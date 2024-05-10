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Новости Повышение тарифов
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Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет, решение еще не принято, - замминистра Гринчук

ремонт,електроенергія,електрика,світло

Решение о повышении тарифов не электроэнергию пока только обсуждается.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе, помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе, обсуждаем возможность повышения тарифа", - сказала она.

Сейчас решение о повышении тарифов не принято. Однако заместитель министра не исключает, что правительству, вероятно, придется повысить тариф. Это нужно для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - добавила Гринчук.

Также читайте: Сегодня снова возможны ограничения электроэнергии для промышленности, утром Украина уже привлекала аварийную помощь, - Минэнерго

Повышение тарифа на электроэнергию

Напомним, ранее Украинские распределительные сети сообщили, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти.

По данным Госгеонадзора, тарифы могут повысить уже в этом году. В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что повышение тарифа на электроэнергию будет быстрым и существенным.

Читайте также: Минэнерго не планирует повышать тариф на электроэнергию: Все заявления на этот счет являются фейком

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Тарифы на электроэнергию (2163) Повышение тарифов (56) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+10
Всі теплові електростанції приватні,звідси питання,чому населення має дотувати власників.
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10.05.2024 09:23
+8
Виглядає так що хтось ніхєра не робив для захисту енергогенерації, щоб був привід підняти ціни коли її розіб'ють.
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10.05.2024 09:25
+5
Міненерго обговорює підвищення тарифів на світло, рішення ще не ухвалено, - заступниця міністра Гринчук.

Тарифи на світло, на темряву, на сутінки, на повітря...?

Підвищення тарифів на електроенергію. Апріорі, напевно, вважається що населення підчас війни стало ще багатшим...

Продавці електроенергії знають тільки один спосіб компенсації - підвищення тарифів.

Значна частина генерації знищена. Навіть літом очікується гострий дифіцит електроенергії. Тому ж населенню погрожують відключеннямм.

Однак практично нічого не робиться для зниження споживання там, де витрати електроенергії невиправдані - війна, а міста і села у вечірній ілюмінації, навіть в місячні ночі.
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10.05.2024 09:39
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Правила форума Совет форумчан
Всі теплові електростанції приватні,звідси питання,чому населення має дотувати власників.
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10.05.2024 09:23 Ответить
тобто плебс бажає державного регулювання цін на електрику, але посилається на приватну форму власності генераторів енергії, щоб не платити? тоді, дійсно, держава має припинити регулювати ціни і перестати впливати на стосунки продавців зі споживачами. ситуація буде наступною: ТЕЦ, котра є монопольним постачальником енергії до певного кола споживачів, виставить ціну 12 грн/кВт, хочеш - плати, не хочеш - сиди при свічках.
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10.05.2024 09:26 Ответить
То будуть сидіти при свічках, бо нема чим буде платити. І ТЕЦ ніхрена не отримає, люди при свічках. Красота.
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10.05.2024 09:31 Ответить
такий варіант теж можливий. значить, ринок сам відрегулює: або ТЕЦ збранкрутує й закриється з усіма наслідками для споживачів, або знайдеться ціновий компроміс між сторонами.
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10.05.2024 09:35 Ответить
Цей ціновий компроміс потягне підвищення ціни на все. Невже так чешуться руки розкручувати інфляцію? Ще раз повторюю, у людей не нескінченні фінанси. Якщо в ціні зростає все, а електрика за собою це потягне, то людям доведеться припинити купувати. Перший дзвіночок буде - впадуть донати на армію. Волонтери про це скажуть. Їм і так нелегко збирати.
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10.05.2024 09:49 Ответить
це мені дуже нагадує скіглення деяких власників авто, котрі не мають 1500 грн на автоцивілку, але заправити щотижня бак на ті ж самі гроші - без проблем! потрібно звикати до реальних (без дотацій) цін на електрику. можливо, менше витрачати на цигарки, чіпси й горілку, щоб лишилися 500 грн на світло в квартирі
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10.05.2024 09:57 Ответить
Працював в РЕМ декілька років і перебачив дуже багато квартир і будинків, і можу сказати, що те що ви написали правда дуже мізерна. Більшість людей живуть за межею бідності і у переважної більшості людей нема авто.

