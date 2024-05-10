Енергетики знову обмежать постачання електроенергії для промисловості, можливі аварійні відключення

Більшу частину доби в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Тож, сьогодні ввечері, 10 травня, з 18:00 до 07:00 наступного дня діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що причино дефіциту є масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Минулої доби диспетчерський центр "Укренерго" через відсутність імпорту в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.

"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", – наголосили в компанії.

"Укренерго" наголошує, що обмеження споживання – необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.

Станом на ранок по країні знеструмлені 413 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Як повідомлялося, 8 травня, "Укренерго" також вимушено обмежувало енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Якк повідомлялося, 8 травня війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.