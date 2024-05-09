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Новини
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Тариф на електроенергію для населення може зрости, відновлення енергетики потребує значних коштів, – Українські розподільні мережі

тариф,тарифи

Енергетики цілодобово працюють над відновленням енергетичних об’єктів після масованих ворожих ударів, і для фінансування ремонтів і підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше 1 млрд доларів.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" сказав виконувач обов’язків генерального директора компанії "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк.

"Можливо нам прийдеться все ж таки стикнутися з підвищенням тарифів, бо сума дуже не маленька – щоб підготуватися до ОЗП і його пройти, нам потрібно більше $1 млрд. На сьогодні наших внутрішніх джерел не вистачає, нам допомагають країни-сусіди і донори", – сказав він.

За словами Мартинюка, зараз ведуться певні обговорення щодо залучення усіх можливих джерел фінансування, зокрема про перегляд тарифів, що продиктовано сьогоднішньою реальністю, зазначивши, що таке рішення ухвалюватиме НКРЕКП на базі розрахунків.

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Він додав, що при підготовці до ОЗП (осінньо-зимового періоду, – ред.) дуже важливими також є фактори безпеки та часу, а саме – наявності протиповітряної оборони для захисту обладнання та часу, щоб встигнути відновити інфраструктуру для нормального і сталого проходження холодного періоду.

Він зауважив, що енергетики роблять усе, щоб енергосистема України залишалась стабільною і економіка рухалась. При цьому він звернувся до споживачів з проханням сплачувати за електроенергію, воду, інші комунальні послуги та гасити заборгованість, якщо вона є, адже ці ресурси зараз направлені на безпеку держави і потрібно, щоб економіка країни працювала.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4235) Новини компаній (3348) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+23
Тю, сказали б , шо на вiдновлення електромереж пiдуть зебiло-офшорнi здобутки, я б здивувався. Зебiлам давно немае вiри. Приймали ж в Радi закон , що нiякого пiдвищення ел. тарифiв - до кiнця вiйни не буде... ЗЕБiЛИ - ЧМОШНИКИ!
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09.05.2024 19:40
+19
Тільки у населення ці значні кошти десь беруться. Продукти дорожчають, тарифи зростають, потім знову продукти дорожчають. Ще й на ЗСУ треба. Де це населення бере кошти - незрозуміло. Мабуть, міжнародна допомога не в бюджет потрапляє, а відразу населенню.
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09.05.2024 19:42
+16
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09.05.2024 19:46
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Тю, сказали б , шо на вiдновлення електромереж пiдуть зебiло-офшорнi здобутки, я б здивувався. Зебiлам давно немае вiри. Приймали ж в Радi закон , що нiякого пiдвищення ел. тарифiв - до кiнця вiйни не буде... ЗЕБiЛИ - ЧМОШНИКИ!
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09.05.2024 19:40 Відповісти
Нічьєво ви ні панімаєтьє, єто другоє...
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09.05.2024 20:50 Відповісти
Ахметов потирае ручки…

Але е запитання.

Чому за рашистів які скоїли злочини та зруйнували енергетику потрібні платити украінськи громадяни?!!!

