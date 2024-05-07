Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року, – Держенергонагляд

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. [...] Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", – сказав він.

Слободян нагадав, що раніше Національний банк України оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі НБУ зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо,тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

"Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду", – зазначив він.

Тарифи на електроенергію

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Нагадаємо, Кабмін із 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.