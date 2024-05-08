Россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях. Вечером могут ввести ограничения, - Минэнерго
Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии с 19 до 22, так как враг атаковал энергообъекты в 6 областях.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
"Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Также в западной области повреждена газовая инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.
Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии
"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)", - обратились в Минэнерго к гражданам.
Промышленность в министерстве просят пересмотреть производственные процессы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. А также максимально привлекать импорт, чтобы гарантированно избежать отключений.
Обстрел в ночь на 8 мая
Вечером 7 мая стало известно о взлете трех Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая армия РФ на несла очередной массированный ракетный обстрел.
Силам ПВО удалось уничтожить 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.
По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом - энергообъекты и около 30 домов.
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Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
Пропозиції? Ось вам ситуація в енергетиці України на початку грудня 2022 р.
https://forbes.ua/ru/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
Дуже уважно прочитайте і вам все одразу стане зрозуміло. Що
зробленоне зробленоз того часу. І пропозиція тут лише одна: терміново прибирати тих, хто нікуя не робить. (а краще під суд та у в'язницю).
Тому найперше що зараз можно зробити, щоб завдати хоча б частково відчутних ударів - це
Як "винос" енергетики у курських селах влине на захист енергосистеми України? "Виносити" усіми заходамитреба кацапську армію, щось там обмежено робити з .бнутими мирними кацапами - тільки погіршувати ситуацію.
І да, якщо що, то у курських селах ТЕЦ нема. Всі три ТЕЦ у Курську.
МобПідрозділи з ЦОВВ, їм подавали відповідні пропозиції…. Передбачені Законами… Усе по РИГламенту КМУ …
Слідчі, з ГПУ, СБУ, ДБР та інші, можуть це перевірити.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Захищаймо Україну від таборів ГУЛАГУ2 на мордовії чи удмуртії
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Відсутність світла вночі після масованих ударів проти об'єктів критичної інфраструктури України добре помітна з супутника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/NASA NASA , 24 листопада 2022 року
Місце атакиОб'єкти критичної та цивільної інфраструктури на території України
Чесно кажучи - мені *****, що вони платять. Вирубіть - *****!
я вечером пришел -душ принял ,руки помыл и водонагревательный бак мощью 1,5 Квт или 2 Квт начинает мотать.
Можно подключить бак к отдельному счетчику который бы ночью по дешевому тарифу нагрелся ..Но этого нет ..а выход Украине надо искать.Если 300 тысяч бойлеров не будут вечером включатьс я в час пик то это сэкономит много ресурсов.
Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно.
+ выхлопная в бойлер..как то так