Де позиви Шмигаля до міжнародних судів?!
Немае.
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09.05.2024 21:00 Відповісти
На жаль українці платять не тільки грошима, а й життям своїх синів і дочок.... На жаль...
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09.05.2024 21:13 Відповісти
млядь,европа сколько бабла дала конкретно на восстановление энергетики,где деньги зин ? или дачи еще не достроили на бали ?
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09.05.2024 21:08 Відповісти
На и бали
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09.05.2024 21:23 Відповісти
Тільки у населення ці значні кошти десь беруться. Продукти дорожчають, тарифи зростають, потім знову продукти дорожчають. Ще й на ЗСУ треба. Де це населення бере кошти - незрозуміло. Мабуть, міжнародна допомога не в бюджет потрапляє, а відразу населенню.
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09.05.2024 19:42 Відповісти
Якість життя зменшилась - більш дешеві продукти купуємо, речі практично не купуємо..бо кожен раз, рахуя бюджет сім'ї, треба враховувати донати..не тільки на дрони, а й на допомогу сім'ям загиблих та пораненим воякам. Бо від зелені крім погіршення й брехні - нема чого очікувати.
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09.05.2024 19:49 Відповісти
Треба вже сьогодні підняти тарифи до 4,5 гр. і почати швидко відновлювати генерацію дрібними станціями.
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09.05.2024 19:43 Відповісти
Обіцяють до 7 грн..
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09.05.2024 19:50 Відповісти
Та вже ж піднімали тарифи, але зростання доходів, на яке вони сподівалися, не відбулося. Як виявилося, і влада це визнала, що не дуже то і є можливість платити більше. Або просто борги зростають, або зменшується споживання. Правильно у Києві зробили, зменшивши яркість ліхтарів, бо це якось дивно - вулиці, магазини сяють, аж очі засліплює, а тарифи піднімають.
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09.05.2024 19:57 Відповісти
Бажаю отим власникам та керманичам всіх ДТЕКів, розподільників, водоканалів і подібних структур, щоб у пеклі їх - били струмом, варили у кип'ятку - щоб по заслузі отримали, гниди.
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09.05.2024 19:45 Відповісти
ціни на хліб підвищилися. може хліборобів теж - по заслугах?
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09.05.2024 19:46 Відповісти
Мабуть ви щаслива людина, бо не відчуваєте інфляції.
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09.05.2024 19:59 Відповісти
Вона не щаслива, просто "*******". Хоча деколи це обде й те саме
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09.05.2024 21:32 Відповісти
Самокритично)))
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10.05.2024 08:12 Відповісти
Мабудь Ви реальний економіст ще той...у школі імкні Зе! навчались? Якщо не в курсі - то підвищення цін на електрику, воду, газ, паливо - автоматично тягне за собою підвищення цін на той самий хліб! Чи ви зможете випікати хліб без вищеперечисленого? Розвозити без логістики? Чи люди на Вас задарма працювати будуть? Чи може їм не треба платити за електрику, воду, газ??
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09.05.2024 20:15 Відповісти
Так само й вирощувати. Хліб сам по собі посіється, виросте, збереться, перемелеться? Чи ті ж самі єлеватори без електрики працюють, а конбайни без ремонту й паливо-мастильних?
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09.05.2024 20:18 Відповісти
електрика не левова частина затрат. а сша підвищили ціну на топливні ячейки для АЕС, то може штати теж струмом та окропом?
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09.05.2024 20:51 Відповісти
хліб пекли на газу, комбайни їздять на дизельному паливі, до чого тут єлектрика? Негайно робіть заяву в ад, щоб хліборобів били струмом!
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09.05.2024 20:48 Відповісти
Лікуйтесь, якщо недоходить вищенаписане.
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09.05.2024 21:16 Відповісти
Я вас не ображав і на особистості не переходив. Хвора тут тільки ви - нападаєте на людей з образами.
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09.05.2024 22:38 Відповісти
Звичайно,до дуреп не доходить , що курс долара кожен день росте а электрику дають американські ячейки "Вестінгауз", які купують теж за долари.
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09.05.2024 22:46 Відповісти
А чого електик на вас матиме працювати задарма?
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09.05.2024 20:52 Відповісти
або за зарплатнею 2019 року?
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09.05.2024 20:58 Відповісти
Претензіі - Байдену або *****, вони підвищують курс гривні до доллара, бо ТВЕЛИ для АЕС ми купуємо за валюту.
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09.05.2024 20:54 Відповісти
давайте ми вам делегуємо обов`язки Енергоатома, йдіть та купляйте ТВЕЛИ у штатів за старими цінами в гривнях 2020 року.
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09.05.2024 20:57 Відповісти
А давайте без давайте. Я вас нікуди не посилала й повноваження не делегувала. В кожного своя робота. Просто треба її виконувати, а не красти. А ви підіграєте зеленій наволочі.
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09.05.2024 21:15 Відповісти
ви послали электриків працювати за цінами 2019 року. Вони по вашому не люди?
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09.05.2024 22:36 Відповісти
До чого тут електрики? То вони ціни підіймають? Я писала про власників та керманичів енергетичних компаній. Але ж ви читаєте, але зміст не доходить. На утримання управлінського апарату йде левова частка бюджету тих компаній. І ціни вони піднімають щоб самі добре жили й ще відсоткі нормальні зеленим відслюнявлюють, щоб їх не чіпали. Чи такий наївний й думаєте, що мораторій за просто так відмінили? Там, якщо поритись добре в бугалтерії, багато цікавого можна знайти...і компанії прокладки, через які гроші виводяться.
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10.05.2024 08:20 Відповісти
До чого тут керманичи та власники? Вони ціни на ядерне паливо підіймають? Чи ви така наївна що думаєте шо єлектрика росте на деревах, як булки?
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10.05.2024 08:55 Відповісти
До чого тут електрики? То вони ціни підіймають?
---

