Тариф на електроенергію для населення може зрости, відновлення енергетики потребує значних коштів, – Українські розподільні мережі

Енергетики цілодобово працюють над відновленням енергетичних об’єктів після масованих ворожих ударів, і для фінансування ремонтів і підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше 1 млрд доларів.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" сказав виконувач обов’язків генерального директора компанії "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк.

"Можливо нам прийдеться все ж таки стикнутися з підвищенням тарифів, бо сума дуже не маленька – щоб підготуватися до ОЗП і його пройти, нам потрібно більше $1 млрд. На сьогодні наших внутрішніх джерел не вистачає, нам допомагають країни-сусіди і донори", – сказав він.

За словами Мартинюка, зараз ведуться певні обговорення щодо залучення усіх можливих джерел фінансування, зокрема про перегляд тарифів, що продиктовано сьогоднішньою реальністю, зазначивши, що таке рішення ухвалюватиме НКРЕКП на базі розрахунків.

Читайте також: Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року, – Держенергонагляд

Він додав, що при підготовці до ОЗП (осінньо-зимового періоду, – ред.) дуже важливими також є фактори безпеки та часу, а саме – наявності протиповітряної оборони для захисту обладнання та часу, щоб встигнути відновити інфраструктуру для нормального і сталого проходження холодного періоду.

Він зауважив, що енергетики роблять усе, щоб енергосистема України залишалась стабільною і економіка рухалась. При цьому він звернувся до споживачів з проханням сплачувати за електроенергію, воду, інші комунальні послуги та гасити заборгованість, якщо вона є, адже ці ресурси зараз направлені на безпеку держави і потрібно, щоб економіка країни працювала.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.