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Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року, – Держенергонагляд

тариф,тарифи

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. [...] Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", – сказав він.

Слободян нагадав, що раніше Національний банк України оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі НБУ зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо,тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

"Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду", – зазначив він.

Тарифи на електроенергію

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Нагадаємо, Кабмін із 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4235) Підвищення тарифів (237) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+15
А хто мені пояснить як воно так виходить - ДТЕК часна компания, я розумію шо під час війни ........ то да інше, 3,14здіти можно багато, так ось, до чого я підвожу - а шо, власник компанії ДТЕК вже продав на торгах свою нерухомість, бентлі, коштовності дружини, розпродав колекцію вина, яхти тощо, шоб врятувати свій бізнес? Він вже з голою допою? Ні, він у бобровій шубі на ламборджині з Лондону, через своїх клерків розповідає нам за свою важку долю, розповідає як він бідує, та долю ДТЕК чім обгрунтовує власну патологічну бандитську жадібність і вимагає підвисити таріф населенню яке сплош міліронери, і це при тому шо бабло його лакей Шмигаль з нашого гаманця та наших кішеній йому виделяє міліардами. До речі, ДТЕК позавчора поскаржився на брак кадрів, так власник має двох синів Дамира та Альмира призивного віку, яких ховає по закордонню, чому тато іх не мобілізую до верстатів чі ремонту підстанціх у власному ДТЕК? Я не кажу про ЗСУ, но у ДТЕК шоб врятувати власний бізнес яків він облогує нас та гарно харчується сам то його сини. С.ц.у.к.и.
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07.05.2024 16:21
+14
то може випустити які-небудь енергетичні облігації випустите, щоб люди не відчували себе кинутими. а то як доходи та прибутки то ДТЕКу, а як ремонт та відновлення, то підвищення тарифу
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07.05.2024 15:39
+13
Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

В нене питання - а собсно якого хрєна не подають в міжнародні суди на рашку і не стягують за ущерб ??? Чого ми повинні платити за відновлення енергообєктів ? То я електростанції бомбив чи шо ?
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07.05.2024 16:06
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значит будут грабить
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07.05.2024 15:39 Відповісти
то може випустити які-небудь енергетичні облігації випустите, щоб люди не відчували себе кинутими. а то як доходи та прибутки то ДТЕКу, а як ремонт та відновлення, то підвищення тарифу
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07.05.2024 15:39 Відповісти
я б ні копійки не вклав в ДТЕК. я знаю, який стан обладнання там, і коли там останній раз був капітальний ремонт енергоблоків
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07.05.2024 15:42 Відповісти
А чом би ні??? Держбрг, тарифи..... А зелайну на автівки, землю, нерухомісь. Щоб шалашевка, Лєнка, собі кросівки купилонові, щою 95 квартал ще більші пики відїв.... Слава дегенерату!
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07.05.2024 15:40 Відповісти
Ахмєтка не збідніє, якщо тарифи залишити такі як є для
населення, адже за 23 рік він заробив немало!
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07.05.2024 15:40 Відповісти
для українського народу - рашист окупант і українські грабіжники...є однаковими ворогами
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07.05.2024 15:44 Відповісти
Это абсолютно необходимо. Новая яхта и новые дома Ахметова требуют значительных затрат. Несмотря на то, что Ахметов покупает электроэнергию по 1 копейке и продает по 3000 грн. - этого недостаточно! Ну и что, что энергетика самая прибыльная отрасль, этого мало! МАЛО! МАЛО!

ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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07.05.2024 15:47 Відповісти
Як добре що у 2019 році обрали це .айно.
Зарплата вчителів 4000$, комунальні послуги не зростають, що він там ще не брехав
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07.05.2024 15:59 Відповісти
Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

В нене питання - а собсно якого хрєна не подають в міжнародні суди на рашку і не стягують за ущерб ??? Чого ми повинні платити за відновлення енергообєктів ? То я електростанції бомбив чи шо ?
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07.05.2024 16:06 Відповісти
Ну да, піднімаємо тарифи і дальше по ланцюжку -вода, комунальні, газ. Що там ще - ціни на всі продукти, послуги і т.д. Ай да покращення, ...уки.
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07.05.2024 16:06 Відповісти
А що, вже все зроблено для якісного надання послуги? Бо електроенергія потрібна споживачам цілодобово, а не за графіками, які встановлює продавець. Не можете забезпечити якість - не маєте права вимагати підвищення цін. Пошкодження майна приватних постачальників - це проблеми їх та страховиків, а не споживача.
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07.05.2024 16:08 Відповісти
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07.05.2024 16:15 Відповісти
Ти диви. Є така контора виявляється. Нікому бл*ть не відома. Яка також усіма руками "голосує" за фінансування третьої яхти ахметова. Нагадую, що другу воно купило після підвищення тарифів х2.
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07.05.2024 16:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=md-3BJ3KVx4 "країна мрії Зєлєнскага" ...
- прАдлєвать нАш Вирок-2019 бУдітє, лохи-експериментатори? чи всі вже повтікали "через Тису"?
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07.05.2024 16:18 Відповісти
А хто мені пояснить як воно так виходить - ДТЕК часна компания, я розумію шо під час війни ........ то да інше, 3,14здіти можно багато, так ось, до чого я підвожу - а шо, власник компанії ДТЕК вже продав на торгах свою нерухомість, бентлі, коштовності дружини, розпродав колекцію вина, яхти тощо, шоб врятувати свій бізнес? Він вже з голою допою? Ні, він у бобровій шубі на ламборджині з Лондону, через своїх клерків розповідає нам за свою важку долю, розповідає як він бідує, та долю ДТЕК чім обгрунтовує власну патологічну бандитську жадібність і вимагає підвисити таріф населенню яке сплош міліронери, і це при тому шо бабло його лакей Шмигаль з нашого гаманця та наших кішеній йому виделяє міліардами. До речі, ДТЕК позавчора поскаржився на брак кадрів, так власник має двох синів Дамира та Альмира призивного віку, яких ховає по закордонню, чому тато іх не мобілізую до верстатів чі ремонту підстанціх у власному ДТЕК? Я не кажу про ЗСУ, но у ДТЕК шоб врятувати власний бізнес яків він облогує нас та гарно харчується сам то його сини. С.ц.у.к.и.
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07.05.2024 16:21 Відповісти
ти взагалі шось знаєш про акціонерні товариства? Може читав колись? Якщо б так було як ти пишеш - ніхто ніколи взагалі бізнесом би не займався
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07.05.2024 17:57 Відповісти
У нас так, не займався, а ось на Заходы займатся і дуже успышно. До речі, поясніть у чому я не правий на рахунок ДТЕК. А шо таке АТ я в курсі. І як вони створюються і як бюджет доять. Ось як ДТЕК.
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07.05.2024 18:15 Відповісти
Товари́ство з обме́женою відповіда́льністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») - організація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F суб'єкт господарювання , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82 статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE господарських товариств .

Сутність товариства з обмеженою відповідальністю в тому, що https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 учасники такого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE товариства відповідають за його зобов'язаннями в обмеженому об'ємі. Назва товариство з обмеженою відповідальністю не означає обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права певними розмірами майна або грошових коштів, йдеться про обмеження відповідальності учасників, які несуть ризик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8 збитків у межах їхніх внесків до статутного капіталу, які вони можуть втратити. Але додаткових вимог до учасників не висуваються, стягнути з учасників додаткові суми (на відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE повного чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE командитного товариства ) не можна.
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07.05.2024 18:17 Відповісти
Хвилиночку, у мене всі ходи запісано.
Я не просив тут о ТОВ шось викладати, а про мова шла про АТ, на яке ви зробили акцент спочатку. Між ними істотна відмінність.
Двійка, відповідь не зарахована.
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07.05.2024 19:43 Відповісти
Альо, ватнийбік, я бачу ти настількі переповнений "знанням" за бізнес шо спочатку сказав про АТ, а у відповід на питання шо воно таке скопипастив про ТОВ. Ти шось взагалі про АТ читав?
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07.05.2024 20:05 Відповісти
старий дуралєй, ДТЕК це ТОВ. Ти хоч би трохи погуглив перед тим як дристати в коментах
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08.05.2024 10:55 Відповісти
Шмаркачь, ти ж спочатку стверджував шо АК? Може це не ти був, дебілятко?
https://biz.censor.net/user/75681

