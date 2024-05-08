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Россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях. Вечером могут ввести ограничения, - Минэнерго

Українців закликають обмежити споживання електроенергії

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии с 19 до 22, так как враг атаковал энергообъекты в 6 областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Также в западной области повреждена газовая инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.

Также читайте: Рашисты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье, был пожар

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)", - обратились в Минэнерго к гражданам.

Промышленность в министерстве просят пересмотреть производственные процессы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. А также максимально привлекать импорт, чтобы гарантированно избежать отключений.

Также читайте: Ночью враг снова атаковал ряд энергетических объектов Украины, - Галущенко

Обстрел в ночь на 8 мая

Вечером 7 мая стало известно о взлете трех Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая армия РФ на несла очередной массированный ракетный обстрел.

Силам ПВО удалось уничтожить 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом - энергообъекты и около 30 домов.

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обстрел (26951) энергетика (2552) Минэнерго (363) отключение света (422)


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Топ комментарии
+28
при таких темпах знищення енергетичної інфраструктури восени настануть такі обмеження, що постачання в Україну автотрансформаторів буде до сраки, бо буде актуально постачання парафіну для свічок.
Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
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08.05.2024 11:02
+18
Та ви шо? Якось неочікуванно. Перший раз чуємо, що кацапи б'ють по енергосистемі? Хай наєм розповість, як він і його мародерська команда стирили 9 мільярдів, які виділені для захисту таких об'єктів. Це тільки вдуматися, одні віддають своє життя за захист України, а такі як наєм, серлєщ, резніков, єлдак, тимошенко, тищенко... тирять і мародерять. А що ви хотіли від слуг слуг?
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08.05.2024 11:23
+16
Зелена пліснява, щось там хрипло прогундосила про потужжжжжжжну відповідь🤔🧐😁 Ню-ню... хотілось би напасматрєть, як черговий український весільний дрон виб'є шибку в гаражі на далеких околицях брянська, чи якогось верхнього ***********😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:09
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Правила форума Совет форумчан
при таких темпах знищення енергетичної інфраструктури восени настануть такі обмеження, що постачання в Україну автотрансформаторів буде до сраки, бо буде актуально постачання парафіну для свічок.
Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
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08.05.2024 11:02 Ответить
Соромлюся запитати: А чому "винос енергетики у прикордонних областях РФ" завадить москалям продовжувати добивати енергетику України?
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08.05.2024 11:13 Ответить
економічна та соціальна нестабільність, перебої у роботі підприємств ВПК, порушення залізничної логістики, нестача палива у прикордонних областях і так далі... Ящо раніше почати, то восени їм вже буде важко зосередитись на одній задачі, бо прийдеться вирішувати ще з десяток інших.
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08.05.2024 11:25 Ответить
Ви самі вірите у те, що написали? Смішно. До ракетного терору України все це не має жодного стосунку.
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08.05.2024 11:49 Ответить
на даний момент часу - не має. Бо не має нікої симетричної відповіді.
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08.05.2024 11:52 Ответить
А ви щось пропонуєте? Чи просто сидіти і чекати, доки повністю зруйнують нашу енергосистему? Смішно йому, мля...
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08.05.2024 11:53 Ответить
Не треба дишманських маніпуляцій. Дурню зрозуміло, що сміюся я не з обстрілів енергосистеми України, а з аргументації опонента.
Пропозиції? Ось вам ситуація в енергетиці України на початку грудня 2022 р.
https://forbes.ua/ru/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