Так! В тому числі і єлектрики підіймають , бо працювати за зарплатнею 2010 року ніхто не буде! Нарід потребує підвищення зарплат, а тому тарифи підвищено! Вам це тяжко уявити, бо у вас скрізь винна зешобла!
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10.05.2024 09:04 Відповісти
а давайте без "давайте без давайте" . Всім підняли зарплатню та пенсіі, але ж ви хочете щоб єлектрик на вас працював як раб, без своєчасного підвищення зарплатні, а ще краще безплатно!То чим ви відрізеняєтесь від дєдушки Леніна та його рабів у колхозах?
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10.05.2024 09:09 Відповісти
Кому це всім? Мінімальну й деяким категоріям - це не всім.

Ще раз, для особливообдарованих - я кажу не за простих електриків, а за управлінців та власників! Що ви постійно електриків пхаєте??? Їм на 100 грн піднімут зп, а управлінці собі мільйони по КПІ нарахують!
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10.05.2024 09:20 Відповісти
Кому всім? Ніхто не робить за зарплатнею 2010року! Але вам так дуже хочеться!І єлектриків я пхаю, тому що, є проста причина, незрозуміла дурепам - щоб підвищити зарплатню, треба підняти тарифи!Підняти тарифи! І водоканалу теж, бо там теж люди працюють. І не пишіть маячню за 100 гр! Мінімалку підняли не на 100гр.
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10.05.2024 09:57 Відповісти
Це по перше - за зарплати, а по друге - топливо для АЄС подорожчало у гривнях в два рази і в півтора рази у долярах! То ж йдіть і купляйте його за старими цінами - як у вас вийде я подивлюсь.
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10.05.2024 09:59 Відповісти
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09.05.2024 19:46 Відповісти
На відновлення енергетики єс і штати міліони виділяють,не треба тут триндіти!кажіть правду що зелені жаби хочуть поживитися разом з гудком!
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09.05.2024 19:46 Відповісти
невже тяжко зказати,- ціна киловата зросла за рахунок окупації ЗАЄС, яка генерувала 30 % потрібної електроенергії, і держава додатково гатить кошти в захист існуючих ТЕС, а так як коштів нема,- всі кинулись вигрібати з кішень споживачів послуг
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09.05.2024 19:49 Відповісти
Це на словах держава захищає станції. А фактично - хріна лисого
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09.05.2024 20:50 Відповісти
стоп, а хіба окупація частини територій на яких вбільшості була інфраструктура аналогічно не зменшила споживання? Тобто впала левова частка генерації, але і споживання впало? (виправіть якщо помиляюсь)....
Щодо захисту ТЕЦ, то на деяких був, там щахист такий же ПОТУЖНИЙ як і відосіки нашого шашличника....
Тож десь таки нас ********!
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10.05.2024 05:34 Відповісти
Так а чого це все має відновлюватися за наш рахунок, а не за рахунок власника тих ТЕС Ахметова?
І так, якщо підвищувати тарифи, то треба повертатися до практики стимулювання економії енергії. До 250 кВтгод один тариф, від 250 до 1000 - більший, понад 1000 - ще більший.
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09.05.2024 19:50 Відповісти
не смішіть, ми ще йому з бюджету компенсації виплатимо за те що бізнес постраждав від військових дій)
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10.05.2024 05:35 Відповісти
Мабуть, недостатньо людей ще виїхало - треба тих що залишилися остаточно добити цінами та тарифами, бо і без того щоденне зростання цін на все з підняттям тарифу на електроенергію лише збільшиться. Дивно, що ще не придумали якогось тарифу, аби дерти гроші навіть тоді, коли послуга не надається, адже такими темпами рашисти знищать енергоструктуру за кілька місяців і є чималі шанси, що населення сидітиме в темряві доволі довго.
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09.05.2024 19:50 Відповісти
Придумали вже давно. Є абонплата у воді, доставка газу і тп
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09.05.2024 19:59 Відповісти
Не ссыте зарплата у Учителя будет 4000$
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09.05.2024 19:51 Відповісти
