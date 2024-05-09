Тариф на електроенергію для населення може зрости, відновлення енергетики потребує значних коштів, – Українські розподільні мережі
Енергетики цілодобово працюють над відновленням енергетичних об’єктів після масованих ворожих ударів, і для фінансування ремонтів і підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше 1 млрд доларів.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" сказав виконувач обов’язків генерального директора компанії "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк.
"Можливо нам прийдеться все ж таки стикнутися з підвищенням тарифів, бо сума дуже не маленька – щоб підготуватися до ОЗП і його пройти, нам потрібно більше $1 млрд. На сьогодні наших внутрішніх джерел не вистачає, нам допомагають країни-сусіди і донори", – сказав він.
За словами Мартинюка, зараз ведуться певні обговорення щодо залучення усіх можливих джерел фінансування, зокрема про перегляд тарифів, що продиктовано сьогоднішньою реальністю, зазначивши, що таке рішення ухвалюватиме НКРЕКП на базі розрахунків.
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Він додав, що при підготовці до ОЗП (осінньо-зимового періоду, – ред.) дуже важливими також є фактори безпеки та часу, а саме – наявності протиповітряної оборони для захисту обладнання та часу, щоб встигнути відновити інфраструктуру для нормального і сталого проходження холодного періоду.
Він зауважив, що енергетики роблять усе, щоб енергосистема України залишалась стабільною і економіка рухалась. При цьому він звернувся до споживачів з проханням сплачувати за електроенергію, воду, інші комунальні послуги та гасити заборгованість, якщо вона є, адже ці ресурси зараз направлені на безпеку держави і потрібно, щоб економіка країни працювала.
Нагадаємо, Національний банк прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.
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Але е запитання.
Чому за рашистів які скоїли злочини та зруйнували енергетику потрібні платити украінськи громадяни?!!!
Де позиви Шмигаля до міжнародних судів?!
Немае.
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Так! В тому числі і єлектрики підіймають , бо працювати за зарплатнею 2010 року ніхто не буде! Нарід потребує підвищення зарплат, а тому тарифи підвищено! Вам це тяжко уявити, бо у вас скрізь винна зешобла!
Ще раз, для особливообдарованих - я кажу не за простих електриків, а за управлінців та власників! Що ви постійно електриків пхаєте??? Їм на 100 грн піднімут зп, а управлінці собі мільйони по КПІ нарахують!
Щодо захисту ТЕЦ, то на деяких був, там щахист такий же ПОТУЖНИЙ як і відосіки нашого шашличника....
Тож десь таки нас ********!
І так, якщо підвищувати тарифи, то треба повертатися до практики стимулювання економії енергії. До 250 кВтгод один тариф, від 250 до 1000 - більший, понад 1000 - ще більший.
Адептус механікус не дозволять)
Але народ - лох не мамонт, лох не вимре
Не все же деньги ушли на миллионные зарплаты руководителям и зарплаты поменьше руководителям уровня по ниже.
Какая-то часть и не малая, должна идти на поддержание и развитие энергосистем.
Где эти деньги? В замках на лазурном берегу Франции?
Ахметов владеет частной компанией. Вот из своей прибыли и пусть устраняет повреждения.
Не может? Может устанавливать высокие зарплаты и премии себе и своим сотрудникам?
А раз Ахметов сам не в состоянии решить проблемы, то пусть передает свою компанию государству.
А государство найдет более предприимчивого руководителя. Желающие найдутся
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Марина, учи матчасть и не пиши чушь.
Во-первых, не руського язика, а російської мови
Во-вторих, "руський язик" - это язык на котором говорили в Киевской Руси.
Ты перепутала "руський язик" с "русским языком".
В третьих, почитайте сам Закон и узнаете, что я имел ввиду.
Л. Подерв'янський
А владі- закон про скасування штрафів за створення та користування офшорами...і звідки ж взялося 1200 нових мільйонерів...?!
Повний треш...!(
Как вы можете увидеть, в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий.
Але ж Мартинюк хоче, щоб в цю яму потрапляло населення а не він.