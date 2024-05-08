"Укренерго" обмежило постачання електроенергії для бізнесу по всій Україні з 18:00, на черзі – населення

Диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 8 травня, вимушено обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України, обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами.

Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти, пояснили в компанії.

"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні. Щоб цього уникнути, ощадливо споживайте електроенергію з 18:00 по 23:00", – закликали в "Укренерго".

В компанії закликали побутових споживачів не вмикати потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч та вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість закликають зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Якк повідомлялося, 8 травня, війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.