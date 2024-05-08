Росіяни атакували об’єкти енергетики в 6 областях. Ввечері можуть запровадити обмеження, - Міненерго

Українців просять обмежити споживання електроенергії з 19 до 22, адже ворог атакував енергооб’єкти в 6 областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також у західній області пошкоджено газову інфраструктуру. Жертв та постраждалих немає.

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Українців просять обмежити споживання електроенергії

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00)", - звернулися в Міненерго до громадян.

Промисловість у міністерстві просять переглянути виробничі процеси, щоб зменшити навантаження на енергосистему. А також максимально залучати імпорт, щоб гарантовано уникнути відключень.

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Обстріл в ніч на 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запустили 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО змогла знищити 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 безпілотників.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.