На рахунок звикати до ринку, то наразі в Україні ціна життя дорожча, ніж наприклад в Польщі, там як мінімум електроніка і продукти харчування дешевші.

На рахунок дотацій, то їх стане НАБАГАТО більше, бо буде дуже багато військових і вони мають право на зниження комуналки на 70% наче (точно треба шукати), по закону. Тобто дотацій стане ЩЕ БІЛЬШЕ.
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10.05.2024 10:13 Ответить
ви помиляєтесь на рахунок зубожіння БІЛЬШОСТІ людей. пам'ятаю 2001 рік, коли я був єдиним, хто паркував свою 13-річну шкоду під вікном будинку. сьогодні тут ніде яблуку впасти, після 17:00 знайти вільне місце - нереально. щод вартості життя, то попри деякі високі ціни, в україні жити в рази дешевше ніж в Німеччині, й значно дешевше, ніж в Польщі.
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10.05.2024 10:25 Ответить
На рахунок Польщі і НІметчини, то не пишіть єрунди, зараз вистачає людей, які туди виїхали і все можна навіть по фото побачити і порівняти ціни. На їжу є різні ціни, так є вищі, а є і нижчі. Конструктор Лего в Польщі або Німеччині виявився дешевшим, ніж в Україні, бо закладають ризики на знищення товару.

Навіть якщо врахувати, що в Німеччині дорожче, то не забувайте скільки там можна заробити. Я бачив як живуть німці і що вони собі дозволяють - нам до них дуже далеко.

Там так тяжко жити, що можна там жити, знімати і забрати на житло в Україні за 5-8 років, що і робили до війни.

В цьому році зібрати Великодній кошик у Польщі виявилося ДЕШЕВШЕ, це навіть у ЗМІ показували.
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10.05.2024 10:46 Ответить
То також відповім, пам'ятаю 2006 рік, коли в Ашані люди тягли тачки до верху набиті їжею за забивалисвої авто на місяць прожити їжею і везли додому. Якщо були в Києві то бачили це.

Я на 200 грн тягнув два пакети їжі і вистачало на тиждень. Наразі в Ашані стоять в кращому разі пів тачки щось там, а більшість з кошиками. Оце я бачу і можу порівняти.

А що накупили авто і вони стоять, то до кризи 2008 люди купляли авто хто хотів, бо в Києві заробити 1000 у.о. було взагалі не проблема і взяти авто у кредит і за рік два віддати без питань. Тоді був бум купівлі авто. А після 2008 стала криза і все покотилося.
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10.05.2024 10:52 Ответить
Якщо не хочете розуміти, до чого призведе підвищення тарифів на електрику, то розмова закінчена. І цигарки, і чіпси і бак подорожчає. І молоко , і хліб, і петрушка у бабусі на лавочці.
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10.05.2024 10:14 Ответить
Не пишіть єрунди, ніхто не погодиться зараз на 15 грн. Люди будуть вмикати електрику по мінімуму. Вже ж було, коли підвищили в 6 разів і думал, ото зараз доходи підуть. А не пішли, бо люди тотально почали економити і накупили як мінімум діодних лам, датчиків руху, перестали використовувати телевізори постійно і зменшили споживання більш ніж у два рази.

Якщо піднімуть до 15 грн, то люди почнуть покидати міста (що вже було), люди почнуть шукати альтернативу. Ціна на їжу вискочить в стелю, а багато бізнесу що ще якось працює - закриється (знову ж було вже).