А на Марсє будут яблані цвєсті...
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09.05.2024 20:02 Відповісти
а що той міліард дерев мали садити на Марсі?
Адептус механікус не дозволять)
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10.05.2024 05:36 Відповісти
А може на відновлення мають йти амортизаційні відрахування та страховка? Додати можна інвестиціями.
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09.05.2024 19:53 Відповісти
Яка страховка? Воєнний стан, воєнні дії - то завжди виключення були. Ніякий Ллойд (наприклад), не візьме отаке в перестрахування, навіть якщо хтось застрахує.
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09.05.2024 20:21 Відповісти
Стосовно амортизаційних відрахувань заперечень нема? Тоді нагадайте мені, яка з електростанцій побудована за часів незалежності. Нема такої, кажете? Отже, амортизаційні відрахування ПОВНІСТЮ перекривають її стартову вартість. А страховка - ота, про котру вже давно бреше х"єграйська команда - "страховка воєнних ризиків". Якщо всеодно недостатньо - у банк по кредит. Бо, здається мені, що імпортована електрика вже набагато дешевша.
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10.05.2024 08:32 Відповісти
Населення повинно саме собі побудувати електростанції. А потім платити за користування завищеними тарифами.
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09.05.2024 19:55 Відповісти
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09.05.2024 20:59 Відповісти
Тес приватні! Отож нехай власник своїм коштом і відновлює! Він нехіло заробляє на енергетиці!
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09.05.2024 20:01 Відповісти
За останній рік він футболістів накуппляв НА 37 МІЛЬЙОНІВ! Значить гроші є!
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09.05.2024 20:06 Відповісти
На відновлення енергетики партнери надали більше 120 мільярдів гривень, де ці гроші? Ахметову поповнити запаси треба? Почули кожного, список кожних додається.
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09.05.2024 20:13 Відповісти
Ну виходить так,що власник Ахметов,його власність знищили,а мене це обходить,чи може він потім безкоштовно буде давати мені електроенергію,нехай розкошелюється і свої міліарди,які заробив на нас,тепер вкладає,чого я повинен йому компенсувати втрати? Обдерли нас всіх до нитки,за безцінь скупили обленерго,а тепер знову за наш рахунок поживитись.
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09.05.2024 20:32 Відповісти
А я вчора одразу подумав про це коли Шмигаль сказав,за мільярд доларів,які потрібні на відновлення.
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09.05.2024 20:34 Відповісти
При цьому міжнародна енергетиці безкоштовно надається, хоча це все приватні контори, при чому 90% належить колишнім ригам та тим, хто в свинособакії зараз знаходиться.
Але народ - лох не мамонт, лох не вимре
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09.05.2024 20:48 Відповісти
Население платит годами за электроэнергию.
Не все же деньги ушли на миллионные зарплаты руководителям и зарплаты поменьше руководителям уровня по ниже.
Какая-то часть и не малая, должна идти на поддержание и развитие энергосистем.
Где эти деньги? В замках на лазурном берегу Франции?
Ахметов владеет частной компанией. Вот из своей прибыли и пусть устраняет повреждения.
Не может? Может устанавливать высокие зарплаты и премии себе и своим сотрудникам?
А раз Ахметов сам не в состоянии решить проблемы, то пусть передает свою компанию государству.
А государство найдет более предприимчивого руководителя. Желающие найдутся
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09.05.2024 21:00 Відповісти
Не треба ляля. В Києві вже два роки тому відклбчали електрику за борг, наприклад у 600 грн.
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09.05.2024 21:36 Відповісти
Доречі, 17 липня набуває чинність закон про заборону використання руського язика.
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09.05.2024 21:37 Відповісти
... закон про заборону використання руського язика
----------------------------------------------------------------------------
Марина, учи матчасть и не пиши чушь.

