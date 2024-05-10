Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет, решение еще не принято, - замминистра Гринчук

Решение о повышении тарифов не электроэнергию пока только обсуждается.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе, помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе, обсуждаем возможность повышения тарифа", - сказала она.

Сейчас решение о повышении тарифов не принято. Однако заместитель министра не исключает, что правительству, вероятно, придется повысить тариф. Это нужно для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - добавила Гринчук.

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Повышение тарифа на электроэнергию

Напомним, ранее Украинские распределительные сети сообщили, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти.

По данным Госгеонадзора, тарифы могут повысить уже в этом году. В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что повышение тарифа на электроэнергию будет быстрым и существенным.

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