лукашенку: "жить будєм плохо, но нєдолго"!
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03.05.2024 13:56 Відповісти
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03.05.2024 13:56 Відповісти
Будемо економити,залишимо
постійо включеним тільки
холодильник і камери спостереження.
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03.05.2024 13:57 Відповісти
Біля холодильника? 🤔
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03.05.2024 13:59 Відповісти
... в часи "прикольної" епохи дермака-зєлі увімкнений холодильник - це вжЕ розкіш
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03.05.2024 14:13 Відповісти
И телевизор не выключим. Телемарафет сам себя не посмотрит!!!
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03.05.2024 14:24 Відповісти
https://biz.censor.net/user/429190

В Україні чим більше ти економиш, тим більше ціни піднімають, тому що йде втрата прибутків. Отже уяви собі що Ахметов на тобі заробляв 1000 грн в місяць і ти вирішив економити і Ахметов почав на тобі заробляти 500 грн. Що він тоді зробить?
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03.05.2024 14:37 Відповісти
Доведеться відключити абсолютно
все...
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03.05.2024 15:07 Відповісти
багата!
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03.05.2024 17:06 Відповісти
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03.05.2024 14:00 Відповісти
Твари, тобто т в а р і !!!
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03.05.2024 14:33 Відповісти
Так вова і ї...баше.
Шо дурні, які голосували за блазня, єпоха бідності так іне закінчилась?
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03.05.2024 15:56 Відповісти
Молодці! Добийте це населення вже до кінця.
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03.05.2024 14:00 Відповісти
це і є мета зеленої шобли.
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03.05.2024 14:16 Відповісти
Зе економісти спершу пора би вам на вихід "швидко та суттєво"
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03.05.2024 14:01 Відповісти
Давно пора
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03.05.2024 14:01 Відповісти
геть багатих! всю владу бідним!
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03.05.2024 17:19 Відповісти
Це ж було вже. Геть тупих комуняк.
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03.05.2024 17:33 Відповісти
все вірно - Рінат Леонідович має бути на вищих місцях у рейтингу
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03.05.2024 14:03 Відповісти
Чому не чути від зелених поців про суттєве і швидке підвищення зарплат і пенсій до економічно обгрунтованих? Бо не на часі, бо війна, бо не накрались, та взагалі йдіть нах... та виздихуйте.
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03.05.2024 14:05 Відповісти
зважаючи на те, що майже вся енергетика, яка виграє від підвищення, - приватна - чи можна це вважати інвестиціями в неї та очікувати на акції та дівіденди?
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03.05.2024 14:06 Відповісти
Ты видел шоб когда-нибудь цена в маршрутке за проезд после повышения опускалась? Я нет
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03.05.2024 14:25 Відповісти
А несплата цих дебільних тарифів буде взагалі моментальною! Чи всі мають переживати за капітали Рінатки? Підзаробив, бандит, тепер маєш і витратитись. Особисто я платити не буду і нічого не відрублять - іншим раджу робити так само!
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03.05.2024 14:07 Відповісти
Відрублять. Посидиш без електрики взнаєш як воно. У мене є знайомий який під таким приводом наробив боргів за ЖКХ, роками не платив. А тепер жаліється, що квартиру в спадок не може передати. Став старий та хворий.
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03.05.2024 15:13 Відповісти
геть багатих! всю владу бідним!
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03.05.2024 17:05 Відповісти
ПролєтаріЯт?
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03.05.2024 17:25 Відповісти
Це черговий етап з заохочення повернення біженців, чи намагання позбутися тих, хто ще залишився в Україні?
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03.05.2024 14:16 Відповісти
олігархи керують...державні органи це їх придаток...
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03.05.2024 14:17 Відповісти
а Пороха давно би стерли на порох "недорогенькі", "піввареника" та інші істоти В бЄлих пОльтах..
наголосували нам Вирок-2019 та повтікали.. або мовчать аби казатися розумними
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03.05.2024 14:18 Відповісти
Хочу вам нагадати, що саме при Пороху, коли той злигався з Ахмєтовим, відбулося поетапне (у 5 етапів) підняття цін на електроенергію. А ще Роттердам+. А ще жахливим законодавством по зеленій енергетиці з повним ігноруванням висновків спеціалістів енергетичної галузі заклали міни уповільненої дії не тільки під галузь, а ще й під фінансову систему, коли "висмоктуються" гроші з енергоринку. Те, що тодішній голова НКРЕКП та члени комісії не засуджені свідчить тільки про те, що судова система недосконала. Останні звільнені судом від відповідальності члени комісії уникли відповідальності "бо термін розслідування збіг".
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03.05.2024 20:12 Відповісти
Складну ситуацію в енергетиці повинно компенсувати населення. Причому швидко і суттєво!
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03.05.2024 14:22 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять платить !!!

