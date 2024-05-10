Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет, решение еще не принято, - замминистра Гринчук
Решение о повышении тарифов не электроэнергию пока только обсуждается.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе, помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе, обсуждаем возможность повышения тарифа", - сказала она.
Сейчас решение о повышении тарифов не принято. Однако заместитель министра не исключает, что правительству, вероятно, придется повысить тариф. Это нужно для подготовки к следующему отопительному сезону.
"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - добавила Гринчук.
Повышение тарифа на электроэнергию
Напомним, ранее Украинские распределительные сети сообщили, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти.
По данным Госгеонадзора, тарифы могут повысить уже в этом году. В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что повышение тарифа на электроэнергию будет быстрым и существенным.
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На рахунок звикати до ринку, то наразі в Україні ціна життя дорожча, ніж наприклад в Польщі, там як мінімум електроніка і продукти харчування дешевші.
На рахунок дотацій, то їх стане НАБАГАТО більше, бо буде дуже багато військових і вони мають право на зниження комуналки на 70% наче (точно треба шукати), по закону. Тобто дотацій стане ЩЕ БІЛЬШЕ.
Навіть якщо врахувати, що в Німеччині дорожче, то не забувайте скільки там можна заробити. Я бачив як живуть німці і що вони собі дозволяють - нам до них дуже далеко.
Там так тяжко жити, що можна там жити, знімати і забрати на житло в Україні за 5-8 років, що і робили до війни.
В цьому році зібрати Великодній кошик у Польщі виявилося ДЕШЕВШЕ, це навіть у ЗМІ показували.
Я на 200 грн тягнув два пакети їжі і вистачало на тиждень. Наразі в Ашані стоять в кращому разі пів тачки щось там, а більшість з кошиками. Оце я бачу і можу порівняти.
А що накупили авто і вони стоять, то до кризи 2008 люди купляли авто хто хотів, бо в Києві заробити 1000 у.о. було взагалі не проблема і взяти авто у кредит і за рік два віддати без питань. Тоді був бум купівлі авто. А після 2008 стала криза і все покотилося.
Якщо піднімуть до 15 грн, то люди почнуть покидати міста (що вже було), люди почнуть шукати альтернативу. Ціна на їжу вискочить в стелю, а багато бізнесу що ще якось працює - закриється (знову ж було вже).
А є така штука як окупність і мінімальне споживання. Якщо люди будуть мало споживати, то система стане збитковою і почне деградувати. Люди то лишаться, а система збанкрутує. Без питань, 3-4 місяці люди проживуть, проживали в окупації без світла, а система економічна не проживе. Економіка. Енергостистема потребує грошей постійно, як мінімум на амортизацію і обслуговування, а не буде кому обслуговувати - системі кінець.
Люди без електрики проживуть, а от енергосистема без людей і без грошей здохне. І це треба розуміти.
Що в Польщі по 10грн, то нормально при зарплаті від 40 000 грн, є знайомі і вони багато чого розповідають. Так в Польщі війни нема і зарплати там відповідні.
Але судячи по нових законах, то буде багато проблем, дуже багато. Бо хто піде на війну, то родину відправляють за кордон, або оформлюють пільги. А хто буде платити повний прайс і компенсувати різницю? ну або банкрот енергосистема.
Є знайомі на заправках і виручка не виросла. Навіть по Києву видно, що автівок стало менше, пробок менше. До 2014 окружна стояла дуже часто і по Києву, і дороги до Києва дуже часто стояли, то зараз пробок стало на порядки менше.
Ви робите банальну помилку економічну.
Останнє авто в Макдональ буде Ферарі і Ламба, бо у мажорів гроші останні закінчаться.
Перший знак зубожіння, це зникання дешевих авто з доріг, бо їх хазяям тупо нема чим заправлятися і складається враження, що на дорогах тільки круті авто, АЛЕ ЦЕ ПОМИЛКА, дешеві авто їх власникам тупо нема чим заправити і вони стоять по гаражах.
Півмільйона в ЗСУ, більшість яких із сіл, або з інших областей, і на Київ це не впливає ніяким чином.