ти взагалі шось знаєш про акціонерні товариства? Може читав колись? Якщо б так було як ти пишеш - ніхто ніколи взагалі бізнесом би не займався

Клоун, ти уж якось устаканься, ДТЕК це акціонерне товариство, як ти висрав на початку, чи це ТОВка, як ти висрав зараз. Чи може він шось трете.
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08.05.2024 11:48 Відповісти
Вам що,шкода грошей на яхту патріоту?
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07.05.2024 16:47 Відповісти
Британці у другу світову для захисту від фау-1 використовували аеростати/сітки наприклад. На що пішли гроші виділені на захист енергетики?
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07.05.2024 16:56 Відповісти
Не на що, а куди. У кишеню.
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07.05.2024 19:29 Відповісти
"...Структура власності в енергетиці є досить непрозорою, про що свідчить висока частка номінальних власників з таких юрисдикцій як: Кіпр, Нідерланди, Латвія, а також наявність акціонерів зі Швейцарії та Австрії. Тобто з країн, котрі зазвичай використовуються для прикриття фактичних бенефіціарних власників.

Третє місце за кількістю компаній під іноземним корпоративним контролем у вибірці критично важливих підприємств енергозабезпечення займає Китай, резиденти якого володіють акціями 5 підприємств. Більше того, поглиблений аналіз виявив 10 компаній з китайським капіталом.

Олігархічні бізнес-групи, зокрема Дмитра Фірташа, Ріната Ахметова, Костянтина Григоришина, VS Energy, Ігоря Коломойського та низки колишніх депутатів "ОПЗЖ" де-факто контролюють критичні активи у сфері енергозабезпечення України..."

Докладніше читайте в "https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/ Кому належить енергетична інфраструктура України ?".

Але простіше зняти гроші на відбудову з лохів, ніж з власників, правда ж?
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07.05.2024 17:03 Відповісти
Якби ж то Ахметов вкладав гроші у відновлення енергетики, а не в покупку нових палаців у Лондоні, які йому на хіба потрібні...
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07.05.2024 17:27 Відповісти
слава рижому пітуху ахметову який натягує та кормить народ України
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07.05.2024 17:43 Відповісти
Внутрішні резерви, це обов'язково підвищення тарифів для народу? У такому випадку, найкраще для народу, це змінна Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України та власників енергосистеми. Ціни росли як до війни та і під час війни.Скільки вам західні країни дають грошей на підтримку енергосистеми? Чи не пора правоохоронним органам провести розслідування, куди дівається закордонна допомога в області енергосистеми? Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, ніж свої гниди.
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07.05.2024 18:04 Відповісти
порахуйте скількі разів підвищували ціни на єлектрику з 91 року по 2021. Чого ви тоді не скиглили?
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07.05.2024 18:36 Відповісти
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07.05.2024 19:13 Відповісти
треба зробити 4,5 гр квт.
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07.05.2024 19:21 Відповісти
До ноги тобі прив'язати 4,5 кг і у Дніпро
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07.05.2024 19:23 Відповісти
краще вже 45, бо гівно погано тоне
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07.05.2024 19:32 Відповісти
В тебе є сумніви що незабаром буде 4.5??
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07.05.2024 21:17 Відповісти
В тебе є сумніви що незабаром буде 4.5??
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07.05.2024 20:31 Відповісти
зелений, тебе ж повісять на стовпі коли буде суд Лінча над зеленським ....
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07.05.2024 19:22 Відповісти
мене нагородять.
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07.05.2024 22:22 Відповісти
Зе тріпером, нагородять обов'язково
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08.05.2024 00:59 Відповісти
тебе
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08.05.2024 02:07 Відповісти
хто зелений, той і хворіє зеленими хворобами
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08.05.2024 14:08 Відповісти
напиши це греті тумберг
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08.05.2024 14:59 Відповісти
https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02fq9vfXes37QaqEuEX8b92T29DdgXKJLv8SNQiVVDsgJesC4huTfogfKky6WYCb6Zl Олег Попенко


