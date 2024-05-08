Россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях. Вечером могут ввести ограничения, - Минэнерго

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии с 19 до 22, так как враг атаковал энергообъекты в 6 областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Также в западной области повреждена газовая инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.

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Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)", - обратились в Минэнерго к гражданам.

Промышленность в министерстве просят пересмотреть производственные процессы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. А также максимально привлекать импорт, чтобы гарантированно избежать отключений.

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Обстрел в ночь на 8 мая

Вечером 7 мая стало известно о взлете трех Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая армия РФ на несла очередной массированный ракетный обстрел.

Силам ПВО удалось уничтожить 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом - энергообъекты и около 30 домов.