Дуже уважно прочитайте і вам все одразу стане зрозуміло. Що зроблено не зробленоз того часу. І пропозиція тут лише одна: терміново прибирати тих, хто нікуя не робить. (а краще під суд та у в'язницю).
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08.05.2024 12:09 Ответить
Найперше треба завдавати ударів по місцях базування ракетоносіїв та виносити їхні заводи з виробництва ракет та беспілотників.
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08.05.2024 11:51 Ответить
завдавай
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08.05.2024 11:55 Ответить
не до всього можем дотягнутись через відстань, а цехи багатьох підприємств ВПК важко суттєво пошкодити БПЛА з б\ч у 60 кг.
Тому найперше що зараз можно зробити, щоб завдати хоча б частково відчутних ударів - це
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08.05.2024 11:59 Ответить
перепрошую,а у нас є дозвіл на викор. атакмс по території оркостану?
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08.05.2024 20:15 Ответить
ні, нема.
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08.05.2024 20:16 Ответить
В городі бузина...
Як "винос" енергетики у курських селах влине на захист енергосистеми України? "Виносити" усіми заходамитреба кацапську армію, щось там обмежено робити з .бнутими мирними кацапами - тільки погіршувати ситуацію.
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08.05.2024 12:05 Ответить
виносити кацапську армію на своїй теріторії ми можемо ще п'ять років, може сім, а може дванадять.... Це теж перспектива. Якщо аідприємства ВПК будуть працювати на європейській частині росії, і на них буде кому працювати, а не поїдуть за Урал, чи в Казахстан, то "виносити" їх армію ми будемо безкінечно довго.
І да, якщо що, то у курських селах ТЕЦ нема. Всі три ТЕЦ у Курську.
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08.05.2024 12:14 Ответить
Добре, що Шмигаль з оточенням, Укренерго, власниками енергоПідприємств та наємами, завчасно і якісно підготувалися в Особливий період до таких наслідків…. Закон вимагав!
МобПідрозділи з ЦОВВ, їм подавали відповідні пропозиції…. Передбачені Законами… Усе по РИГламенту КМУ …
Слідчі, з ГПУ, СБУ, ДБР та інші, можуть це перевірити.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Захищаймо Україну від таборів ГУЛАГУ2 на мордовії чи удмуртії
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08.05.2024 11:03 Ответить
Зелена пліснява, щось там хрипло прогундосила про потужжжжжжжну відповідь🤔🧐😁 Ню-ню... хотілось би напасматрєть, як черговий український весільний дрон виб'є шибку в гаражі на далеких околицях брянська, чи якогось верхнього ***********😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:09 Ответить
Та ви шо? Якось неочікуванно. Перший раз чуємо, що кацапи б'ють по енергосистемі? Хай наєм розповість, як він і його мародерська команда стирили 9 мільярдів, які виділені для захисту таких об'єктів. Це тільки вдуматися, одні віддають своє життя за захист України, а такі як наєм, серлєщ, резніков, єлдак, тимошенко, тищенко... тирять і мародерять. А що ви хотіли від слуг слуг?
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08.05.2024 11:23 Ответить
Єдине, що позитивне - не побачимо і не почуємо обдолбаного аморала зеленського. Виступи і вигляд цього негідника деморалізує Українців більше за всю московську пропаганду.
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08.05.2024 11:24 Ответить
Треба заохочувати розвиток альтернативної енергетики.
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08.05.2024 12:02 Ответить
Яка саме альтернативна енергетика у години пік допоможе ? Сонячна на світанку та вечором , чи вітрова коли за порогом штиль ? Альтернатива є тільки гіпотетична - американські ядерні реактори малої потужності , але хто і коли їх нам зможе виготовити і надати .... решта , то розмови ні про що.
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08.05.2024 18:46 Ответить
Для "мудрого наріда" як варіант шерстяні світри і ********* палички.
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08.05.2024 19:10 Ответить
Боневтік так вдарив по НПЗ росії, що у відповідь тепер Україна без енергетики. Тепер обстріли енергетики України вже не злочини і ніхто вже на Заході не може про це казати. Що маємо в сухому залишку?
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08.05.2024 12:20 Ответить
Дурнику, в тебе IQ нижче, ніж у мого кота. Кацапи бьють по енергетиці з осені 2022. Коли ще ніхто по кацапських НПЗ дрони не запускав.
Краще нічого не коментуй...