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03.05.2024 14:23 Відповісти
До речі, а що там з указом Зеленского самому собі, що підняття тарифів для населення може відбутись не раніше ніж за півроку після перемоги? Якийсь із Зеленскіх переміг. І як завжди той, що порушує закони.
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03.05.2024 14:25 Відповісти
Слыште, ухилянты, годи скиглити, не хотите идти до лав ЗСУ, то платите хотя бы за свет. Вы ж понимаете, что в стране война, и Ринат Леонидович никогда денег не даст на восстановление энергетики, не для того он их крал. Или хотите без света зимой сидеть, ну ок ваше право
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03.05.2024 14:28 Відповісти
Було б смішно, аби не було так страшно.
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03.05.2024 15:34 Відповісти
Та хіба ніщєброди можуть собі уявити, скільки коштує, наприклад, тільки утримання "нєдвіґі" в лондОнах! А ще літаки, яхти, палаццо на всяких узбережжях...
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03.05.2024 16:08 Відповісти
Энергорынок Украины - это дно всей коррупции.
До войны Энергоатом говорил о себестоимости 1 кВт/ч на АЭС - 0,7 грн. Расследователи и эксперты говорят, что в этой цене минимум 50% коррупционная составляющая и неэффективный менеджмент. Т.е. настоящая себестоимость - 0,35 грн. за 1кВт/ч. +30% прибыли = 0,45 - пусть будет 0,5 грн. С учетом инфляции и роста курса$, умножим на 2 = 1 грн/кВт/ч. - себестоимость на сегодня.
Есть еще передача, распределение, аккумулирование (балансировка). Не буду вдаваться в технические детали.
Я подошел к этому вопросу с другой стороны. Взял США. Там, приблизительно, такая же структура энергосистем как и унас. Связано это с тем, что именно США проектировали энергосистемы СССР в 30-х годах прошлого века.
В США средняя цена для потребителя составляет 0,17$/кВт. При этом, АЭС продает 1 кВт в среднем по 0,05 $/кВт (это открытая информация). Получается что все эти передача, распределение, аккумулирование (балансировка) добавляют к цене + 240%. Получается в Украине - 1 грн. + 240% = 2,4 грн. за 1 кВт/ч для конечного потребителя. ТАК ДОЛЖНО СТОИТЬ!
Сейчас в Украине население платит 2,7 грн. за 1 кВт/ч, а Юр. лица (предприятия) - от 5 до 7 грн. за 1 кВт/ч.
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03.05.2024 14:44 Відповісти
Кілька днів тому було новина, що ДТЕК має прибутки ще й спрямовує їх кудись. Виходить діючі тарифи економічно обгрунтовані, то про яке підвищення може бути мова ?
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03.05.2024 15:04 Відповісти
Це називається падіння гривні буде піпець, яке велике. Електроенергія тут ні до чого.
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03.05.2024 15:11 Відповісти
А взагалі-то це - пошесть якась.. З якогось дива наші зеленоиндики вважають себе асами масової комунікації у будь-якій галузі.. Чомусь вони переконані в своїй комунікативній геніяльності. Дивно чути таке від влади, яка катастрофічно провалила яксамраз комунікацію в усіх чутливих для суспільтва темах.
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03.05.2024 15:22 Відповісти
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03.05.2024 15:24 Відповісти
Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим, - прогноз Нацбанку Джерело: https://biz.censor.net/n3487647
ТАК НА Х ТОДІ ПІДВИЩУВАТИ ТАРИФ ЯК ЩО НЕСУТТЄВЕ
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03.05.2024 15:33 Відповісти
Чиновники трохи вже забули про виділенний грант від ЄС на востановлення енергосистеми та енегетичне обладнання яке нададуть... якщо це на відновлення...

Якщо західні партнери вимагають вирівняти ціну на електроенергію бізнесу і населення... щоб не було зловживань коли правильним фірмам продають по цінах як для населення... Тоді з подорожчанням населенню мали б впасти ціни для промисловості і юросіб
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03.05.2024 16:17 Відповісти
Це просто свято!
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03.05.2024 16:28 Відповісти
Шоб корова більше доїлася і меньше кормилася треба меньше кормить і більше доїть.
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03.05.2024 17:00 Відповісти
ВИ ЗЕЛЕНІ ЗОВСІМ О**ЇЛИ ????
Мідіардеру відвалювати грощі за те щоб він і надалі доїв наївних українців, а не ремонтував СВОЇ лінії електроживлення і вироблення електроенергії за свої міліарди.
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03.05.2024 17:20 Відповісти
Електрика, газ, вода, сміття, ліки, хліб. Агов, ви там, на Олімпі - в такій країні лишаться силовики, пільговики і пенси. Трудовий народ - те що від нього лишиться, аж бігом виїде з такого раю. Кого доїти будете?
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03.05.2024 17:25 Відповісти
Лідери енергетичного комплексу України збільшили доходи на 8%. Хто заробив найбільше

Упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше (688,45 млрд грн).

До рейтингу потрапили п'ять державних компаній, чотири компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а також ТОВ «Київська обласна ЕК», що належить Костенко Нелі.

Вісім компаній займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві - торгівлею газом.