Во-первых, не руського язика, а російської мови
Во-вторих, "руський язик" - это язык на котором говорили в Киевской Руси.

Ты перепутала "руський язик" с "русским языком".

В третьих, почитайте сам Закон и узнаете, что я имел ввиду.
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09.05.2024 22:20 Відповісти
Варто розглянути можливість одноразової виплати абонентами "суми на відновлення"замість підвищення тарифів. Потрібна велика сума на закупівлю запчастин і виконання робіт відразу, а не розтягнута в часі на рік. Краще віддати, скажімо, 1000 гривень сьогодні і бути впевненим в тому що осінню енергосистема буде приведена до робочого стану ніж "доїтися" по сотні протягом року і потерпати від розрухи.
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09.05.2024 21:20 Відповісти
І знати, куди пішли гроші. А ще краще - випустити державні облігації займи на ввдновоення енергосистеми...з поверненням з відсотками. Як тупі совєти робили..
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09.05.2024 21:39 Відповісти
Памятаю в дитинстві ми з цих облігацій кораблики робили і в струмки пускали. У діда була ціла шафа вщерть забита облігаціями...
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09.05.2024 22:11 Відповісти
Мрійники і ще, щоб вам вони звітували.
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10.05.2024 00:54 Відповісти
Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.

Л. Подерв'янський
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09.05.2024 21:23 Відповісти
Тільки сьогодні на відновлення енергетики України, Германія та Англія виділила гроші. З 2022 року, скільки було допомоги країнами Заходу Укренерго, що можна було б не одну сонячну електростанцію чи ТЕС побудувати. Головне не дати керівникам Укренерго втекти за кордон. Після перемоги України, будуть нести відповідь перед народом.
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09.05.2024 21:26 Відповісти
віддалено на Кабо-Верде будуть мучитися.
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21.05.2024 21:53 Відповісти
Наче, населення має зрозуміти, що потрібно відновлювати зруйноване. Але після того, як я побачив рейтинг 200 найбільших компаній, я свою думку про необхідність підняття тарифів змінив: всі енергокомпанії в 2023 отримали десятки мільярдів чистих прибутків
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09.05.2024 21:31 Відповісти
Довбойоби, які проти підвищення тарифів зможуть самі видобувати електрику *********** паличками. Цю схему 95 квартал уродів розробив щє у 2014 році.. всі сміялися, а потім у 2019 р. голосували дебіли за клоуна 95 кварталу Зеленського..
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09.05.2024 21:40 Відповісти
Населенню- підвищення тарифів...
А владі- закон про скасування штрафів за створення та користування офшорами...і звідки ж взялося 1200 нових мільйонерів...?!
Повний треш...!(
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09.05.2024 23:05 Відповісти
Рыги превратили Украину в большой Донбасс. С нищающим населением с которого дерут три шкуры.
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09.05.2024 23:06 Відповісти
https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02fq9vfXes37QaqEuEX8b92T29DdgXKJLv8SNQiVVDsgJesC4huTfogfKky6WYCb6Zl Олег Попенко


Как вы можете увидеть, в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий.
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10.05.2024 01:01 Відповісти
А зарплати у людей зростуть...вони теж потребують коштів...а то ціни як в Європі а зарплати як в дупіі...
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10.05.2024 05:49 Відповісти
У Мартинюка немає грошей на ремонт? То нехай візьме кредит.
Але ж Мартинюк хоче, щоб в цю яму потрапляло населення а не він.
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10.05.2024 09:53 Відповісти

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