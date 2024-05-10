На Харьковщине и Днепропетровщине самая плохая ситуация с электроснабжением из-за российских обстрелов, - YASNO

В Харькове невозможно обеспечить 100 процентов потребителей. На Днепропетровщине после массированных обстрелов энергообъектов с марта действуют ограничения для промышленных потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Он отметил, что сейчас в Харькове в результате российских обстрелов и повреждения энергетических объектов в городе от 200 до 250 тысяч жителей ежечасно имеют отключения электроэнергии.

"У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первый - это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. Это означает, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там, на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света. Конечно, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансировано, но на 100% на каждый час невозможно запитать каждого из потребителей", - рассказал он.

Вследствие массированных обстрелов с марта на Днепропетровщине действуют ограничения для промышленных потребителей.

"Вторая история у нас складывается на Днепропетровщине. В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще с мартовских обстрелов. И там есть ограничения. Они касаются прежде всего промышленности. Это сетевые ограничения", - сообщил директор компании YASNO.

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И хотя, обычно в апреле и мае фиксируются самое низкое энергопотребление, в этом году наблюдается дефицит в пиковые утренние и вечерние часы потребления.

"Конечно, несколько часов в день, когда есть солнце, работают солнечные станции на полную мощность, этого дефицита может не быть, но в утренние и вечерние пиковые часы у нас есть уже дефицит. Надо понимать еще два момента. Во-первых, это апрель и май. Такие два месяца за весь год, в котором потребление максимально низкое. То есть у нас тепло, у нас длинный световой день и у нас еще не наступила жара, когда включаются все кондиционеры. То есть мы должны понимать, что даже на низком потреблении у нас уже есть дефицит", - рассказал он.

Напомним, в НЭК "Укренерго" отметили, что большую часть суток в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому, с 18:00 10 мая до 07:00 следующего дня будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. При росте потребления возможно применение аварийных отключений.