Так, лідером рейтингу другий рік поспіль залишається Д.Трейдинг з групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно з 2022-м, при цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п'ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом минулого року вдалося збільшити свій дохід.

Ви бачите, як на фоні глобального зубожіння населення країни, енергетичні компанії показують надприбутки, лобіюючи подальше зростання тарифів на електроенергію.
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03.05.2024 17:34 Відповісти
Сегодня я опубликовал данные о прибыльности энергокомпаний за 2023 год. Так вот эти данные показывают, что и государственные и частные энергокомпании нарастили прибыль за 2023 на рынке 20-30%.

https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02VmXwDXnrUGLY2g4Euea4ZuJP3h6VYGugudxteGKyH4FVN48LiZY6BbbXKST1141sl?__cft__[0]=AZW3Kn3NYjvGh8eBP2SYxF0YyUbkLVfQK0BEkYea0Zf0EHqFd8sfHWyIosaFzmJOXD_wXAD71FEoifC6BlPWfQqD7jNVxdDr8vjgcWT1lLDoeJ__wSPBp6TokDOfQR_vpBcYlGS0r6AKl4KwYKXI30brfYx50IWxCENkmh82b1VJPis_619GiBQzxITjL0NpYcSL4hJdg-R0Se_fZKUYKw1ZjnkCVk0oTLsSuCACJNsF8vbdoX3U_tbL1IGMmCwWBHM&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/share/p/JkRSkiDyn12Kzpqv/

И это на фоне третьего года повномасштабного вторгнення рф. И это на фоне обнищания украинцев и огромных долгов за комуналку и серьёзного разрушения инфраструктуры.

И ещё более дико на этом фоне звучат заявления Кабмина, Минэнерго, НКРЕКП и др. о поднятии тарифов для населения.

И в этой ситуации обращаясь к мировому опыту восстановления или если хотите создания энергетической или коммунальной инфраструктуры, смотрим на Германию.

Я уже не раз рассказывал о создании Дуальной системы в Германии, опыт работы которой перенимал на стажировке в правительстве земли Бавария.

Дуальная система это государственный фонд ( это важно) который наполняется за деньги производителей ( пользователей) тары, для создания инфраструктуры по переработке ТБО ( мусора)

https://cleanworld.in.ua/2023/03/02/zakordonny-dosvid-pererobki-yak-tsey-p/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3rdhJsuadNWaGa3CbPXvU2Kzu0O8svzOn7L1giAFJ41qGizIHqI42Lt5E_aem_AWq1Rv_CDptawWo7CR0wDEqJ3oDA6bhoMpXj-oCZ-u1m5P16ej0YfmIcGql_fStkXo3kMgreqU0Viuar_g7FRpUO https://cleanworld.in.ua/.../zakordonny-dosvid-pererobki.../

В 2020 году бюджет фонда составлял 960 млн евро, по нынешним деньгам это около 40 млрд гривен.

Как вы можете увидеть, в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий.

По аналогии с восстановлением энергетической инфраструктуры, в Украине необходимо создать Энергетический Фонд восстановления, и пополнение этого фонда возложить на энергетические монополии.

Все эти облэнерго и др. энерго ещё в 2022 году показали сверхприбыли, но никто в грсударстве даже не задумался о том как мы сможем восстановить разрушения, а когда пришёл полный здец, не нашли ничего нового, как переложить это на простых украинцев.

Миллиарды денег пойдут на казино и яхты, а могли бы пойти на восстановление энергетики.

https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/*********************************************************************** Олег Попенко.
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03.05.2024 17:35 Відповісти
Ну тоді зеленорванці порадять кризу неплатежів.
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03.05.2024 17:36 Відповісти
Влада пішла по мінному полю стрибаючи.Хлопці це закінчиться для вас дуже погано.
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03.05.2024 19:01 Відповісти
Ну що наріде, як там "Ротердам +"? Виграли, стало легче? Електроенергія майже даром? Повірили? І головне, що це тільки початок, кінця не буде. Вас тільки почали стригти, а ще попереду і пороти будуть. Але навіщо я про це? Ви є самі зробили себе разом, терпіли!!!
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03.05.2024 21:37 Відповісти
Це вже перемога чи ще ні? Ідіть барани далі воювати за цих злочинчів
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03.05.2024 21:50 Відповісти
2.64 грн за киловатт, то такое. вот куб газа гриваков по 20 ото будет *******
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04.05.2024 00:37 Відповісти
Влада вже сумнівно легітимна, можуть витворяти все що заманеться.
Ржали над зеленою енергетикою, а вона би знадобилась зараз.
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04.05.2024 08:26 Відповісти
Зелений боба, забери у кучмівського байстрюка ахмєткі дтек !
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04.05.2024 08:39 Відповісти
Зедебільна влада в своєму стилі, тягнули кота за яйки (популізм) але придавило так що діватись нема куди і треба це вже робити зараз! Бляха, ну можна було менш болюче це робити за декілька років... ні, не вміємо, не знаємо, не хочемо.
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04.05.2024 10:35 Відповісти

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