Я працюю і бачу, і знайомих багато є. Кажете авто багато, то дуже багато людей на роботу їдуть вже на метро і маршрутках бо стало дорого їздити, авто кидають або в гаражі, або біля будинку, або біля Києва багато з області, бо дешевше і швидше на метро проскочити на роботу. І по стану пробок в Києві дуже видно як стало менше авто, коли раніше мости стояли кожен день, набережна стояла, окружна стояла, лівобережка стояла, річковий вокзал стояв і т.д. РЕГУЛЯРНО пробки були і кожен день. Зараз такого нема і близько.
Також зараз багато хто взагалі не їздить ніде, щоб лишній раз не показуватися.
Може ви пенсіонер і заздрите молодшим, що не рідкість, ну тоді це у вас пунктик в голові.
На рахунок росту доходів, то все видно по доходах супермаркетів їжі. Поспілкуйтеся чи виросли доходи у супермаркетів? П.С. Не виросли, а дорогі позиції вже знімають, бо не купують. Середній кошик зменшився. І це їжа. А люди купляють менше, то і податків менше.
Про бухло і чіпси, то є знайомі торгові - то люди менше почали також, бо ДОРОГО.
Видно, що ви в цьому не крутитеся і дивитеся тільки очами і бачите тільки те, що бачите обгортку, а як там по касах - вам не цікаво, що є помилкою.
Ви значить не працюєте в торгівлі і близько, і взагалі питання де ви працюєте, що не бачите картину, яка відбувається.
Ось є знайомий, має магазин, продає молочку, то вій ставить ціну на молоко 35 грн, а у інших 44 грн. То він заробляє мало на пляшці, але продає ящиками і має прибуток, коли у інших вилітає в прострочку і аби був прибуток. Але це поки у людей є гроші.
Ось в США вибори і вже зараз відомо хто буде наступним, як мінімум з двох, але по факту там вже відомо. То це вибори чи ні?
Вибору нема, дають що є, а потім вибирай, по книгах - це називається програмований і прогнозований вибір серед наданих варіантів.
Пишете про вибори, коли зараз навіть с США вибору НЕМА )))). Там самі в шоці ))).
І вже по прогнозах буде Трамп, можна не йти на вибори, вибір вже зроблено, люди прийдуть і формально проголосують. І як вони то розрулять, то вони самі навіть не знають... Вибір робити, ну-ну.
Для цього і створювалася енергосистема, щоб більше люди купляти різної електроніки = більше податків.
Не буде електрики, то держава не отримає ПДВ на продаж електроніки.
Багато особливо по селах перейдуть на СЕС і будуть далі жити, а держава отримає кукіш, а не податки і виплати.
Якщо енергоресурси стають не підйомні, то економіці кінець, Зімбабве привіт. Без доступної електрики більшість бізнесів просто закриється.
І плювати яка буде ціна, якщо буде відповідна з.п. Мені особисто буде плювати, якщо ціна електрики буде і по 20 грн, якщо в мене з.п. буде 80 000 грн.
Але по факту більше всього, що я буду мобіком і буде знижка, а потім якщо виживу, то буде ДОТАЦІЯ як учаснику бойових дій, як у знайомих, ПО ЗАКОНУ. І таких буде дуже багато.
Тарифи на світло, на темряву, на сутінки, на повітря...?
Підвищення тарифів на електроенергію. Апріорі, напевно, вважається що населення підчас війни стало ще багатшим...
Продавці електроенергії знають тільки один спосіб компенсації - підвищення тарифів.
Значна частина генерації знищена. Навіть літом очікується гострий дифіцит електроенергії. Тому ж населенню погрожують відключеннямм.
Однак практично нічого не робиться для зниження споживання там, де витрати електроенергії невиправдані - війна, а міста і села у вечірній ілюмінації, навіть в місячні ночі.
Цінники на все полізуть у гору, бо це похідна для розрахунку вартості.
А вони про сміттепереробні (майбутні проекти) заводи пишуть))). Жесть.
То на що саме підуть гроші?
Виникає питання: нащо нам потрібно Міністерство енергетики з захмарними зарплатами і нульовою віддачею? По-друге - всі генеруючі об'єкти обов'язково застраховані, то мають гроші на відновлення, та чому споживач мусить фінансувати власників електростанцій, або там теж сидять "ждуни"?