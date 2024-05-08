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Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях. Ввечері можуть запровадити обмеження, - Міненерго

Українців закликають обмежити споживання електроенергії

Українців просять обмежити споживання електроенергії з 19 до 22, адже ворог атакував енергооб’єкти в 6 областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також у західній області пошкоджено газову інфраструктуру. Жертв та постраждалих немає.

Читайте: Збитки енергетики України внаслідок масованих атак Росії перевищили $1 мільярд, – Галущенко

Українців просять обмежити споживання електроенергії

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00)", - звернулися в Міненерго до громадян.

Промисловість у міністерстві просять переглянути виробничі процеси, щоб зменшити навантаження на енергосистему. А також максимально залучати імпорт, щоб гарантовано уникнути відключень.

Також читайте: Вночі ворог знову атакував низку енергетичних об’єктів України, - Галущенко

Обстріл в ніч на 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Автор: 

обстріл (28274) енергетика (2578) Міненерго (1402) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+28
при таких темпах знищення енергетичної інфраструктури восени настануть такі обмеження, що постачання в Україну автотрансформаторів буде до сраки, бо буде актуально постачання парафіну для свічок.
Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
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08.05.2024 11:02
+18
Та ви шо? Якось неочікуванно. Перший раз чуємо, що кацапи б'ють по енергосистемі? Хай наєм розповість, як він і його мародерська команда стирили 9 мільярдів, які виділені для захисту таких об'єктів. Це тільки вдуматися, одні віддають своє життя за захист України, а такі як наєм, серлєщ, резніков, єлдак, тимошенко, тищенко... тирять і мародерять. А що ви хотіли від слуг слуг?
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08.05.2024 11:23
+16
Зелена пліснява, щось там хрипло прогундосила про потужжжжжжжну відповідь🤔🧐😁 Ню-ню... хотілось би напасматрєть, як черговий український весільний дрон виб'є шибку в гаражі на далеких околицях брянська, чи якогось верхнього ***********😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:09
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при таких темпах знищення енергетичної інфраструктури восени настануть такі обмеження, що постачання в Україну автотрансформаторів буде до сраки, бо буде актуально постачання парафіну для свічок.
Давно пора припиняти хворіти інфантильним поцифізмом, та починати виносити енергетику у прилеглих областях рф.
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08.05.2024 11:02 Відповісти
Соромлюся запитати: А чому "винос енергетики у прикордонних областях РФ" завадить москалям продовжувати добивати енергетику України?
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08.05.2024 11:13 Відповісти
економічна та соціальна нестабільність, перебої у роботі підприємств ВПК, порушення залізничної логістики, нестача палива у прикордонних областях і так далі... Ящо раніше почати, то восени їм вже буде важко зосередитись на одній задачі, бо прийдеться вирішувати ще з десяток інших.
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08.05.2024 11:25 Відповісти
Ви самі вірите у те, що написали? Смішно. До ракетного терору України все це не має жодного стосунку.
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08.05.2024 11:49 Відповісти
на даний момент часу - не має. Бо не має нікої симетричної відповіді.
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08.05.2024 11:52 Відповісти
А ви щось пропонуєте? Чи просто сидіти і чекати, доки повністю зруйнують нашу енергосистему? Смішно йому, мля...
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08.05.2024 11:53 Відповісти
Не треба дишманських маніпуляцій. Дурню зрозуміло, що сміюся я не з обстрілів енергосистеми України, а з аргументації опонента.
Пропозиції? Ось вам ситуація в енергетиці України на початку грудня 2022 р.
https://forbes.ua/ru/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
Дуже уважно прочитайте і вам все одразу стане зрозуміло. Що зроблено не зробленоз того часу. І пропозиція тут лише одна: терміново прибирати тих, хто нікуя не робить. (а краще під суд та у в'язницю).