А є така штука як окупність і мінімальне споживання. Якщо люди будуть мало споживати, то система стане збитковою і почне деградувати. Люди то лишаться, а система збанкрутує. Без питань, 3-4 місяці люди проживуть, проживали в окупації без світла, а система економічна не проживе. Економіка. Енергостистема потребує грошей постійно, як мінімум на амортизацію і обслуговування, а не буде кому обслуговувати - системі кінець.

Люди без електрики проживуть, а от енергосистема без людей і без грошей здохне. І це треба розуміти.

Що в Польщі по 10грн, то нормально при зарплаті від 40 000 грн, є знайомі і вони багато чого розповідають. Так в Польщі війни нема і зарплати там відповідні.

Але судячи по нових законах, то буде багато проблем, дуже багато. Бо хто піде на війну, то родину відправляють за кордон, або оформлюють пільги. А хто буде платити повний прайс і компенсувати різницю? ну або банкрот енергосистема.
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10.05.2024 09:59 Ответить
ціни на бензин зросли вдвічі, але автівок на дорогах не поменшало! не треба перебільшувати проблему: ну, піднімуть тариф вдвічі, що станеться? сім'я платитиме за світло на 300 грн щомісяця більше. це катастрофа? потрібно правильно розставляти власні економічні приорітети, вчитися економити та правильно голосувати на виборах
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10.05.2024 10:19 Ответить
Як раз автівок стало менше набагато. Просто мажори як їздили так і їздять. І чим вища буде ціна на бензин, ти дорожчі авто будуть лишатися на дорогах - це економіка школи.

Є знайомі на заправках і виручка не виросла. Навіть по Києву видно, що автівок стало менше, пробок менше. До 2014 окружна стояла дуже часто і по Києву, і дороги до Києва дуже часто стояли, то зараз пробок стало на порядки менше.

Ви робите банальну помилку економічну.

Останнє авто в Макдональ буде Ферарі і Ламба, бо у мажорів гроші останні закінчаться.

Перший знак зубожіння, це зникання дешевих авто з доріг, бо їх хазяям тупо нема чим заправлятися і складається враження, що на дорогах тільки круті авто, АЛЕ ЦЕ ПОМИЛКА, дешеві авто їх власникам тупо нема чим заправити і вони стоять по гаражах.
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10.05.2024 10:26 Ответить
шановний, виходьте вже з квартири й прозрійте по Києву проїхати неможливо, запаркуватися ніде, попит на нові авто перевищив можливості дилерів! Дійсно, в подекуди автівок має стати менше, адже до півмільйона власників зараз в ЗСУ. але загалом картина не змінилася.
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10.05.2024 10:31 Ответить
Це ви виходьте із свого світу і відкрийте очі. Зараз в Києві і вранці взагалі без питань на роботу, хоч на авто, хоч на громадському, коли до 2014 суцільні пробки. Попит на авто перевищив можливості дилерів? це в якій реальності таке? )))

Півмільйона в ЗСУ, більшість яких із сіл, або з інших областей, і на Київ це не впливає ніяким чином.
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10.05.2024 10:41 Ответить
Як будете заправлятися, то можете поговорити з робітками як іде бізнес, багато хто розповідає по факту ... Бо видно, що ви не разу не в темі, і просто дивитесь на інший саме МАЖОРІВ чомусь заздрісними очима, але пропускаєте реальність крізь очі. Це навіть є визначення, коли людина дивиться однобоко на світ і вибирає тільки зручні для виправдання дані, а інше вона банально відкидає, що формує спотворене бачення.

Я працюю і бачу, і знайомих багато є. Кажете авто багато, то дуже багато людей на роботу їдуть вже на метро і маршрутках бо стало дорого їздити, авто кидають або в гаражі, або біля будинку, або біля Києва багато з області, бо дешевше і швидше на метро проскочити на роботу. І по стану пробок в Києві дуже видно як стало менше авто, коли раніше мости стояли кожен день, набережна стояла, окружна стояла, лівобережка стояла, річковий вокзал стояв і т.д. РЕГУЛЯРНО пробки були і кожен день. Зараз такого нема і близько.

