Збитки енергетики України внаслідок масованих атак Росії перевищили $1 мільярд, – Галущенко

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі досить складна.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", – сказав Галущенко.

Він зазначив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

Окрім того, продовжуються щоденні атаки на різні види енергооб'єктів дронами, балістикою або артилерією.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", – сказав міністр.

Він, однак, додав, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що ворог може атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати країні сучасні засоби ППО.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.