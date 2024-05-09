Сегодня снова возможны ограничения электроэнергии для промышленности, утром Украина уже привлекала аварийную помощь, - Минэнерго

Из-за вражеских атак и значительных повреждений энергообъектов ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей, применение ограничений для промышленности возможно и сегодня, 9 мая 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, 8 мая потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью, которая привлекалась из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Также в дневные часы Украина по запросу Польши в экстренном порядке получала излишки электроэнергии.

По данным Минэнерго, сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.

Читайте: Россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях. Вечером могут ввести ограничения, - Минэнерго

Ограничение потребления электроэнергии

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. Также с 18:00 до 23:00 в часы вечернего пика во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы". - резюмируют в Минэнерго.

Массированная атака на Украину 8 мая

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".

Оккупанты запустили 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО смогла уничтожить 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 беспилотников.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.