Відсутність світла вночі після масованих ударів проти об'єктів критичної інфраструктури України добре помітна з супутника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/NASA NASA , 24 листопада 2022 року
Місце атакиОб'єкти критичної та цивільної інфраструктури на території України
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08.05.2024 14:45 Ответить
Статистика проти тебе, черговість подій теж, заява путіна бпро відповідь була в цьому році, після перших ударів по НПЗ, також раніше була риторика злочинів проти України, а тепер з твоїм "високим" айкю ми без енергетики, а на росії кризи енергетичної немає, немає нівіть якихось значущіх проблем
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08.05.2024 17:03 Ответить
Генію передбачення ! Ану розкажи нам які ми НПЗ кацапські восени 2022 пошкоджували що всю зиму 2022-2023 у нас підстанції палахкотіли ?
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08.05.2024 18:49 Ответить
Тоді сасуджували, називали рашистів терористами, вимагали засудження від західних країн, чи ти вже про це забув? Може ще забув, що у 2023 році та зиму 2023-2024 енергетику так нещадно не обстрілювали. Ну ти тепер теж терорист, чі то что-то другое?
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08.05.2024 19:51 Ответить
Ти як кацап - питанням на питання відповідаєш , по перше . По друге - порахуй скільки за зиму 2023-2024 було знищено кацапських ракет до того моменту поки засоби ППО залишилися без ***********, а потім тринди про кацапську "доброту" , бо враження що ти троль кацапський ,що повторює кацапські наративи .
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08.05.2024 21:39 Ответить
Ось так наближається 19-е століття. Чому так звані спеціалісти з мін.енергетики не дотумкали,як і що потрібно зробити для безпечного функціювання енергообєктів(по суті обєктівкритич.інфраструктури)???
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08.05.2024 12:41 Ответить
Ви у 19 столітті жили ? (( Поділіться рецептом довголіття ....
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08.05.2024 18:50 Ответить
До осінньо-зимового періоду такими темпами виб'ють всю енергетику. Жити в містах без світла, опалення та водопостачання стане просто не реально, економіка буде практично знищена чого і добивається кацапня. Тим, хто має хати в селах та дачні будиночки пощастило - там ще якось можна протриматися якщо є хоча б грубка на дровах. Ймовірно, зимою кількість охочих в їхати дуже сильно зросте.
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08.05.2024 13:05 Ответить
Судячи з усього, влада поклала на країну і громадян болт. Через свою імпотентність, зрадливість - це вже не настільки важливо. Тепер люди мають ще й електрикою самі себе забезпечувати, бо зелені підараси не здатні ні захистити енергетику, ні розробити альтернативні схеми та децентралізацію.
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08.05.2024 14:46 Ответить
нереально
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08.05.2024 15:55 Ответить
Панове енергетики - ********** обмеження на Конча-Заспа.
Чесно кажучи - мені *****, що вони платять. Вирубіть - *****!
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08.05.2024 14:35 Ответить
скажем так .
я вечером пришел -душ принял ,руки помыл и водонагревательный бак мощью 1,5 Квт или 2 Квт начинает мотать.
Можно подключить бак к отдельному счетчику который бы ночью по дешевому тарифу нагрелся ..Но этого нет ..а выход Украине надо искать.Если 300 тысяч бойлеров не будут вечером включатьс я в час пик то это сэкономит много ресурсов.
Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно.
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08.05.2024 17:57 Ответить
"Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно. " Здається , це носить назву ТЕЦ (( , бо інших котелень з "двигунами на газу" я не знаю .
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08.05.2024 18:53 Ответить
А взвагалі це "сон рябої кобили"
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08.05.2024 19:03 Ответить
Що саме - ТЕЦ ? (((
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08.05.2024 19:05 Ответить
О, вибачаюсь це я до Вашого візаві, як я зрозумів його ідею на котельню генератор і дайош кВт-и в сєть, і ноу проблєм.
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08.05.2024 19:21 Ответить
Понятие ТЭЦ для меня-это турбины под давлением ,большое оборудование ..а двигатель сгорания с ДВС-это может быть размером с морской контейнер.
+ выхлопная в бойлер..как то так
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09.05.2024 19:38 Ответить
І в якій це котельні двигуном внутрішнього згоряння гріються ? Приклад хоч однієї діючої ((
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09.05.2024 21:58 Ответить
Проста рінату нада срочна пабібікать.
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08.05.2024 19:02 Ответить
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію, то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
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08.05.2024 19:34 Ответить
 
 