Також зараз багато хто взагалі не їздить ніде, щоб лишній раз не показуватися.

Може ви пенсіонер і заздрите молодшим, що не рідкість, ну тоді це у вас пунктик в голові.
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10.05.2024 11:48 Ответить
Отаки хитрі піднімали проїзда на транстпорт, ну підняли і що? будуть платити. А ні, хто мав їхати 1-2 зупинки, то тепер ідуть пішки і маршрутчики їздять пусті. Обійшли систему і самі себе надурили.

На рахунок росту доходів, то все видно по доходах супермаркетів їжі. Поспілкуйтеся чи виросли доходи у супермаркетів? П.С. Не виросли, а дорогі позиції вже знімають, бо не купують. Середній кошик зменшився. І це їжа. А люди купляють менше, то і податків менше.

Про бухло і чіпси, то є знайомі торгові - то люди менше почали також, бо ДОРОГО.

Видно, що ви в цьому не крутитеся і дивитеся тільки очами і бачите тільки те, що бачите обгортку, а як там по касах - вам не цікаво, що є помилкою.

Ви значить не працюєте в торгівлі і близько, і взагалі питання де ви працюєте, що не бачите картину, яка відбувається.

Ось є знайомий, має магазин, продає молочку, то вій ставить ціну на молоко 35 грн, а у інших 44 грн. То він заробляє мало на пляшці, але продає ящиками і має прибуток, коли у інших вилітає в прострочку і аби був прибуток. Але це поки у людей є гроші.
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10.05.2024 10:36 Ответить
На виборах? Зрозуміло ))) На виборах нема вибору як такого! Дають потрібне, погане і дуже погане і заставляють робити вибір, це не вибір, це примус робити вибір із того що є.

Ось в США вибори і вже зараз відомо хто буде наступним, як мінімум з двох, але по факту там вже відомо. То це вибори чи ні?

Вибору нема, дають що є, а потім вибирай, по книгах - це називається програмований і прогнозований вибір серед наданих варіантів.

Пишете про вибори, коли зараз навіть с США вибору НЕМА )))). Там самі в шоці ))).

І вже по прогнозах буде Трамп, можна не йти на вибори, вибір вже зроблено, люди прийдуть і формально проголосують. І як вони то розрулять, то вони самі навіть не знають... Вибір робити, ну-ну.
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10.05.2024 11:08 Ответить
А ви ту енергію з АЕС відрами до себе додому носите?
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10.05.2024 09:47 Ответить
А з якою метою цікавитесь?
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10.05.2024 09:54 Ответить
Шоб тіпа пАнять твАю мисль...
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10.05.2024 09:59 Ответить
Ну якщо ти дебіл, то ніякі роз'яснення не допоможуть.
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10.05.2024 10:32 Ответить
А ти пАпробуй
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10.05.2024 12:16 Ответить
воно тупе безмежно. вже авдіївку сюди приплело телята не розуміють, що низька ціна на електрику дотоється державою, котра бере гроші з кишень тих самих платників податків, що радіють низькій ціні на світло
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10.05.2024 09:58 Ответить
Слухай сюди, олігофрен, ти поняття не маєш, вилупок, як складається ціна, тільки сереш тут. Дай вгадаю - працюєш у Ахметкі? Так усе, бронь знімуть, бо ТЕС раздовбали, а відновлювати вже не будуть. Йди прати обісрані штанці та оновлювати дані в ТЦК.
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10.05.2024 10:36 Ответить
І ще, чому ви забуваєте, що надавання електрики людям мотивує людей купляти електроніку, інтернет, мобільний зв'язок, з яких держава отримує ого го які ПОДАТКИ. Без електрики вся електроніка перетвориться в барахло.

