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Новини
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"Укренерго" обмежило постачання електроенергії для бізнесу по всій Україні з 18:00, на черзі – населення

свет

Диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 8 травня, вимушено обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України, обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами.

Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти, пояснили в компанії.

"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні. Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00", – закликали в "Укренерго".

В компанії закликали побутових споживачів не вмикати потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч та вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість закликають зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Якк повідомлялося, 8 травня, війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Топ коментарі
+14
Чергова локшина, і знов почнеться завивання про підвищення тарифів... Цікаво якщо так важко то як ахметці вдається з кожним роком багатіти...совпадєніє...
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08.05.2024 18:42
+13
Хазяї життя! Бійтеся, бо з темряви на вас може вистрибнути щось страшне!
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08.05.2024 18:13
+13
А для конче-заспи теж обмежили?
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08.05.2024 18:21
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Хазяї життя! Бійтеся, бо з темряви на вас може вистрибнути щось страшне!
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08.05.2024 18:13 Відповісти
Може вистрибнути Мар'яна Безугла? Так вона кусає тільки тих, на кого вкажуть в ОПі.

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08.05.2024 18:40 Відповісти
А для конче-заспи теж обмежили?
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08.05.2024 18:21 Відповісти
свят свят свят
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08.05.2024 19:20 Відповісти
Шашличницю не вмикати, нах...
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08.05.2024 18:22 Відповісти
потім на черзі лікарні. Головна
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08.05.2024 18:27 Відповісти
А до монозєлєні питань не виникає? Тільки до союзників?
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08.05.2024 18:33 Відповісти
Монозелупу потрібно саджати, разом з бєндєрславськими та арохамуватими корєфанами, нажаль та паскуда сховалась за мільйонною шоблою, озброєних до зубів мусорів
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08.05.2024 18:47 Відповісти
Для дебілів є тільки два шляїхи, це піднятіє цін, або обмеження постачання. Якщо не хватає електроенергии, то мабуть треба перестати експортувати за кордон електроенергію? В березні Україна експортувала електроенергію до 5 країн світу, у той час,коли народу вішали брехню на вуха, що є діфіцит електроенергії. Може краще Укренерго на гілляку, дивишся і електроенергії хватати буде? . https://minfin.com.ua/2024/03/05/122671602/
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08.05.2024 18:31 Відповісти
А тут струм іде, іде. і перетворюється на напругу, так? Ну припиниш ти експорт і де зберігати будеш? У повербанках?
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09.05.2024 04:47 Відповісти
Всім пересічним треба заборонити срати при вімкненому світлі.
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08.05.2024 18:36 Відповісти
Абрам пришел поздно вечером к Мойше в гости. Сидят, разговаривают. Хозяин предлагает:
- Давай свет выключим. Мы и так друг друга услышим, и электричество зря жечь не будем.
Мойша согласился.
Через час Мойша собрался уходить. Абрам встал, чтобы включить свет и проводить гостя:
- Подожди, Абрам, дай сначала одеться - я штаны снял, чтобы зря не протирать.
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08.05.2024 19:16 Відповісти
Абрам пришел поздно вечером к Мойше в гости.
Через час Мойша собрался уходить.
**********
Смішно. Тільки, як Абраму вдалося переконати Мойшу, що Мойша прийшов до себе додому в гості, і що йому вже пора йти?
Прям, Вольф Месінг якийсь. )))
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08.05.2024 20:09 Відповісти
Кому належить енергетична інфраструктура України

https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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08.05.2024 20:33 Відповісти
ахмєдову з лондонів похєр є світло у нас чи нє. навпаки під ці атаки легше ціну за кіловат піднімать
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08.05.2024 18:39 Відповісти
Чергова локшина, і знов почнеться завивання про підвищення тарифів... Цікаво якщо так важко то як ахметці вдається з кожним роком багатіти...совпадєніє...
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08.05.2024 18:42 Відповісти
Ну звісно, диванним енергетикам, політикам, та захисникам завжди видніше...
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08.05.2024 19:21 Відповісти
то місцеві гниди разом з мордорівськими ботофермами розаняють зраду зрадну і чекають коли *уйло прийде.
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08.05.2024 19:38 Відповісти
*****! - а я хотів присвітити
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08.05.2024 18:43 Відповісти
Свічкою можна.
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08.05.2024 19:16 Відповісти
Про "обмежити споживання" - це до власників кондьорів, електрочайників, мікрохвильових пічок, бойлерів.
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08.05.2024 18:44 Відповісти
А хто ж, цікаво, усяко противився десятиріччями встановленню газових котлів та газивих автономок у багатоповерхівках.
А тепер як нема світла- грійте воду у тазку.
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08.05.2024 19:20 Відповісти
Пригадую як рік тому ми сиділи по 6 годин на добу без світла, пояснення були тіж самі. І раптом сталось диво, світло перестали відключати! А наступного дня ми дізнались що до України прибула делегація енергетиків з Європи, яка мала перевірити використання коштів, виділених ними на відновлення зруйнованого. Ці гниди знову оббиратимуть населення, а Ахметка прикупить ще пару квартир у Лондоні.
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08.05.2024 19:26 Відповісти
Хто по 6 годин на добу сидів, а хто і по 12, а бувало і пару діб світу не було.
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08.05.2024 20:02 Відповісти
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість Мародера на Крові та Шоколадного Злодія , який був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента, коли лоху73% впарювали ОЦЕ в якості Президента ) - ось і маєте "веселе" життя.

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова , Пінчука , Суркісів .... та таких, як вони , ЗЕвлада також влаштовує.
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08.05.2024 20:20 Відповісти
Вже вкотре окри гатять по одних і тих самих ТЕС (в нас їх не так і багато), і завжди успішно. Невже немає можливості розмістити наявне ППО так, щоб надійніше прикрити саме ці об'єкти?
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08.05.2024 20:27 Відповісти
Знімуть з одних критичних об'єктів та перемістять на ті, куди найчастіше прилітає. Сам здогадаєшся куди після цього прилетить наступного разу ? Рішення тільки одне-не перекидати, а максимально закривати усе небо України додатковими комплексами ППО. А це, нажаль, зовсім непросто зараз..
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08.05.2024 23:12 Відповісти
Ооо уроди....купуйте за кордоном...аааа,дорого...ну то хай ахметов з зеленським імпортує в україну...експортувати ахметов з зеленським міг от тепер імпортуйте...2 роки весь світ давав трансформатори і сотні мільярдів баксів! А шо зробили? А ні....хуя...сиділи крали пиляли людей ловили і на мясо відправляли ,щоб грошей ще дали....не має світла? Тоді вибори....крапка...а нє то ахметова відклюяай
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08.05.2024 23:19 Відповісти

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