в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий
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07.05.2024 19:11 Відповісти
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07.05.2024 19:13 Відповісти
Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Джерело: https://biz.censor.net/n3488204
ВИ ОХ***И ?
Ледь не всі лінії електрокомунікацій і станції виробництва електрики ПРИВАТНІ, в основному Ахметова, це олігархічна власність, хай він з корешами свою власність за власні грощі і лагодять, або націоналізуйте.
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07.05.2024 19:20 Відповісти
Сімейна схожість, без гумора.
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07.05.2024 19:25 Відповісти
Це неправда, це російське ІПСО. Ви що не знали, що ціни були високими на електроенергію із-за "Ротердам +"? Володя Херпіду навів спрведливість і знищив "Ротердам+", а з нею і високі ціни на електроенергію. А разом з цим він встановив справедливі ціни на всі продукти та послуги і навіть на долар, який ось-ось буде коштувати 8 грн. Не вірте брехні, вірте Володі Херпіду і премєр міністру від Ахметова Шмигалю. Ці обманювати не будуть, так 73%?
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07.05.2024 19:37 Відповісти
Що за тупа відмазка??? Ще до масованих обстрілів закидували інфу про необхідність підняття тарифів. І цікавий вихід. Не виділити гроші, не залучити інвесторів, або взяти кредити, а хай люди самі платять за відновлення. І що потім? Відбудують і знизять тарифи в декілька разів? Клоунада. Шапіто-система.
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07.05.2024 22:21 Відповісти
да уж. а зарплаты поднять не хотят?
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08.05.2024 09:34 Відповісти
А як же заява найвеличнішого, що мараторій на тарифи до кінця війни? Чи пацан за базар не відповідає?
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08.05.2024 09:59 Відповісти
Так офіційно війни немає! "Воєнний стан" закінчився в березні 2022 року.👈
Лохів думають грузануть((:
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08.05.2024 10:34 Відповісти
Мразоти.
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08.05.2024 10:01 Відповісти
Дуже вчасно. "Дякуємо". Все запам'ятаємо.
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08.05.2024 10:02 Відповісти
Ну ось - самі бачете , в Україні (якщо підвищують ціни на комуналку, паливо, електро) - то офіційно війни намає!
А нас , як лохів хочуть загнати в так званий "ТЦК" відновлювати якийсь дані
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08.05.2024 10:35 Відповісти
Пояснюю для тупих . Україна вимушена купувати електрику у Европі ,а там ціна геть інша , своєї електрики недостатньо , бо розбомбили електростанціі! Це одна точка зору ,і вона пояснює усе , а відновлення енергетики , це вже інша справа. А ле ще є дурні дії влади. От питання , чи треба нам вночі освітлювати усі міста і села у комендантську годину ?Чи треба купувати такі обсяги за кордоном , чи може таки відключати побутових споживачів? Може треба змінити графіки роботи підприємств для економіі? Ніхто цим не займається , простіше перекласти все на людей. Як і було з початку повномасштабного вторгнення , виживайте я к хочете , донатьте , а ми вас ще на м'ясо будемо відловлювати , а самі красти і ховатись від мобілізації! А ще здавати країну ворогу!
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08.05.2024 10:45 Відповісти

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