Для цього і створювалася енергосистема, щоб більше люди купляти різної електроніки = більше податків.

Не буде електрики, то держава не отримає ПДВ на продаж електроніки.

Багато особливо по селах перейдуть на СЕС і будуть далі жити, а держава отримає кукіш, а не податки і виплати.

Якщо енергоресурси стають не підйомні, то економіці кінець, Зімбабве привіт. Без доступної електрики більшість бізнесів просто закриється.

І плювати яка буде ціна, якщо буде відповідна з.п. Мені особисто буде плювати, якщо ціна електрики буде і по 20 грн, якщо в мене з.п. буде 80 000 грн.

Але по факту більше всього, що я буду мобіком і буде знижка, а потім якщо виживу, то буде ДОТАЦІЯ як учаснику бойових дій, як у знайомих, ПО ЗАКОНУ. І таких буде дуже багато.
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10.05.2024 10:20 Ответить
Виглядає так що хтось ніхєра не робив для захисту енергогенерації, щоб був привід підняти ціни коли її розіб'ють.
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10.05.2024 09:25 Ответить
Майже всі ТЕСи в Україні були приватними. Власники ніхрена не робили для захисту. Сплачуючи податки державі вони думали, що держава їх захистить ЄСЛІ ЧО. А воно не вийшло так. Ніхто не думав шо кацапня почне таке витворяти.
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10.05.2024 09:50 Ответить
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10.05.2024 09:33 Ответить
3,14дарасти! Хай зрадники і ненажери при владі все це і відновлюють!
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10.05.2024 09:33 Ответить
Міненерго обговорює підвищення тарифів на світло, рішення ще не ухвалено, - заступниця міністра Гринчук.

Тарифи на світло, на темряву, на сутінки, на повітря...?

Підвищення тарифів на електроенергію. Апріорі, напевно, вважається що населення підчас війни стало ще багатшим...

Продавці електроенергії знають тільки один спосіб компенсації - підвищення тарифів.

Значна частина генерації знищена. Навіть літом очікується гострий дифіцит електроенергії. Тому ж населенню погрожують відключеннямм.

Однак практично нічого не робиться для зниження споживання там, де витрати електроенергії невиправдані - війна, а міста і села у вечірній ілюмінації, навіть в місячні ночі.
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10.05.2024 09:39 Ответить
Ці м'які новини не пояснюють людям, що починається армагедон, повернення до середньовіччя. Де більше хвороб, меньше інформації, меньше можливості вплинути на події.
Цінники на все полізуть у гору, бо це похідна для розрахунку вартості.
А вони про сміттепереробні (майбутні проекти) заводи пишуть))). Жесть.
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10.05.2024 09:54 Ответить
щоб зелена мразота змогла вкрасти наступні 9 лярдів....
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10.05.2024 10:01 Ответить
І на що підуть кошти від підвищення тарифів? На відновлення ТЕС? Ну так по ним знову прилетить. Може на захист цих самих ТЕС від прильотів? Так ми цей "захист" теж вже бачили.
То на що саме підуть гроші?
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10.05.2024 10:08 Ответить
Від батька залишилась ціла гора книжок під загальною назвою "Военные мемуары". Трошки почитав. Згадав, але не дословно, як автор описує взяття (вибачте - звільнення) міста Вітшток. Він був здивований, що в практично розбомбленій Німеччині працював телефонний зв'язок, а в будинках мешканців була електрика.
Виникає питання: нащо нам потрібно Міністерство енергетики з захмарними зарплатами і нульовою віддачею? По-друге - всі генеруючі об'єкти обов'язково застраховані, то мають гроші на відновлення, та чому споживач мусить фінансувати власників електростанцій, або там теж сидять "ждуни"?
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10.05.2024 10:10 Ответить
Укренерго може обговорювати до посиніння. Поки наказ з ОПи не прийде.
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10.05.2024 11:03 Ответить
 
 