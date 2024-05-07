Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року, – Держенергонагляд
Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.
Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян.
"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. [...] Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", – сказав він.
Слободян нагадав, що раніше Національний банк України оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі НБУ зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.
За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо,тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.
Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.
"Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду", – зазначив він.
Тарифи на електроенергію
Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.
Нагадаємо, Кабмін із 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн.
Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.
Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.
У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.
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населення, адже за 23 рік він заробив немало!
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
Зарплата вчителів 4000$, комунальні послуги не зростають, що він там ще
небрехав
В нене питання - а собсно якого хрєна не подають в міжнародні суди на рашку і не стягують за ущерб ??? Чого ми повинні платити за відновлення енергообєктів ? То я електростанції бомбив чи шо ?
- прАдлєвать нАш Вирок-2019 бУдітє, лохи-експериментатори? чи всі вже повтікали "через Тису"?
Сутність товариства з обмеженою відповідальністю в тому, що https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 учасники такого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE товариства відповідають за його зобов'язаннями в обмеженому об'ємі. Назва товариство з обмеженою відповідальністю не означає обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права певними розмірами майна або грошових коштів, йдеться про обмеження відповідальності учасників, які несуть ризик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8 збитків у межах їхніх внесків до статутного капіталу, які вони можуть втратити. Але додаткових вимог до учасників не висуваються, стягнути з учасників додаткові суми (на відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE повного чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE командитного товариства ) не можна.
Я не просив тут о ТОВ шось викладати, а про мова шла про АТ, на яке ви зробили акцент спочатку. Між ними істотна відмінність.
Двійка, відповідь не зарахована.
https://biz.censor.net/user/75681
ти взагалі шось знаєш про акціонерні товариства? Може читав колись? Якщо б так було як ти пишеш - ніхто ніколи взагалі бізнесом би не займався
Клоун, ти уж якось устаканься, ДТЕК це акціонерне товариство, як ти висрав на початку, чи це ТОВка, як ти висрав зараз. Чи може він шось трете.
Третє місце за кількістю компаній під іноземним корпоративним контролем у вибірці критично важливих підприємств енергозабезпечення займає Китай, резиденти якого володіють акціями 5 підприємств. Більше того, поглиблений аналіз виявив 10 компаній з китайським капіталом.
Олігархічні бізнес-групи, зокрема Дмитра Фірташа, Ріната Ахметова, Костянтина Григоришина, VS Energy, Ігоря Коломойського та низки колишніх депутатів "ОПЗЖ" де-факто контролюють критичні активи у сфері енергозабезпечення України..."
Докладніше читайте в "https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/ Кому належить енергетична інфраструктура України ?".
Але простіше зняти гроші на відбудову з лохів, ніж з власників, правда ж?
в Германии, одной из самых богатых стран мира, не перекладывают на потребителей проблемы с созданием ( восстановленим) инфраструктуры, а берут эти деньги с крупнейших монополий
ВИ ОХ***И ?
Ледь не всі лінії електрокомунікацій і станції виробництва електрики ПРИВАТНІ, в основному Ахметова, це олігархічна власність, хай він з корешами свою власність за власні грощі і лагодять, або націоналізуйте.
Лохів думають грузануть((:
А нас , як лохів хочуть загнати в так званий "ТЦК" відновлювати якийсь дані