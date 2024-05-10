Міненерго обговорює підвищення тарифів на світло, рішення ще не ухвалено, - заступниця міністра Гринчук.

Рішення про підвищення тарифів не електроенергію наразі лише обговорюється.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", - сказала вона.

Наразі рішення про підвищення тарифів не ухвалено. Проте заступниця міністра не виключає, що уряду, ймовірно, доведеться підвищити тариф. Це потрібно для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - додала Гринчук.

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Підвищення тарифу на електроенергію

Нагадаємо, раніше Українські розподільчі мережі повідомили, що тариф на електроенергію для населення може зрости.

За даними Держгеонагляду, тарифи можуть підвищити вже цього року. Водночас у Нацбанку прогнозують, що підвищення тарифу на електроенергію буде швидким та суттєвим.

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