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08.05.2024 12:09 Відповісти
Найперше треба завдавати ударів по місцях базування ракетоносіїв та виносити їхні заводи з виробництва ракет та беспілотників.
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08.05.2024 11:51 Відповісти
завдавай
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08.05.2024 11:55 Відповісти
не до всього можем дотягнутись через відстань, а цехи багатьох підприємств ВПК важко суттєво пошкодити БПЛА з б\ч у 60 кг.
Тому найперше що зараз можно зробити, щоб завдати хоча б частково відчутних ударів - це
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08.05.2024 11:59 Відповісти
перепрошую,а у нас є дозвіл на викор. атакмс по території оркостану?
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08.05.2024 20:15 Відповісти
ні, нема.
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08.05.2024 20:16 Відповісти
В городі бузина...
Як "винос" енергетики у курських селах влине на захист енергосистеми України? "Виносити" усіми заходамитреба кацапську армію, щось там обмежено робити з .бнутими мирними кацапами - тільки погіршувати ситуацію.
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08.05.2024 12:05 Відповісти
виносити кацапську армію на своїй теріторії ми можемо ще п'ять років, може сім, а може дванадять.... Це теж перспектива. Якщо аідприємства ВПК будуть працювати на європейській частині росії, і на них буде кому працювати, а не поїдуть за Урал, чи в Казахстан, то "виносити" їх армію ми будемо безкінечно довго.
І да, якщо що, то у курських селах ТЕЦ нема. Всі три ТЕЦ у Курську.
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08.05.2024 12:14 Відповісти
Добре, що Шмигаль з оточенням, Укренерго, власниками енергоПідприємств та наємами, завчасно і якісно підготувалися в Особливий період до таких наслідків…. Закон вимагав!
МобПідрозділи з ЦОВВ, їм подавали відповідні пропозиції…. Передбачені Законами… Усе по РИГламенту КМУ …
Слідчі, з ГПУ, СБУ, ДБР та інші, можуть це перевірити.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Захищаймо Україну від таборів ГУЛАГУ2 на мордовії чи удмуртії
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08.05.2024 11:03 Відповісти
Зелена пліснява, щось там хрипло прогундосила про потужжжжжжжну відповідь🤔🧐😁 Ню-ню... хотілось би напасматрєть, як черговий український весільний дрон виб'є шибку в гаражі на далеких околицях брянська, чи якогось верхнього ***********😝😝😝😝😜🤪
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08.05.2024 11:09 Відповісти
Та ви шо? Якось неочікуванно. Перший раз чуємо, що кацапи б'ють по енергосистемі? Хай наєм розповість, як він і його мародерська команда стирили 9 мільярдів, які виділені для захисту таких об'єктів. Це тільки вдуматися, одні віддають своє життя за захист України, а такі як наєм, серлєщ, резніков, єлдак, тимошенко, тищенко... тирять і мародерять. А що ви хотіли від слуг слуг?
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08.05.2024 11:23 Відповісти
Єдине, що позитивне - не побачимо і не почуємо обдолбаного аморала зеленського. Виступи і вигляд цього негідника деморалізує Українців більше за всю московську пропаганду.
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08.05.2024 11:24 Відповісти
Треба заохочувати розвиток альтернативної енергетики.
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08.05.2024 12:02 Відповісти
Яка саме альтернативна енергетика у години пік допоможе ? Сонячна на світанку та вечором , чи вітрова коли за порогом штиль ? Альтернатива є тільки гіпотетична - американські ядерні реактори малої потужності , але хто і коли їх нам зможе виготовити і надати .... решта , то розмови ні про що.
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08.05.2024 18:46 Відповісти
Для "мудрого наріда" як варіант шерстяні світри і ********* палички.
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08.05.2024 19:10 Відповісти
Боневтік так вдарив по НПЗ росії, що у відповідь тепер Україна без енергетики. Тепер обстріли енергетики України вже не злочини і ніхто вже на Заході не може про це казати. Що маємо в сухому залишку?
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08.05.2024 12:20 Відповісти
Дурнику, в тебе IQ нижче, ніж у мого кота. Кацапи бьють по енергетиці з осені 2022. Коли ще ніхто по кацапських НПЗ дрони не запускав.
Краще нічого не коментуй...

