Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях. Ввечері можуть запровадити обмеження, - Міненерго
Українців просять обмежити споживання електроенергії з 19 до 22, адже ворог атакував енергооб’єкти в 6 областях.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Також у західній області пошкоджено газову інфраструктуру. Жертв та постраждалих немає.
Українців просять обмежити споживання електроенергії
"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00)", - звернулися в Міненерго до громадян.
Промисловість у міністерстві просять переглянути виробничі процеси, щоб зменшити навантаження на енергосистему. А також максимально залучати імпорт, щоб гарантовано уникнути відключень.
Обстріл в ніч на 8 травня
У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".
Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.
Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
Пропозиції? Ось вам ситуація в енергетиці України на початку грудня 2022 р.
https://forbes.ua/ru/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
Дуже уважно прочитайте і вам все одразу стане зрозуміло. Що
зробленоне зробленоз того часу. І пропозиція тут лише одна: терміново прибирати тих, хто нікуя не робить. (а краще під суд та у в'язницю).
Тому найперше що зараз можно зробити, щоб завдати хоча б частково відчутних ударів - це
Як "винос" енергетики у курських селах влине на захист енергосистеми України? "Виносити" усіми заходамитреба кацапську армію, щось там обмежено робити з .бнутими мирними кацапами - тільки погіршувати ситуацію.
І да, якщо що, то у курських селах ТЕЦ нема. Всі три ТЕЦ у Курську.
МобПідрозділи з ЦОВВ, їм подавали відповідні пропозиції…. Передбачені Законами… Усе по РИГламенту КМУ …
Слідчі, з ГПУ, СБУ, ДБР та інші, можуть це перевірити.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Захищаймо Україну від таборів ГУЛАГУ2 на мордовії чи удмуртії
Краще нічого не коментуй...
Відсутність світла вночі після масованих ударів проти об'єктів критичної інфраструктури України добре помітна з супутника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/NASA NASA , 24 листопада 2022 року
Місце атакиОб'єкти критичної та цивільної інфраструктури на території України
Чесно кажучи - мені *****, що вони платять. Вирубіть - *****!
я вечером пришел -душ принял ,руки помыл и водонагревательный бак мощью 1,5 Квт или 2 Квт начинает мотать.
Можно подключить бак к отдельному счетчику который бы ночью по дешевому тарифу нагрелся ..Но этого нет ..а выход Украине надо искать.Если 300 тысяч бойлеров не будут вечером включатьс я в час пик то это сэкономит много ресурсов.
Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно.
+ выхлопная в бойлер..как то так