Відсутність світла вночі після масованих ударів проти об'єктів критичної інфраструктури України добре помітна з супутника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/NASA NASA , 24 листопада 2022 року
Місце атакиОб'єкти критичної та цивільної інфраструктури на території України
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08.05.2024 14:45 Відповісти
Статистика проти тебе, черговість подій теж, заява путіна бпро відповідь була в цьому році, після перших ударів по НПЗ, також раніше була риторика злочинів проти України, а тепер з твоїм "високим" айкю ми без енергетики, а на росії кризи енергетичної немає, немає нівіть якихось значущіх проблем
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08.05.2024 17:03 Відповісти
Генію передбачення ! Ану розкажи нам які ми НПЗ кацапські восени 2022 пошкоджували що всю зиму 2022-2023 у нас підстанції палахкотіли ?
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08.05.2024 18:49 Відповісти
Тоді сасуджували, називали рашистів терористами, вимагали засудження від західних країн, чи ти вже про це забув? Може ще забув, що у 2023 році та зиму 2023-2024 енергетику так нещадно не обстрілювали. Ну ти тепер теж терорист, чі то что-то другое?
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08.05.2024 19:51 Відповісти
Ти як кацап - питанням на питання відповідаєш , по перше . По друге - порахуй скільки за зиму 2023-2024 було знищено кацапських ракет до того моменту поки засоби ППО залишилися без ***********, а потім тринди про кацапську "доброту" , бо враження що ти троль кацапський ,що повторює кацапські наративи .
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08.05.2024 21:39 Відповісти
Ось так наближається 19-е століття. Чому так звані спеціалісти з мін.енергетики не дотумкали,як і що потрібно зробити для безпечного функціювання енергообєктів(по суті обєктівкритич.інфраструктури)???
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08.05.2024 12:41 Відповісти
Ви у 19 столітті жили ? (( Поділіться рецептом довголіття ....
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08.05.2024 18:50 Відповісти
До осінньо-зимового періоду такими темпами виб'ють всю енергетику. Жити в містах без світла, опалення та водопостачання стане просто не реально, економіка буде практично знищена чого і добивається кацапня. Тим, хто має хати в селах та дачні будиночки пощастило - там ще якось можна протриматися якщо є хоча б грубка на дровах. Ймовірно, зимою кількість охочих в їхати дуже сильно зросте.
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08.05.2024 13:05 Відповісти
Судячи з усього, влада поклала на країну і громадян болт. Через свою імпотентність, зрадливість - це вже не настільки важливо. Тепер люди мають ще й електрикою самі себе забезпечувати, бо зелені підараси не здатні ні захистити енергетику, ні розробити альтернативні схеми та децентралізацію.
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08.05.2024 14:46 Відповісти
нереально
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08.05.2024 15:55 Відповісти
Панове енергетики - ********** обмеження на Конча-Заспа.
Чесно кажучи - мені *****, що вони платять. Вирубіть - *****!
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08.05.2024 14:35 Відповісти
скажем так .
я вечером пришел -душ принял ,руки помыл и водонагревательный бак мощью 1,5 Квт или 2 Квт начинает мотать.
Можно подключить бак к отдельному счетчику который бы ночью по дешевому тарифу нагрелся ..Но этого нет ..а выход Украине надо искать.Если 300 тысяч бойлеров не будут вечером включатьс я в час пик то это сэкономит много ресурсов.
Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно.
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08.05.2024 17:57 Відповісти
"Кроме того очень много котельных на газу которые могли бы с помощью двигателей на газу крутить генераторы.Экономически это очень выгодно. " Здається , це носить назву ТЕЦ (( , бо інших котелень з "двигунами на газу" я не знаю .
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08.05.2024 18:53 Відповісти
А взвагалі це "сон рябої кобили"
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08.05.2024 19:03 Відповісти
Що саме - ТЕЦ ? (((
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08.05.2024 19:05 Відповісти
О, вибачаюсь це я до Вашого візаві, як я зрозумів його ідею на котельню генератор і дайош кВт-и в сєть, і ноу проблєм.
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08.05.2024 19:21 Відповісти
Понятие ТЭЦ для меня-это турбины под давлением ,большое оборудование ..а двигатель сгорания с ДВС-это может быть размером с морской контейнер.
+ выхлопная в бойлер..как то так
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09.05.2024 19:38 Відповісти
І в якій це котельні двигуном внутрішнього згоряння гріються ? Приклад хоч однієї діючої ((
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09.05.2024 21:58 Відповісти
Проста рінату нада срочна пабібікать.
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08.05.2024 19:02 Відповісти
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію, то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
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08.05.2024 19:34 Відповісти
 
 